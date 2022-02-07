نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية ومستندات وظائف الأمن العام الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية المصرح به من مديرية الأمن العام الأردنية والذي تم تحديده ببداية التقديم . علي الوظائف وموعد النهاية للتقديم علي رابط تقديم الأمن العام الأردن الرسمي . كما تم التصريح عن شروط وظائف الأمن العام الأردنية المعلنة للتقديم علي الوظائف للجنسين داخل الأردن . كذلك بجانب توضيح المستندات الخاصة في تقديم وظائف الأمن العام الأردنية . التي سنسردها تفصيلياً داخل المقال كما تم الفصح عن تقديم طلب تجنيد الأمن العام سيكون بشكل إلكتروني بملء . بيانات المتقدم الراغب في الحصول علي وظيفة من وظائف الأمن العام مع أرفاق المستندات المطلوبة . والتي يتم رفعها علي رابط مديرية الأمن العام الأردنية الرسمي ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي كافة التفاصيل في هذا الشأن .

موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية المصرح به من مديرية الأمن العام الأردنية

تم التصريح عن موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية والذي بدأت مديرية الأمن العام من اليوم . 7 فبراير في تلقي طلب تجنيد الأمن العام للوظائف المتاحة علي موقع تقديم طلب تجنيد الأمن العام الرسمي . كما يستمر التقديم علي وظائف تجنيد الأمن العام حتي يوم 28 من نفس الشهر ليكون اليوم الأخير في تلقي تقديم طلب تجنيد الأمن العام . كذلك نوهت مديرية الأمن العام الأردنية بأنه لن يتم النظر في أي طلب من طلبات وظائف الأمن العام الأردنية قبل أو بعد تلك المواعيد المعلنة علي موقع تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022 . وذلك عبر الخطوات المعلنة أيضاً علي الموقع والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة .

موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية والخطوات الخاصة بالتقديم

كما ذكرنا في السطور السابقة توضيح المواعيد الخاصة بالتقديم علي وظائف الأمن العام الأردنية . والتي يتم التقديم عليها عبر رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام وفقاً للخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام رابط تقديم الأمن العام الأردني . كما يتم بعد تسجيل الدخول ملء استمارة وظائف الأمن العام الأردنية علي الصفحة الرئيسية . كذلك بعد أن يتم ملء البيانات المطلوبة علي موقع تقديم طلب تجنيد الأمن العام يتم الضغط علي كلمة “تأكيد” . يتم بعد ذلك الضغط علي مربع إرسال الطلب ليتم قبول طلب تقديم وظائف الأمن العام . يقوم موقع مديرية الأمن العام الأردنية بإرسال رسالة نصية علي رقم هاتفك المسجل بالموقع يحتوي علي معلومات التأكيد .

مستندات تقديم طلب تجنيد الأمن العام في وظائف الأمن العام الأردنية

أعلن الأمن العام الأردني عن المستندات المطلوبة لكي ما يتم التقديم علي وظائف الأمن العام الأردنية كالآتي :-

الحصول علي وظيفة تجنيد الأمن العام يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية الأردنية ويجب أن تكون سارية وتم تصديقها .

يتم تقديم بطاقة الهوية الوطنية الأردنية ويجب أن تكون سارية وتم تصديقها . كما يتم تقديم مستند خاص بصورة دفتر العائلة للحصول علي وظيفة من وظائف الأمن العام الأردنية وتكون سارية ومصدقة .

وتكون سارية ومصدقة . كذلك من الضروري أن يتم تقديم شهادة الميلاد لإثبات الجنسية الأردنية وهي شرط أساسي في تقديم طلب تجنيد الأمن العام .

. صورة شهادة وفاة الأب في حالة توفيه وتكون مصدقة ليتم تقديمها بجانب المستندات السابقة .

كما يتم تقديم رخصة القيادة لكل من يرغب في الحصول علي وظيفة السائق في وظائف الأمن العام الأردنية .

أذا ما كان المتقدم من أبناء الشهداء يتم تقديم شهادة تثبيت ذلك لمديرية الأمن العام الأردنية .

موعد تقديم وظائف الأمن العام الأردنية التي تم الإعلان عنها من مديرية الأمن العام الأردنية . والتي بدأت من اليوم 7 فبراير والتي تستمر حتي نهاية الشهر في يوم 28 منه ولن يتم قبول أي طلب في طلبات وظائف الأمن العام ألا في المواعيد المعلنة .