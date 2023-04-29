ستايلات البنطلونات الجينز التريندي في 2023

البنطلون الجينز من القطع الاساسية في اي دولاب ، لانه عملي جدا والاختيارات معاه واسعة جدا ، وتقدري تنسقي عليه اي حاجة من دولابك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ستايلات البنطلونات الجينز التريندي السنة دي.

ستايلات البنطلونات الجينز التريندي:

اكيد الجينز الازرق الكلاسيك من الحاجات اللي مش بتبطل ابدا ، ولكن كل موسم بتيجي مجموعة مختلفة من الجينز ، والنهاردة جمعنالكم الستايلات الاساسية اللي هتبقى موجودة السنة دي.

1- الرجل الواسعة اوي Very Wide Leg:

الجينز اللي رجله واسعة من الحاجات اللي كانت موضة من فترة ، وبعدها جه اخد مكانه الجينز السكيني ، لكن السنة دي رجع تاني مع السكيني الجينز اللي برجل واسعة ، ويعتبر قطعة اساسية في الموسم ده.

2- الجينز بألوان مختلفة Deconstructed Denim:

لو عايزة قطعة اقل كلاسيكية ومختلفة ، بننصحك تجربي الجينز المرقع بدرجات مختلفة ، بيجمع ما بين الغامق والفاتح.

3- الجينز الكارجو Cargo Jeans:

كمان من الاتجاهات الرئيسية السنة دي في الجينز ، هو الستايل الكارجو ، بيكون كبير وواسع وده يخليه قطعة عملية ومريحة جدا.

4- الجينز البينك:

احنا متعودين دايما على الجينز الازرق الكلاسيك ، لكن السنة دي كسرت القاعدة دي بالجينز البينك بدرجاته موضة للموسم ده.

5- الجينز الكروب Cropped Flares:

الجينز القصير كمان من الستايلات الموضة السنة دي ، واللي ممكن تلبسي معاه شوز رياضي او بوت لانه موديله بيسمح ان الشوز يكون باين ، والستايل ده ميزته انه بيبين الرجل اطول ، ومريح جدا في اللبس وتقدري تلبسيه من الصبح لحد بالليل من غير ما تبقي متضايقة.

6- السكيني جينز Skinny Jeans:

الجينز السكيني نقدر نقولك بكل ثقة انه مش هيبطل في وقت قريب هو لسه مستمر معانا بكل اشكاله لفترة طويلة.

ازاي تجددي ستايلك في 2023 ، اعرفي القطع التريندي للسنة دي

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