وظائف صحية وإدارية وفنية بالسعودية بمستشفى الملك فيصل

وظائف صحية وإدارية وفنية بالسعودية، حيث أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية بمجال العمل الصحي والإداري بالإضافة إلى توافر فرص عمل فنية وفرص عمل أمنية، وقد تم التوضيح بأن التقديم متاح للجنسين من الرجال والنساء من السعوديين وكذلك للوافدين، وسوف يكون العمل بعدد من فروع المستشفى في كل مدينة الرياض ومدينة جدة والمدينة المنورة، ويتم التقديم في جميع الوظائف المطلوبة من خلال توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

تم التوضيح بأن التقديم في الوظائف الخالية متاح لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم وكذلك شهادة البكالوريوس ودرجات الماجستير والدكتوراه، علي أن يتم التقديم من خلال عدد من المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم بها، وفيما يلي الوظائف المطلوبة:

مطلوب أخصائي تغذية علاجية وسوف يكون مقر العمل بالرياض.

مطلوب سكرتير وكبير سكرتاريين والعمل سيكون بمدينة الرياض.

مطلوب كاتب جناح بالرياض.

مطلوب رجال أمن بالرياض.

أخصائي علاقات المرضى.

مطلوب ممرضين.

مشرف مستودعات.

أخصائي قسم علاج طبيعي أول.

طبيب متخصص بالأمراض المعدية.

مدير إدارة للأمن والسلامة.

كبير أخصائي تصوير قسم الأشعة الصوتية.

وغيرها من الوظائف الإدارية والفنية والصحية التي يمكن التعرف عليها من خلال موقع المستشفي الإلكتروني، والتي توفرها المستشفي لجميع الأفراد المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم في الوظائف الخالية بكافة التخصصات الوظيفية المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمستشفي، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية: