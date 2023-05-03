بالنسبة لكتير من الاشخاص ، تعتبر البشرة الدهنية مشكلة صعبة ومستمرة ، وفي حين ان كتير مننا بيفكروا ان مشاكل بشرتنا الدهنية هتختفي بمجرد ما نعدي سن المراهقة ، ولكن الحقيقة ان البشرة الدهنية هي مشكلة ممكن تستمر معاكي لسنين كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل ضمادات التنضيف للبشرة الدهنية هتساعد على تنضيف المسام وهتحافظ على بشرتك خالية من الشوائب والعيوب.
ضمادات التنضيف للبشرة الدهنية:
الزيوت الزيادة اللي بتفرزها البشرة ممكن تسد المسام ، وتعرضنا اليومي للتراب, الاوساخ, المكياج والعرق ، ممكن يتسبب في اختلاط البكتيريا بالزيوت وتسبب ظهور البثور ، وهنا تيجي مهمة ضمادات التنضيف اللي هتعمليها بنفسكفي البيت بمكونات طبيعية ، هتحافظ على مسامك نضيفة وبشرتك خالية من الشوائب.
فوايد المكونات:
– الماية المقطرة: ماية الحنفية العادية عادة بتحتوي على بكتيريا او معادن ، ولكن الماية المقطرة تعتبر انقى اشكال الماية ، ليها خضائص لازالة السموم واللي بيساعد على تنضيف خلايا البشرة ، وتقدري تشتري الماية المقطرة من الصيدلية.
– ماية الورد: ماية الورد تعتبر مادة قابضة بتساعد على شد المسام وازالة الزيوت الزيادة من بشرتك.
– الخل الابيض: الخل ليه خصائص حمضية مفيدة للبشرة ، الحموضة اللي فيه تعتبر عامل مضاد للبكتيريا ومطهر.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ضمادات قطنية Cotton pads (اللي بنستخدمها في ازالة المكياج).
– 1 معلقة كبيرة من شامبو الاطفال.
– 2 كوباية من الماية المقطرة.
– 1 معلقة كبيرة من ماية الورد.
– 1 معلقة كبيرة من الخل الابيض.
طريقة التحضير:
1- في بوله ، اخلطي الماية المقطرة, شامبو الاطفال, ماية الورد, والخل ، وامزجيهم كويس مع بعض.
2- حطي الضمادات القطنية في برطمان نضيف وصبي عليها الخليط ، بحيث انه يغطي الضمادات القطنية كلها وتبقى رطبة.
3- خزني البرطمان في مكان بارد وضلمة.
طريقة الاستخدام:
بعد غسل بشرتك بالغسول المناسب ، خدي ضمادة قطنية من البرطمان وامسحي بيها بشرتك كل يوم قبل النوم.
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