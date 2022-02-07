شروط التقديم فى برنامج فنى صيانة طائرات السعودية المنتهى بالتوظيف لحملة الثانوية فاعلى 2022

يبحث الكثير من ابناء المملكة العربية السعودية وخاصة الحاصلين على الثانوية العامة. عن طريقة التقديم والتسجيل فى برنامج فى صيانة الطائرات السعودية والمنتهى بالتوظيف. وقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم في برنامج فني صيانة طائرات المنتهي بالتوظيف. وذلك لحملة الثانوية العامة فأعلى. ويتميز برنامج فنى صيانة طائرات بالعديد من المزايا التى تقدم الى المتدربين اثناء فترة التدريب حتى الانتهاء من البرنامج. وسوف نوضح الشروط اللازمة وموعد وطريقة التقديم فى الخطوات التالية.

شروط التقديم فى برنامج فنى صيانة الطائرات

من الجدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية السعودية قد حددت بعض الشروط اللازمة للتقديم في البرنامج وهذه الشروط هى.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ايضا ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لاتقل عن 85 %.

او يكون المتقدم حاصل على دبلوم فنى بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 او 2.8 من 4.

ايضا يشترط في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية.

كذلك استعداد المتقدم للسفر الى الخارج عند الحاجة إليه فى الخارج.

كما لا يشترط فى المتقدم ان يكون لدية الخبرة فى المجال.

مزايا البرنامج اثناء التدريب

يقدم برنامج فنى صيانة الطائرات العديد من المزايا وهى كالتالى.

تقدم الشركة للمتدرب خلال فترة التدريب مكافاة شهرية ثلاثة آلاف ريال.

كما تقدم الخدمات الطبية اللازمة للمتقدم خلال فترة التدريب وبعد التوظيف.

ايضا يمكن للمتقدم الحصول على تذاكر سفر مخفضة.

كذلك تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية

موعد وطريقة التقديم فى برنامج فنى صيانة طائرات

قد حددت الخطوط الجوية السعودية أن التقديم فى البرنامج سوف يكون ابتداء من يوم الخميس الموافق 24 -6 -1443

كما يمكن للراغبين في التقديم فى برنامج فنى صيانة الطائرات اتباع الخطوات التالية للتسجيل فى البرنامج.

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الرابط الرسمي للخطوط الجوية السعودية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

كما يجب على المتقدم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

بعد ذلك على المتقدم رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على حفظ البيانات وتقديم الطلب

المهام التى يتدرب عليها المتقدم فى برنامج فنى صيانة طائرات