وظائف مصلحة السجون absher.sa منصة أبشر للتوظيف jobs.sa والتي أعلنت منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف عن توفر عدد من الوظائف المتاحة للنساء برتبة جندي في مصلحة السجون وفق عدد من المعايير والشروط الخاصة للعمل في العمل العسكري، وقد أعلنت المنصة موعد بداية قبول تسجيلات النساء السعوديات من عدد من المؤهلات لرتبة جندي في مصلحة السجون وأيضا المعايير الخاصة بهن والمستندات المطلوبة عند التسجيل وأيضا عند المقابلات الشخصية.

وظائف مصلحة السجون absher.sa منصة أبشر للتوظيف jobs.sa رتبة جندي للنساء برقم الهوية

تقوم هيئات ووزارات المملكة بالعمل بشكل دؤوب على تخفيض البطالة بين الجنسين في العديد من المؤهلات، حيث يتم الإعلان عن الحاجة إلى عدد من المؤهلات بين الحسن والآخر، ويتم التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف وهي المنصة الأكثر استعمالا داخل المملكة لكل من السعوديين وغير السعوديين وتقوم بتقديم الخدمات المطلوبة منها بطريقة إلكترونية للتيسير على المتقدمين إلى التوظيف وتضمن المنصة المعلومات الموثقة للمتقدمين والتي تقوم بمقارنتها مع وزارة الداخلية بقاعدة البيانات العامة فيها.

وظائف المديرية العامة للسجون عبر منصة أبشر

أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة عن طرح عدد من الوظائف المتاحة في مصلحة السجون، الوظائف تابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، وذلك للحاصلين على الثانوية العامة فما يزيد عن أن يتم لتسجيل الإلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف، على أن يكون التقديم في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للسجون وهو السبت 4 رجب 1443 الموافق 5 فبراير 2022 ويستمر حتى الخميس من نفس الأسبوع، ولا يتم قبول طلبات التوظيف بعد ذلك، على أن يتم تحضير المستندات المطلوبة والالتزام باليد النظيفة والسجل الجنائي النظيف، ويتم الاعتماد على القبول النهائي على المقابلة الشخصية.

اسم الشركة وزارة الداخلية مكان العمل السعودية الراتب المتوقع شهريا 8000 ريال سعودي القسم وظائف عسكرية تاريخ الاعلان 2022/02/03 تاريخ بداية التقديم 2022/02/05 تاريخ نهاية التقديم 2022/02/10 نظام العمل دوام كامل

خطوات التقديم في وظائف النساء (رتبة جندي) مصلحة السجون