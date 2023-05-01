ازاي تجددي واقي الشمس فوق المكياج من غير ما تبوظيه

كلنا عارفين اهمية استخدام واقي الشمس كل يوم ، لانه بيحمي البشرة من التلف الناتج عن اشعة الشمس فوق البنفسجية ، ولكن كمان تجديد واقي الشمس مايقلش اهمية ، وحسب دكاترة الجلدية ان واقي الشمس المفروض يتجدد كل ساعتين لتلات ساعات ، ولكن المشكلة اللي هتقابلك وانتي بره البيت في حالة انك حاطة مكياج مش هتعرفي تجددي واقي الشمس ، ولكن لحسن الحظ انك تقدري تحطي واقي الشمس من غيرما تبوظي مكياجك ، والنهاردة من خلال السطور الجاية هنتعرف على طرق تجديد واقي الشمس فوق المكياج.

طرق تجديد واقي الشمس فوق المكياج:

طبعا في البداية الاساس انك تحطي واقي الشمس قبل المكياج ، ولما تيجي تحطي الواقي، عادة احنا بنحطه في منطقة نص الوجه والرقبة وبعدين نبدأ نوزعه بالتالي المنطقة اللي عند خط الشعر وجوانب الخدين والفك والرقبة بيكون عليها واقي شمس بنسبة اقل ، عشان كده بننصحك انك ترجعي تحطي كمية تانية من الواقي على المناطق دي.

نصيحة كمان ليكي لو انتي بشرتك حساسة ومش بتستحمل منتجات كتير ، ممكن تستخدمي مرطب مع عامل حماية من الشمس في نفس الوقت بدل استخدام واقي شمس منفصل ، كده انتي اختصرتي في المنتجات واستخدمتي منتج اتنين في واحد.

دلوقتي تعالوا نتعرف على افضل طرق لتجديد واقي الشمس فوق المكياج.

1- كريم مرطب ملون مع عامل حماية من الشمس:

اول طريقة تقدري تجددي بيها واقي الشمس فوق مكياجك من غير ما تبوظيه ، هو استخدام مرطب ملون مع عامل حماية ، زي كريم BB.

2- مثبت مكياج مع عامل حماية من الشمس:

كمان من الطرق اللي تقدري تجددي بيها الواقي هي استخدام مثبت مكياج مع عامل حماية ، واللي ممكم ترشيه قبل واثناء وبعد تطبيق المكياج ، ممكن تعتمدي على سبراي مثبت داخل في مكوناته حمض الهيالورونيك للترطيب وفي نفس الوقت بيحمي البشرة من اشعة الشمس.

3- بودرة تثبيت مع عامل حماية من الشمس:

ممكن تستخدمي بودرة مع عامل حماية من الشمس وتستخدميها كطريقة لتجديد واقي الشمس ، بالاضافة انها هتثبت مكياجك طول اليوم ، وهتطفي لمعة البشرة لو انتي صاحبة بشرة دهنية ، ممكن تستخدمي البودرة السايبة او المضغوطة حسب اختيارك.

4- واقي الشمس الستيك:

المنتج ده بيكون وزنه خفيف مع لمة نهائية لامعة ، ومناسب للاشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب ، قوامه شفاف ورقيق ويشبه الجل شوية ، ولكن هو عيبه انه ممكن يأثر على المكياج بنسبة بسيطة.

5- ميست مع عامل حماية من الشمس:

لو فكرة لمس مكياجك مش مقبولة او هتوترك انه ممكن يبوظ منك ، يبقى الاختيار المثالي ليكي هو الميست مع عامل حماية من الشمس ، يعتبر اختيار رائع لوضع واقي الشمس فوق المكياج ، والميست كمان هيكون منعش جدا في نص اليوم وانتي بره البيت وهيعمل ريفريش لبشرتك.

6- سبراي واقي من الشمس:

متوفر حاليا بالفعل واقي من الشمس على شكل سبراي، تقدري ترشي طبقات منه على بشرتك من غير ما يأثر على مكياجك ، بس افتكري انك تخلي كل طبقة تنشف تماما قبل ما ترشي الطبقة اللي بعدها لافضل النتايج ، السبراي بيخلي البشرة شكلها فريش من غير ما يسبب تكتل او جفاف لكريم الاساس.

7- كريم واقي من الشمس ملون:

ممكن تستخدمي كريم واقي من الشمس ملون ، بيكون زي كريم الاساس ، خدي منه كمية بمقدار معلقة صغيرة حطيهاعلى ضهر ايدك ، وباستخدام اسفنجة مكياج ابدأي وزعي الكريم بطريقة الضغط بالراحة على البشرة.

نصايح حطيها في اعتبارك قبل اعادة تطبيق واقي الشمس:

– ماتفوتيش روتين العناية ببشرتك ، جهزي بشرتك بقاعدة حماية من الشمس كويسة قبل المكياج ، وده بيضمن لك ان لو مكياجك هيسيح او هيتلطخ في نص اليوم يكون في قاعدة كويسة تحت المكياج لحمايتك من الاشعة فوق البنفسجية.

– ركزي توزيع واقي الشمس على الوش كله (خصوصا الجبين, الخدين, الدقن) ، وكمان على رقبتك واعلى الاذنين ، ولما تيجي تجددي وضع واقي الشمس ، ما تركزيش بس على المناطق اللي دايما بتسمر اسرع في بشرتك ، ولكن جدديه في كل الاماكن المعرضة للشمس للحصول على حماية متساوية.

– اعتمدي على تركيبات خفيفة الوزن في مجموعة مكياجك زي المرطب الملون اللي عادة بيحتوي على عامل حماية من الشمس ، استخدمي بلاشر كريمي ، ماسكارا مضادة للماية ، ده هيحافظ على بشرتك منتعشة واقل دهنية بالاضافة انك هتقدري تجددي واقي الشمس طول اليوم من غير ما مكياجك يبوظ.

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