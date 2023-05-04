امتى المفروض تعملي لمولودك الجديد حمامه الاول

بعد ولادة البيبي بيكون عليكي مسؤوليات كتيري تعمليها وحاجات لازم تهتمي بيها في نفس الوقت ، واحد منهم هو حمام طفلك لاول مرة ، بالاضافة للرضاعة ، الحفاظ على نضافة طفلك هو امر لابد منه ، لكن ده مش معناه انك تتسرعي في خطوة اول حمام ليه ، لازم يحصل في وقته المثالي والصح للحصول على افضل النتايج ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك امتى تعملي لمولودك حمامه الاول ، والاحتياطات اللي لازم تاخديها ، والحاجات اللي تاخدي بالك منها قبل ما تعملي ده.

امتى تعملي لمولودك حمامه الاول:

افضل وقت لاول حمام لطفلك:

عادة افضل وقت لتحميم طفلك حديث الولادة هو بعد سقوط جذع الحبل السري ، واللي بيحصل عادة بين 10 – 14 يوم بعد الولادة ، بمجرد ما الحبل السري يقع ومكانه يخف ، هيكون آمن بالنسبة لهم انهم ياخدوا حمام دافي مع عمق ماية بسيط ما يزدش عن بوصتين ، ده هيساعدهم يكونوا مرتاحين وهما لسه يستكشفوا بيئتهم وعالمهم الجديد.

اما قبل خطوة الحمام وقبل وقوع جذع الحبل السري ، ينصح باستخدام فوطة دافية او حمام اسفنجي بس لحد ما يلتئم جرح الحبل السري تماما لتجنب اي عدوى او مضاعفات محتملة من التعرض للماية.

تأخر الاستحمام وفوايدة الصحية:

الافضل تأخير الاستحمام الاول للطفل حديث الولادة لمدة 24 – 48 ساعة بعد الولادة ، ده هيسمح ان الطفل يقضي وقت اطول مع الام لزيادة الترابط بينهم والتعود على بيئته الجديدة ، والطريقة دي بتشجع على التلامس الجلدي بين الام والطفل وده بيساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ، بالاضافة لفوايد تانية مهمة زي تقليل مستويات التوتر عند الام والطفل.

وتقنية الاستحمام المتأخر بتوفر كمان فوايد صحية كتير لكل من الام والطفل ، اظهرت الدراسات انه ممكن يساعد في تقليل مستويات اليرقان عند الاطفال بسبب زيادة التعرض لاشعة الشمس على بشرتهم خلال الفترة دي ، والام ممكن تستفيد من انخفاض نزيف بعد الولادة المرتبط بالاستحمام المبكر اللي بيتعمل بعد الولادة بوقت قصير اوي ، بالاضافة ان الاستحمام المتأخر بيسمح للزيوت الطبيعية الموجودة على جلد الطفل ، انها تحميه من العدوى وتحافظ عليه سليم لفترة اطول اكتر من استحمامه في وقت بدري ، ده هيساعد ان البكتيريا تفضل في مكانها مع الحفاظ على نضافة طفلك.

كام مرة المفروض يستحمى الطفل حديث الولادة؟

ممكن يكون حمام الطفل حديث الولادة مهمة شاقة ، ولكن هو جزء مهم من الحفاظ على صحة ونضافة المولود الجديد ، وموضوع عدد مرات الاستحمام للمولود الجديد ممكن يربك الام ، ولكن لحسن الحظ ، بعض الارشادات البسيطة هتساعدك على تحديد افضل جدول لاستحمام طفلك.

معظم الخبراء بينصحوا انك تعلمي لطفلك حديث الولادة حمامه الاول في خلال 24 ساعة بعد الولادة ، وبعدها اعملي له حمام من 2 – 3 مرات في الاسبوع لحد ما عمره يوصل 6 شهور ، وخلال الفترة الاولى دي استخدمي الحمامات الاسفنجية بدل الغمر الكامل في الماية لان الاطفال حديثي الولادة بشرتهم بتكون حساسة جدا في الوقت ده واللي ممكن تتعرض للجفاف بسهولة لو اتعرضوا للماية كتير بشكل متكرر ، اتأكدي من استخدام ماية فاترة (حوالي 37 درجة مئوية) لما تعملي لطفلك حمام اسفنجي ، واتجنبي استخدام اي صابون قاسي او شامبو على بشرته خلال الشهور الاولى.

ازاي المولود الجديد يستحمى لاول مرة:

الاستحمام لطفل حديث الولادة لاول مرة ممكن تكون مهمة مخيفة لاي شخص ، ولكن مهم انك تفتكري على الرغم ان الموضوع يبان صعب الا انه مع الاحتياطات والارشادات الصحيحة ، ممكن تتأكدي ان طفلك بيستمتع بتجربة وقت الاستحمام.

1- لما تيجي تعملي لطفلك الجديد حمامه الاول ، اتأكدي دايما ان درجة حرارة الماية مناسبة تماما ، مش سخنة اوي ولا باردة.

2- اتأكدي من استخدام صابون او شامبو لطيف معمول مخصوص لبشرة الاطفال الحساسة.

3- لما تيجي تغسلي شعر الطفل ، ميلي راسه لورا وصبي الماية الفاترة عليه ، ده هيساعد على تجنب دخول الصابون في عينه او ودانه.

4- احكمي مسك الطفل كويس اثناء الحمام ، لانه لسه بيتعلم ازاي يوازن نفسه في بيئة زي الحمام ، وماتسيبهوش لوحده في الحمام ولا حتى ثانية واحدة.

5- راقبي الساعة اثناء الحمام ، المفروض حمام الطفل مايزدش عن 10 دقايق في الحمام الدافي لان ده ممكن يعرضهم لارتفاع درجة الحرارة بسرعة بسبب حجمهم الصغير وان نظام تنظيم درجة حرارة جسمهم لسه مش مكتمل.

6- بعد الحمام لفي الطفل كويس بفوطة او بطانية اول ما يخرج من البانيو بتاعه.

7- الافضل عدم تحميم الطفل بعد الرضاعة مباشرة ، او لو حاسس بالجوع او التعب.

8- ما تستخدميش اعواد القطن لتنضيف داخل اذن الطفل.

خطوات الحمام الاسفنجي قبل سقوط الحبل السري:

1- اجمعي جنبك المستلزمات الخاصة للحمام ، هتحتاجي ماية دافية, فوطة او سفنجة, فوطة تانية جافة.

2- حطي طفلك على بساط تغيير الحفاضات او على اي سطح مسطح او على ركبتك ، واستخدمي فوطة او اسفنجة مبلولة لمسح جسمه بالماية الدافية.

3- حطي الصابون على فوطة وامسحي بيها جسمه ، واتأكدي انك تمسحي تنيات الجلد كويس.

4- وباستخدام فوطة تانية مبلولة بماية دافية اغسلي الصابون.

5- بعدها نشفي جسمه كويس وبين تنيات الجلد بفوطة جافة.

خطوات تحميم الطفل في البانيو الخاص بيه بعد سقوط الحبل السري:

1- حطي بانيو الاستحمام الخاص بالطفل جوه البانيو الكبير ، والافضل كمان انك تعملي له الحمام في اوضة النوم وتأكدي انها دافية.

2- ملي البانيو بكمية ماية قليلة بدرجة حرارة مناسبة زي ما قولنا مش سخنة اوي ولا باردة.

3- حطي الطفل في البانيو مع دعم راسه وكتفه بايدك ، بحيث راسه تكون بعيده عن الماية ، واستخدمي الايد التانية لتحميمه.

4- استخدمي فوطة ناعمة لغسل الوش.

5- بعدها اغسلي شعره.

6- بعدين اغسلي جسمه باستخدام صابون لطيف.

7- واثناء الحمام رشي الطفل باستمرار بالماية عشان يفضل دافي.

8- بعدها اشطفي الصابون من على جسمه.

9- خرجيه من البانيو ولفيه مباشرة بالفوطة ونشفي جسمه بسرعة عشان ما يتعرضش للبرد.

10- ممكن بعد الحمام تدهني جسمه بلوشن او زيت اطفال لترطيب بشرته ، ولكن اتجنبي عمل الخطوة دي قبل ما يتم الطفل شهر على الاقل.

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