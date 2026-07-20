برج حورس الفرعوني من الأبراج المصرية القديمة أو ما يُعرف بالأبراج الفرعونية وهو البرج الثامن من بينها، حيث سنتعرف هنا على أقدم أبراج في العالم وهي الأبراج الفرعونية، فكيف اعرف برجي الفرعوني وما هي خصائص وصفات الأبراج الفرعونية.

يضم برج حورس الفرعوني (Horus) مواليد 20 أبريل إلى 8 مايو، 12- 19 أغسطس، هذه هي إجابة سؤال كيف أعرف برجي الفرعوني؟ يتمتع مواليد هذه الفترات وهم أصحاب برج حورس الفرعوني بعدة صفات تميزهم عن غيرهم، كما أن لهذا البرج ما يقابله في الأبراج الغربية وهو برج القوس، أما عن الكوكب فهو أورانوس والقمر. [1] [2]

حيث يعتبر الفراعنة أول من وضع أسس ونظريات علم الأبراج، ومنهم انتقل هذا العلم إلى العالم.

الفراعنة كانوا متقدمين جداً في علوم الفلك، ومنه انتقلوا إلى الاهتمام بعلم الأبراج، حيث قام الكهنة بتقسيم أيام العام على مدار السنة إلى اثني عشر برجاً فرعونياً، يؤكد علماء الفلك الفرعوني أن الفراعنة قسموا العام إلى اثني عشر برجاً فلكياً.

كل برج فلكي فرعوني كتب عليه نقوش عن مواصفاته، وهنا سنقدم لكِ وصفاً لكل برج من الأبراج الفرعونية وخصائصها، حيث سنتناول في هذا المقال برج حورس الفرعوني على وجه الخصوص، وهو كغيره من الأبراج لديه هذه الصفات المميزة، والتي من خلالها تبرز شخصيته، حيث تساعد معرفة هذه الصفات على تحديد المهنة وأمور عديدة في المستقبل.

هوروس أو حورس هو إله السماء والنجوم صور على هيئة الصقر، ويتمتع مواليد هذا البرج بالصفات التالية: [1] [2]

شخصية ذو طبيعة كريمة، صادقة، وواضح.

هذا الشخص يحب توجيه النقد البناء.

يؤمن بأفكاره حتى آخر رمق.

ردات فعله قوية في العادة، ولا يقبل الإساءة والظلم.

يتميز مولود برج حورس بالتفاؤل والشجاعة في مواجهة الحياة والصعوبات اليومية.

قادر على فعل أي شيء لتحقيق أحلامه.

من أهم صفات وميزات مواليد كونهم أشخاص شجعان، هو القدرة على اتخاذ المخاطر رغم احتياجهم الدائم للأمان، فضلًا عن كونهم شخصيات متفائلة.

يتميزون باستغلال التفاؤل الذي يحيى في دواخلهم وكذلك بسبب شجاعتهم في مواجهة الحياة والصعوبات اليومية وقادرين على فعل أي شيء لتحقيق أحلامهم، لذا فهم من الأشخاص المثابرين.

هم أشخاص مغامرون، لديهم قدر كبير من الحماس والجاذبية، طموحون إلى أبعد حد، يدافعون عن الآخرين فهم صوت من لا صوت له.

يتسم مواليد برج حورس في قدرتهم على المجازفة والمغامرة في الحياة، لديهم قدر كبير من الحماس والجاذبية، طموحون إلى أبعد حد، يدافعون عن الآخرين فهم صوت من لا صوت له.

يتوافق مواليد برج حورس الفرعوني مع كل من مواليد باست وبرج جب الفرعوني. [1]

وهنا نود الإشارة لأهمية التوافق ومعرفته بين الأبراج، فقد حظي هذا المفهوم باهتمام كل الأبراج عبر التاريخ، لصلته الوثيقة بعالم العلاقات والزواج واختيار شريك الحياة، وحتى تلك العلاقات المرتبطة بالعمل والأصدقاء، لا بد وأن التوافقات تساعدكِ في تحديد علاقاتكِ وتوخي الحذر مع علاقات أخرى، خاصة عندما نشير إلى علاقات أساسية في الحياة كالزوج أو الأهل.

برج حورس الفرعوني من الأبراج التي تتمتع بصفات كثيرة مميزة بالفعل، فمواليده يشملون 3 فترات زمنية مختلفة من شهور متوزعة على مدار العام، ولكنهم يجتمعون بهذه الصفات.