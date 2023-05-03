بالنسبة لكتير من الاشخاص ، تعتبر البشرة الدهنية مشكلة صعبة ومستمرة ، وفي حين ان كتير مننا بيفكروا ان مشاكل بشرتنا الدهنية هتختفي بمجرد ما نعدي سن المراهقة ، ولكن الحقيقة ان البشرة الدهنية هي مشكلة ممكن تستمر معاكي لسنين كتير ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل ضمادات التنضيف للبشرة الدهنية هتساعد على تنضيف المسام وهتحافظ على بشرتك خالية من الشوائب والعيوب.

ضمادات التنضيف للبشرة الدهنية:

الزيوت الزيادة اللي بتفرزها البشرة ممكن تسد المسام ، وتعرضنا اليومي للتراب, الاوساخ, المكياج والعرق ، ممكن يتسبب في اختلاط البكتيريا بالزيوت وتسبب ظهور البثور ، وهنا تيجي مهمة ضمادات التنضيف اللي هتعمليها بنفسكفي البيت بمكونات طبيعية ، هتحافظ على مسامك نضيفة وبشرتك خالية من الشوائب.

فوايد المكونات:

– الماية المقطرة: ماية الحنفية العادية عادة بتحتوي على بكتيريا او معادن ، ولكن الماية المقطرة تعتبر انقى اشكال الماية ، ليها خضائص لازالة السموم واللي بيساعد على تنضيف خلايا البشرة ، وتقدري تشتري الماية المقطرة من الصيدلية.

– ماية الورد: ماية الورد تعتبر مادة قابضة بتساعد على شد المسام وازالة الزيوت الزيادة من بشرتك.

– الخل الابيض: الخل ليه خصائص حمضية مفيدة للبشرة ، الحموضة اللي فيه تعتبر عامل مضاد للبكتيريا ومطهر.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ضمادات قطنية Cotton pads (اللي بنستخدمها في ازالة المكياج).

– 1 معلقة كبيرة من شامبو الاطفال.

– 2 كوباية من الماية المقطرة.

– 1 معلقة كبيرة من ماية الورد.

– 1 معلقة كبيرة من الخل الابيض.

طريقة التحضير:

1- في بوله ، اخلطي الماية المقطرة, شامبو الاطفال, ماية الورد, والخل ، وامزجيهم كويس مع بعض.

2- حطي الضمادات القطنية في برطمان نضيف وصبي عليها الخليط ، بحيث انه يغطي الضمادات القطنية كلها وتبقى رطبة.

3- خزني البرطمان في مكان بارد وضلمة.

طريقة الاستخدام:

بعد غسل بشرتك بالغسول المناسب ، خدي ضمادة قطنية من البرطمان وامسحي بيها بشرتك كل يوم قبل النوم.

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