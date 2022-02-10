التقديم على وظائف السجون للنساء 1443 وشروط موقع أبشر للتوظيف

أعلنت المديرية العامة عن خطوات التقديم على وظائف السجون للنساء وعن تاريخ تقديم الطلبات، حيث يبحث الكثيرون الآن عن وظائف فرع سجون النساء من خلال المحرك البحث، بينما يتم التسجيل لوظائف السجون النساء لعام 1443 برتبة جندية هو حلم لكل سعودية تتقدم بطلب الوظيفة، وأن المديرية العامة للسجون أصدرت كل التفاصيل اللازمة لإتمام التسجيل ويتضمن أيضاً الشروط والأوراق، وتحديد موعد القبول، لذلك فإن القيادة تستعد الآن لقبول الطلبات لشغل منصب الجندي للنساء، وفي حديثنا الآن من خلال هذا المقال سنزودكم بكافة التفاصيل اللازمة للتقدم للوظائف في المديرية العامة لسجون النساء في المملكة العربية السعودية لعام 1443، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

خطوات التقديم على وظائف السجون للنساء

قم بتسجيل الدخول إلى موقع العمل وظائف أبشر.

حدد أيقونة الوظائف المتوفرة الآن.

أبحث عن وظائف شاغرة حالية على الويب، وإذا لم تتمكن من العثور على أي منها فحاول مرة أخرى.

بعد ذلك أدخل على المديرية العامة لتشغيل سجون النساء.

ثم سجل المعلومات الشخصية اللازمة للعمل.

لقبول الشروط والأحكام، انقر هنا.

بعد التحقق من الطلب، انقر فوق إرسال ثم اطبع الطلب مع ذكر رقم الطلب للرجوع إليه في المستقبل.

شروط التقديم على وظائف السجون للنساء عام 1443

وفي ظل الشروط التي حددتها مديرية السجون لشغل وظائف النساء، فقد نصت المديرية على ما يلي:

أن تكون المرشحة قد تم حصولها على شهادة الثانوية العامة أو ما يوازيها داخل المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن تكون المرشحة سعودية الأصل ومقيمة في المملكة العربية السعودية مما يعني أن تكون سعودية الجنسية.

بينما يجب أن تكون المرشحة للعمل تتميز بالصفات الحميدة وحسن الخلق والسمعة الطيبة.

يجب على المتقدمة للوظيفة أن تتواجد معها بطاقة هوية وطنية سارية.

تكون المتقدمة متزوجة من رجل سعودي الجنسية، وغير متزوجة من أجنبي.

يجب أن تجتاز جميع الاختبارات اللازمة حتى يتم ترشيحك.

لم يتم تعيين المتقدم في وظيفة خاضعة سابقًا للخدمة العسكرية.

أن تكون لائقة طبياً من حيث الصحة والطول والوزن.

موعد التقديم لوظائف النساء بالمديرية العامة للسجون