وصفة القرنبيط الكرسبي في الفرن مع الصوص الحار

لو عايزة وصفة مختلفة للقرنبيط وفي نفس الوقت يكون خفيف ، جربي معانا وصفة النهاردة وهي القرنبيط الكرسبي في الفرن مع الصوص الحار ، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير ، والاكلة دي تنفع كطبق جانبي او حتى مقبلات.

وصفة القرنبيط الكرسبي في الفرن:

وقت التحضير: 25 دقيقة.

وقت الطبخ: 30 دقيقة.

المكونات:

– 125 جرام دقيق عادي.

– 1 معلقة صغيرة بابريكا.

– 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.

– 200 مل لبن.

– 75 جرام فتات خبز بانكو.

– راس قرنبيطة صغيرة ، متقطعة لزهرات صغيرة (حوالي 350 جرام).

مكونات الصوص الحار:

– ½ كوباية مايونيز (120 مل).

– 80 جرام (2 معلقة كبيرة) سويت شيلي صوص (صوص فلفل حلو).

– 20 جرام (1 معلقة كبيرة) صوص سيراتشا (صوص حار).

– عصير ليمونة.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

– 1 حبة بصل اخضر متقطع (للتزيين).

– 1 حبة فلفل احمر حار متقطع (للتزيين).

للتقديم:

– 1 معلقة صغيرة سمسم محمص.

– 1 حبة فلفل احمر حار متقطعة صغير.

– 4 حبات بصل اخضر متقطع ناعم.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 – 220 درجة مئوية ، هاتي صينية الفرن غلفيها بورق زبدة.

2- في طبق اخلطي الدقيق, البابريكا, الثوم البودر, رشة كبيرة من الفلفل الاسود, ذرة ملح ، ضيفي اللبن بالتدريج وقلبي لحد ما توصلي لخليط سميك وناعم ، اختبري سمك الخليط هاتي معلقة ونزليها فيه المفروض الخليط يغطي المعلقة ومينزلش منها كده يبقى سمكه مظبوط.

3- في طبق مسطح حطي فتات الخبز ، هاتي القرنبيط المتقطع نزليه في الخليط اللي حضرناه واتخلصي من اي زيادة ، وبعدها حطيه في فتات الخبز بحيث يغلفه كويس من كل الجهات ، بعدها انقلي القرنبيط في صينية الخبز ، وكرري مع باقي كمية القرنبيط كلها ورصيهم جنب بعض في الصينية في طبقة واحدة.

ممكن قبل ما تحطي القرنبيط في الخليط ترشيه بمعلقة كبيرة زيت زيتون لو حابه تضيفي له كمية زيت بسيطة.

4- دخلي الصينية الفرن واخبزي القرنبيط لمدة 25 – 30 دقيقة لحد ما يبقى لونه دهبي ومقرمش ، مع قلبه في نص المدة عشان يتحمر بالتساوي من كل الجهات.

5- في الوقت ده حضري الصوص الحار ، في طبق اخلطي المايونيز, السويت شيلي صوص, صوص السيراتشا, عصير الليمون والعسل مع رشة ملح وفلفل اسود خفيفة وقلبيهم مع بعض.

الصوص ده تقدري كمان تاكليه مع الفراخ او الجمبري.

6- في طبق حطي القرنبيط وضيفي له الصوص واخلطيهم مع بعض كويس لحد ما الصوص يغطي القرنبيط كله ، بعدها رشي عليه السمسم المحمص ، والفلفل الاحمر والبصل الاخضر ، وكده يبقى جاهز للتقديم، ممكن تقدمي جنبة ارز او نودلز.

طريقة عمل وصفة ارز القرنبيط المتبل