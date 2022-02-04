شروط وكيفية التقديم على الوظائف النسائية فى السجون السعودية 1443 – 2022

خطوات وطريقة التقديم على الوظائف النسائية بالسجون السعودية.اعلنت الادارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية. عن فتح باب القبول والتسجيل فى وظائف عسكرية للنساء برتبة جندي وذلك فى المديرية العامة للسجون لحملة الثانوية العامة فاعلى وفق الضوابط التى حددتها الادارة العامة للسجون. وقد اعلنت الادارة العامة للقبول المركزي فى وزارة الداخلية عن بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لشغل هذه الوظائف.الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف السجون وظائف عسكرية نسائية 1443 و ميعاد وطريقة التقديم في ابشر للتوظيف فى وظائف المديريه العامه للسجون 1443. سوف نوضح التفاصيل فى الخطوات التالية.

شروط التقديم فى وظائف السجون السعودية

حددت المديرية العامة للسجون فى المملكة العربية السعودية بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات عند التقديم والتسجيل فى هذة الوظائف.

ان تكون المتقدمة سعودية الاصل والمنشاء ويستثنى من ذلك من نشاءت مع والديها اثناء خدمة المملكة فى الخارج.

كذلك تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة او ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل اعلى.

ايضا ان تكوم المتقدمة حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها فى جرائم مخلة بالشرف او الامانة.

كذلك ان تكون المتقدمة لديها هوية وطنية سارية الصلاحية عند التقديم.

الا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين فى اى وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية او المعاهد العسكرية او موظفة فى اى جهة حكومية.

ايضا ال اتكون متزوجة من غير سعودى.

كما يجب ان تجتاز المتقدمة كافة اجراءت واختبارات القبول.

معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم على وظائف السجون للنساء 1443 -2022

يمكن للمتقدمات التقديم من خلال موقع ابشر للتوظيف .كما يمكن للمتقدمين الى وظائف السجون السعودية التقديم بشكل الكترونى باتباع الخطوات التالية.

الدخول الى موقع ابشر للتوظيف.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصى فى المنصة الرسمية.

الضغط على اعلان وظائف السجون رتبة جندى.

بعد ذلك الضغط على خيار التسجيل.

ثم ادخال البيانات المطلوبة والسيرة الذاتية والتاكد من صحة البيانات.

ثم الضغط على تقديم وارسال الطلب.

موعد التقديم على وظائف السجون للنساء رتبة جندى 2022 -1443

اعلنت الادارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية أن موعد التقديم سوف يكون.