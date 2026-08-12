توقعات برج الحمل لشهر أغسطس 2026: تغييرات عائلية وبدايات جديدة تفتح...

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحمل هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر أغسطس تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر أغسطس برج الحمل

يحمل أغسطس 2026 لبرج الحمل شهرًا حافلًا بالحركة والتغييرات، خصوصًا على الصعيد العائلي والشخصي. ومع انتقال المريخ إلى برج السرطان وبقائه فيه لأكثر من أربعين يومًا، ستجد نفسك مضطرًا لمنح المنزل والأسرة مساحة أكبر من اهتمامك. قد تنشغل بأعمال صيانة مؤجلة، أو إعادة ترتيب بعض التفاصيل داخل المنزل، أو إنهاء مهام طال انتظارها، وهي أمور قد تستهلك منك ساعات طويلة لكنها ستمنحك في النهاية شعورًا بالراحة والاستقرار.

عاطفيًا واجتماعيًا، تدخل الزهرة برج الميزان خلال الأسبوع الأول، لتمنح علاقاتك مساحة أوسع للتقارب والتفاهم. وقد تبدأ علاقة شخصية أو مهنية جديدة، أو يكشف شخص قريب عن مشاعره بوضوح أكبر، ما يضيف دفئًا إلى علاقة مهمة في حياتك. كما قد تتبلور خطط تخص طفلًا، أو مشروعًا إبداعيًا، أو نزهة ممتعة بعد سلسلة من النقاشات.

ويحمل كسوف الشمس في برج الأسد فرصة لبداية مختلفة؛ فقد تجد نفسك أمام دعوة للانضمام إلى فريق جديد، أو الالتحاق بدورة تدريبية، أو المشاركة في نشاط خيري يفتح أمامك دوائر اجتماعية جديدة. وفي المقابل، يدفعك خسوف القمر في برج الحوت إلى البحث عن الهدوء ومراجعة بعض الأفكار والمشاعر بعيدًا عن الضجيج.

ومع اقتراب نهاية أغسطس، تبدو الصورة أكثر وضوحًا. قد تحمل أخبارًا سعيدة تتعلق بشخص أصغر سنًا أو أحد الأبناء، بينما تساعدك لحظات الفرح العائلية على التخلص تدريجيًا من مشاعر ظلت تؤرقك.