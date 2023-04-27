ايه هي الحواجب الاومبريه؟ والفرق بينها وبين الميكروبلادينج

ممكن نكون سمعنا الفترة اللي فاتت عن الحواجب الاومبرية ، في حين ان الاومبرية يخلينا نفكر في تكنيك صبغ الشعر الاومبريه ، الا انه بيكون اخف على الحواجب ، العملية عبارة عن مزج اللون بأستخدام صبغة الحواجب او القلم ، عشان الحاجب يظهر بلوك جريء ، بحيث يبقى غامق عند منطقة قوس الحواجب ، مع الانتقال بالتدريج في درجة اللون اللي بيدي اضافة وعمق للحواجب الخفيفة ، بالاضافة ان شكلها بيكون طبيعي اكتر من اتجاهات رسم الحواجب التانية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على الحواجب الاومبريه ، والفرق بينها وبين تقنية الميكروبلادينج.

ايه هي الحواجب الاومبريه:

هي اسلوب رسم الحواجب بأستخدام تقنية تدريج اللون ، وهو يعتبر اسلوب شبه دائم لرسم الحواجب ، بيتم باستخدام آله صغيرة لوضع نقط رقيقة جدا من الصبغة على الجلد ، وده بيعمل لوك طبيعي للحواجب ، وبيدوم معاكي من 1 – 3 سنين.

مميزات تقنية الاومبريه:

– يعتبر اختيار مثالي للبشرة الدهنية او الحساسة على عكس الميكروبلادينج.

– بيحتاج عدد اقل من جلسات الصيانة.

– بيدي الحواجب مظهر اكتر كثافة وتحديد.

تقنية الاومبريه تعتبر مثالية لكل انواع البشرة ، ومناسبة جدا للبنات اللي بيلاقوا صعوبة في رسم الحواجب او اللي حواجبهم خفيفة ، وتقدري تختاري بنفسك الدرجة المناسبة سواء فاتحة او غامقة.

ايه الفرق بين الاومبريه والميكروبلادينج؟

اكبر اختلاف بينهم ، هو طريقة اضافة الصبغة للجلد ، الاتنين يعتبروا طريقة شبه دائمة لرسم الحواجب ، ولكن الميكروبلادينج بيكون عبارة عن رسم شعيرات قصيرة شبه شعيرات الحواجب لملء الفراغات ، اما الاومبريه بيكون عبارة عن نقط صغيرة بتختلف في التركيز ، وده اللي بيدي مظهر كأنها مرسومة بالبودر.

وعامل مهم لازم تحطيه في اعتبارك ان الميكروبلادينج مش مناسب لكل انواع البشرة ، الميكروبلادينج مش افضل حاجة للبشرة الدهنية لان اللون مش بيظهر بشكل فعال ، وبيبان كأنه باهت ، كمان الزيوت اللي بتفزرها البشرة الدهنية ممكن تمنع شفاء الحواجب بشكل صحيح.

وممكن انك تجمعي ما بين الاومبريه والميكروبلادينج تستخدمي واحدة منهم في بداية الحاجب والتانية على الاطراف ، الميكروبلاينج هيكون مناسب جدا للشعيرات الرأسية القصيرة في بداية الحاجب ، والاومبريه هيكون مثالي لاطراف الحاجب ، والهدف اننا نعمل بداية الحاجب تبان بشكل طبيعي ماتبقاش حادة اوي وغامقة اوي.

التحضير لجلسة الاومبريه:

ابعدي عن ادوية مسيلة للدم قبل 48 ساعة من الجلسة ، تجنب مخففات الدم هي رقم واحد في نصايح جلسة الاومبريه ، بالاضافة لعدم تناول مسكنات الالم او اي ادوية تانية هتحددهالك المتخصصة او البوتوكس ، ما تعمليش اي حاجة من دي الا بعد الجلسة ، لان مخففات الدم ممكن تسبب نزيف اكتر اثناء الجلسة وده هيأدي لضعف ثبات الصبغة.

مدة الجلسة:

الجلسة ممكن تاخد من 2 – 3 ساعات ، وعادة المتخصصة بتحط مخدر موضوعي وبتسيبه 20 – 40 دقيقة قبل ما تبدأ صبغ الحواجب ، وبعدها هترسم اطار حوالين حواجبك لتحديد مكان اضافة الصبغة ، وهتقدري تشوفي الشكل ولون الصبغة قبل اضافتها لبشرتك ، وبمجرد ما توافقي على الشكل واللون هتبدأ في الرسم ، حواجبك هتظهر بشكل اغمق وهتحسي بشوية الم بسيط.

الآثار الجانبية للحواجب الاومبريه:

لحد دلوقتي مافيش اي اثار جانبية مثبتة من تقنية الاومبريه ، مع الوقت اللون بيبدأ يخف بالتدريج بسبب التعرض للشمس او المتخصصة تكون اختارت نوع صبغة مش جيدة كفاية ، عشان كده مهم جدا انك قبل ما تروحي اعملي بحث كويس عن المكان اللي هتعملي فيه ويكون مكان مضمون او تعرفي حد عمل فيه قبل كده وشوفتي النتيجة بنفسك.

الصيانة بعد الجلسة:

اتجنبي بل الحواجب لمدة 10 ايام بعد الجلسة ، وده بيشمل انك تحافظي على الوش جاف اثناء الاستحمام ، كمان حاولي تتجنبي بقدر الامكان العرق المفرط والمكياج لمدة اسبوع ، لان بعد الجلسة الحواجب هتبدأ تتقشر عشان مايدخلش اي حاجة تسبب حكه او عدوى ، والمتخصصة غالبا هتنصحك باستخدام مضاد للبكتيريا خلال ال 24 ساعة الاولى بعد الجلسة.

مهم انك ترجعي بعد كام اسبوع لعمل لمسات اخيرة على الحواجب ، والمتخصصة غالبا هتطلب منك ترجعي بعد اسبوعين او تلات اسابيع عشان تشوف النتايج ولو محتاجة اي تعديلات اضافية.

مدة استمرار الاومبريه:

الحواجب الاومبريه بتستمر من 1 – 3 سنين ، وطبعا المدة دي بتعمد على اسلوب حياتك ونوع بشرتك ، وبمرور الوقت هتلاحظي ان اللون بدأ يخف بالتدريج ، وهتعرفي ان ده وقت انك تعملي تحسينات على الحواجب ، من الافضل انك تروحي تجددي اللون كل 18 شهر للحفاظ على شكل الحواجب حلو.

ازاي تعملي تقنية الاومبريه بالمكياج:

لو لسه مش متأكدة من انك تعملي تقنية الاومبريه او ميزانيتك مش سامحه انك تعمليها ، تقدري تعملي نفس التأثير باستخدام بودرة الحواجب ، صبغة الحواجب ، وفرشة.

– ابدأي بتنضيف الوجه: زيلي اي مكياج من على بشرتك ، عشان تشتغلي على حواجب نضيفة.

– نتف شعر الحواجب: اتخلصي من اي شعيرات زيادة حوالين الحواجب عشان يبقى شكلهم مرتب.

– سرحي حواجبك: باستخدام فرشة الحواجب ، سرحي حواجبك لحد ما يبقى شكل منظم وناعم.

– حطي علامات على حواجبك وارسميها: باستخدام ايلاينر فاتح ، اعملي نقط صغيرة في بداية الحاجب وعند القوس وفي نهاية الحاجب.

– طبقي لون الحاجب اللي اختارتيه: حطي الصبغة على اطراف الحواجب الاول ، وخلي الجزء اللي قدام من الحاجب من غير صبغة.

– املي ببودرة الحواجب: استخدمي فرشة صغيرة بزاوية لملء الحواجب بالبودر ، وممكن تستخدمي قلم حواجب.

– ضيفي بودرة او قلم للجزء الامامي من الحواجب: املي الجزء ده بخفة عشان تعملي تأثير الاومبري.

– ضيفي طبقة علوية للحواجب: وضع طبقة علوية على الحواجب هيحافظ عليها وهجنبك تلطيخ البودر.

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