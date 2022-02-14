رابط التقديم في وظائف جامعة حائل للرجال والنساء 1443

وظائف جامعة حائل، فقد أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حائل عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية داخل الجامعة، فقد أعلنت الجامعة عن احتياجها إلى تعيين عدد من الوظائف الأكاديمية الخالية، علي أن يتم التقديم لمن يحمل درجة أستاذ مساعد، وسوف يكون التقديم لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويتم العمل بنظام التعاقد من خلال الوظائف الرسمية من خلال عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة، وذلك من أجل العمل بكلية إدارة الأعمال، وكذلك كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، بالإضافة إلى كلية الآداب والفنون، علي أن يتم التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها علي جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف جامعة حائل.

وظائف جامعة حائل

يتم التقديم في الوظائف الخالية بجامعة حائل من خلال توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم القبول بكل تخصص وظيفي، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون كل متقدم سواء من الرجال أو النساء من حاملي الجنسية السعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن عمر 45 سنة من خلال التقويم الهجري.

يتطلب لكل متقدم للوظائف أن يكون لائق بشكل طبي وقت التقديم بالوظائف.

يجب اجتياز جميع الاختبارات وكافة المقابلات التي تجري من جانب الجامعة.

يشترط أن يكون كل متقدم أو متقدمة من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو الماجستير، أو ما يعادل هذه الشهادات من أي جامعة سعودية

أو أي جامعات غير سعودية علي أن يكون مُعترف بها من جانب وزارة التعليم مع أهمية تقديم المعادلة الخاصة بالمؤهلات التي تصدر من خارج السعودية.

يجب ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً بمرحلة البكالوريوس والماجستير لأي متقدم يقوم بالتقديم.

يجب أن يكون التخصص الخاص بالبكالوريوس أو الماجستير في التخصص الذي تطلبه الجامعة، علي أن تكون الدكتوراه هي تواصل

لتخصص البكالوريوس وكذلك الماجستير أو بأي تخصص تحدده الجامعة.

تطلب الجامعة أن تكون الدراسة الخاصة بالماجستير والدكتوراه قد تمت من خلال الابتعاث أو بواسطة الإيفاد إذا كان على قوة العمل.

طريقة التقديم بوظائف جامعة حائل

يتم التقديم إلكترونياً في وظائف جامعة حائل من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي: جامعة حائل، علي أن يتم اختيار التخصص الوظيفي المناسب لمؤهل كل متقدم، مع تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع مستندات التقديم المطلوبة