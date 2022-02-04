شروط وكيفية التقديم فى برنامج انطلاقة لتطوير الخريجين منشآت 2022- 1443 مع مكافآت و أجور مجزية

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت عن فتح باب التقديم فى برنامج انطلاقة لتطوير الخريجين للعام 1443- 2022. وذلك لحملة الشهادات الجامعية السعودية فى التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية..يتعرف المتدرب فى هذا البرنامج على كيفية اعداد الخطط الاستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المملكة. كما يهدف البرنامج إلى تطوير خريجى الجامعات وتجهيزهم الى سوق العمل فى المملكة وسوف نذكر التفاصيل فى الخطوات التالية.

مميزات برنامج انطلاقة لتطوير حديثى التخرج

مكافأة شهرية مجزية.

بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

تقديم الإرشاد والتوجيه المهني المستمر للمتقدم.

كذلك تقديم فرصة للحصول على شهادات احترافية متخصصة.

كما يقدم البرنامج تدريب عملى ومهام فعلية.

ايضا تقديم فرص للعمل مع كفاءات متميزة فى المنشآت.

كذلك تقديم برامج تدريبية متنوعة خلال فترة البرنامج.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين

أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

كذلك يكون المتقدم او المتقدمة من الحاصلين على شهادة البكالوريوس انتظام فى احد التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

أيضا ألا يكون مضى أكثر من عام على التخرج.

معادلة الشهادات الحاصلين عليها من الخارج من وزارة التربية والتعليم.

لا يقل المعدل عن 3.5% من 4 او 4.5 من 5.

اجتياز المقابلات والاختبارات المقدمة من الهيئة.

المهارات التى يكتسبها المتقدم من البرنامج

يكتسب المتقدم مهارات تواصل عالية.

كذلك مهارات العمل ضمن الفريق.

ايضا مهارات نقل المعرفة.

اكتساب كيفية التفكير والتحليل المنطقي.

تعلم كيفية ومهارات إدارة الوقت بفعالية.

كما يتمكن المتقدم من اكتساب مهارات حل المشكلات.

.مسارات برنامج انطلاقة

الأبحاث والبيانات.

كذلك الأداء المؤسسي.

أيضا إدارة المشاريع.

ثم التعلم والتطوير.

التسويق.

كذلك تنمية القدرات.

الابتكار.

ثم التمويل.

أيضا تطوير سلاسل الامداد.

تطوير قطاع التجزئة

التخصصات المستهدفة

تخصصات إدارة الأعمال.

ايضا الهندسة الصناعية.

ثم الإدارة المالية.

ايضا التخصصات التقنية ونظم المعلومات.

التخصصات ذات الصلة بالبرنامج.

طريقة التقديم فى برنامج انطلاقة 2022- 1443:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/34oQD7O تفاصيل أكثر: https://bit.ly/3ALTHai

مدة البرنامج 12 شهر.

يبدأ البرنامج من أول مارس 2022

نبذة عن البرنامج برنامج انطلاقة

هو برنامج لتدريب وتطوير خريجي الجامعات. وذلك بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات العمل وسوق العمل لحديثى التخرج. وتأهيلهم الى سوق العمل من خلال برامج التدريب على رأس العمل ومنحهم فرصة بممارسة العمل في عدة إدارات ومتابعة أداء المتدربين. وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة