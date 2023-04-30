ازاي تقللي حجم المسام في 3 خطوات

مع التقدم في السن بالاضافة للعادات الغلط اللي ممكن نكون بنعملها من غير ما ناخد بالنا مسام بشرتنا بتظهر بشكل اكبر ، مع الوقت شيخوخة الجسم بتأدي لانخفاض الكولاجين ، وهو بروتين مهم بيحافظ على مرونة بشرتنا ، ومن غير الكولاجين بتبدأ تظهر التجاعيد والمسام الواسعة اللي بيبدأ الاوساخ والسموم تتراكم فيها ، وبمجرد ما تتسد بخلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا ، بيبدأ حجمها يزيد اكتر ، ومن غير العلاج اليومي المناسب ، مسامنا هتفضل حجمها كبير وهتشوه شكل البشرة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك نصايح لتصغير حجم المسام.

نصايح لتصغير حجم المسام:

1- شرب الماية:

الحفاظ على اجسامنا رطبة من اهم المسؤوليات اليومية اللي لازم نفتكرها ، والترطيبي المناسب هو المفتاح مش بس للمساعدة في تصغير حجم المسام ولكن لعلاج حاجات كتير في بشرتنا وجسمنا ، يعتبر شرب ما لا يقل عن 8 كوبايات ماية يوميا مثالي جدا للحفاظ على عمل اعضاء الجسم بشكل صح ، وبشرتنا هي اكبر عضو في جسمنا ، وشرب الماية بيخليها في افضل حالاتها.

على الرغم انك ممكن ماتقدريش تشربي كمية ماية كافية خلال اليوم في البداية ، افتكري ان الفواكة والخضروات مليانة بالماية الطبيعية الصحية لجسمك ، وتقدري كمان انك تضيفي نكهات للماية عشان تشجعي نفسك على شربها زي شرايح الليمون, البرتقان, اي نوع فاكهة تفضليه ، ودايما خلي جنبك ازازة ماية ، وانتي بره البيت خلي ازازة الماية في شنطتك ، عشان تبقى في متناول ايدك دايما.

وثبت بالدراسات ان الماية بتحقق نتايج مضمونة ، مش بس في تصغير حجم المسام ، ولكن كمان هتساعد على تحسين بشرتك بشكل ملحوظ.

2- تقشير البشرة:

لو المسام بالفعل مسدودة ، مافيش مجال انك تصغري حجمها من غير ما تنضفيها الاول ، التقشير ليه تأثير كبير على تنضيف المسام والمساعدة على تصغيرها.

وفي مكونين رئيسيين رائعين لتنضيف البشرة ، وهما الزبادي والليمون ، الزبادي بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة ، اما الليمون بيحتوي على حمض الستريك وهو مطهر طبيعي وبيساعد على التقشير ، وتقدري تستخدمي المكونين في عمل منظف طبيعي للبشرة.

اللي هتعمليه:

– اخلطي معلقة كبيرة من الزبادي مع معلقة صغيرة من عصير الليمون في بوله صغيرة.

– امزجيهم بأطراف صوابعك ووزعي الخليط على بشرتك.

– سيبيه لمدة 10 دقايق وبعدها اغسليه بماية دافية.

– بعدها استخدمي مرطب طبيعي ، جربي زبدة الشيا او زيت جوز الهند.

– تقدري تستخدمي المنظف ده من 2 – 3 مرات في الاسبوع.

3- الفرشة الجافة:

الخطوة الاخيرة هي بتقنية استخدامها بقى منتشر الفترة الاخيرة ، من خلال تحفيز الخلايا باستخدام الفرشة الجافة ، التقشير الجاف بيقشر خلايا الجلد الميتة ، وبيساعد على تنعيم البشرة ، بيفتح المسام ، بينشط الدورة الدموية في الجسم للمساعدة في التخلص من السموم ، التقشير بالفرشة بينشط بشرتنا وبيسمح لخلايا الجلد الجديدة انها تشتغل بشكل صح في تنضيف المسام للحفاظ عليها في حجمها الطبيعي.

اللي هتعمليه:

– هتلاقي متوفر فرش جافة كتير مختلفة ، ولكن الافضل تختاري فرشة بشعيرات طبيعية ومقبض طويل للوصول لكل انحاء جسمك.

– امسكي الفرشة وابدأي بتدليك جسمك بيها ، من اول القدمين ، لفوق باتجاه صدرك.

– دلكي كل منطقة بحركات دائرية مع الضغط الخفيف ، هتحسي في البداية ان الفرشة خشنة على بشرتك ، لكن مع استمرار التدليك بشرتك هتتأقلم مع ملمس الفرشة.

– بمجرد ما تدلكي جسمك كله بالفرشة ، افتحي ماية الدش ، وخدي الشاور بتاعك بماية باردة ، لان الماية الباردة بتساعد على زيادة الدورة الدموية ودي تعتبر ميزة اضافية لتعافي الجسم.

– بمجرد ما تخلصي الشاور بتاعك ، نشفي جسمك بطريقة التربيت.

– ممكن تستخدمي الفرشة كل يوم قبل الاستحمام لافضل النتايج.

– اتجنبي استخدام الفرشة على اي مناطق فيها جروح ، واستخدمي ضغط اقل على المناطق اللي بتحسي ان بشرتك فيها حساسة اكتر.

نصايح اضافية:

1- لما تيجي تحطي اي حاجة على وشك باستخدام ايديكي ، اتأكدي الاول ان ايدك نضيفة وخالية من البكتيريا.

2- كل ما زادت جودة المكونات اللي بتستخدميها ، كل ما كان استجابة جسمك ليها افضل.

3- اتجنبي حك الجلد ، استخدمي بس العناصر الغذائية المناسبة والترطيب ، هيخف بشكل طبيعي.

4- خليكي صبورة مع استخدام العلاجات ، سواء كان اسبوع او شهور ، اسمحي لجسمك انه يتعود على الروتين عشان يستفيد يحصل على كل فوايد الحاجات اللي بتستخدميها.

5- ضوء الشمس المباشر ممكن يكون واحد من اسباب زيادة حجم المسام ، عشان كده بننصحك باستخدام واقي من الشمس قبل الخروج عشان يساعدك في التقليل من اضرار اشعة الشمس على بشرتك.

امشى على الوصفات دى و هتتخلصى من المسام الواسعة فى 3 أيام بس وبشكل نهائى !