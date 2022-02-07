شروط وطريقة التقديم على الوظائف العسكرية السعودية بشهادة الكفاءة 2022 -1443

تعتبر الوظائف العسكرية فى المملكة العربية السعودية. من أهم الوظائف التى يبحث عنها الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية وعن شروط وكيفية التقديم فى هذة الوظائف العسكرية سواء بشهادة الكفاءة او مؤهلات اعلى .ويمكن للمواطن السعودى التقديم فى الوظائف العسكرية فى المملكة دون الحصول على الثانوية العامة.وذلك شهادة الكفاءة فقط وتعتبر شهادة الكفاءة هي الشهادة التى تثبت اجتياز المواطن السعودى المرحلة المتوسطة. وسوف نوضح خطوات التقديم والتفاصيل فى الخطوات التالية.

شروط التقديم على الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة 2022 -1443

للتقديم فى الوظائف العسكرية يجب توفر مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة فى المتقدمين من اجل التقديم على الوظائف العسكرية والتى حددتها الوزارة.

هذه الشروط كالتالى.

اولا يشترط فى المتقدم ان يكون سعودى الجنسية الاصل والمنشاء.

كذلك يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة .

ايضا لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم فى أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

كما يجب على المتقدم اجتياز كافة الاختبارات اللازمة التى توضع من الوزارة.

كذلك يتبغى ان يكون للمتقدم خبرة فى الوظيفة المتقدم عليها.

ايضا يشترط نجاح المتقدم فى الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية للوظيفة.

على المتقدم ان يكون لائق طبيا.

كما ينبغى ألا يكون المتقدم موظفا فى اى جهة حكومية.

تشترط الوظائف العسكرية ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

يجب ان يكون طول المتقدم 160 سم فأكثر مع تناسب الطول مع الوزن .

كذلك إذا كان المتقدم قد سبق لة العمل فى نفس التخصص عليه أن يقدم المعلومات الأساسية.

عن المسمى الوظيفى.كذلك توضيح عن بداية ونهاية الخدمة.

ثم تقديم بيان الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.مع تقرير من التأمينات الاجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة 1443 -2022

يمكن للراغبين فى التقديم فى الوظائف العسكرية التسجيل من خلال الرابط الرسمي للحرس الوطني السعودي.

على المتقدم ادخال كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع الالكتروني بعد تسجيل الدخول الى الرابط.

ثم اختيار الوظيفة المناسبة وملء النموذج ورفع شهادات الخبرة وكافة المستندات المطلوبة والضغط على تقديم الطلب.

الوظائف العسكرية بشهادة الكفاءة

يوجد العديد من الوظائف العسكرية المتاحة للحاصلين على شهادة الكفاءة في مختلف التخصصات والمجالات العسكرية التي تتبع وزارة الحرس الوطنى السعودى. والتى يمكن التقديم عليها حيث يقوم المتقدم بالبحث فى الوظائف المتاحة من قبل الحرس الوطنى السعودى من خلال الموقع الرسمى للوزارة. ثم الاختيار بين الوظائف والتى تتناسب مع خبرة وشهادة المتقدم.