ايه كمية الماية اللي المفروض تشربيها لانقاص وزنك؟

هل سألتي نفسك في يوم عن كمية الماية اللي المفروض تشربيها لانقاص الوزن؟ الابحاث اظهرت ان شرب كمية كافية من الماية بيحسن الشعور بالشبع ، وبيقلل من استهلاك السعرات الحرارية ، بيطرد السموم ، بيعزز عملية التمثيل الغذائي ، ولكن فكرة شرب كمية زيادة من الماية هي فكرة نسبية ، اقري معانا السطور الجاية عشان تعرفي كمية الماية اللازمة لفقدان الوزن.
كمية الماية اللازمة لفقدان الوزن:
هل شرب الماية بيساعد على خسارة الوزن؟
الاجابة ايوه الماية فعلا بتساعد على انقاص الوزن ، الابحاث اكدت ان الماية بتساعد على زيادة توليد الحرارة ، بتزود من انتاج الحرارة في الجسم ، وده معناه بشكل اساسي زيادة التمثيل الغذائي في الجسم.
وفي دراسة كورية اكدت ان شرب الماية قبل الوجبة ، بيمنع انك تاكلي كمية زيادة من الاكل ، ودراسة تانية امريكية اثبتت ان الاشخاص اللي بيشربوا الماية قبل الوجبة بيأدي لفقدان وزنهم بشكل اكبر بمقدار 2 كجم وفقدان وزن اكبر بنسبة 44% على مدار 12 اسبوع مقارنة بالاشخاص اللي مش بيشربوا ماية قبل الوجبة.
الماية كمان بتزود من تحلل الدهون او بتكسر الدهون ، واللي بيتم استخدامها بعد كده كمصدر للطاقة في جسمك.
واستبدال المشروبات الدايت بالماية بيأدي لتقليل مؤشر كتلة الجسم ، وبيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وحساسية الانسولين ، حاولي تستبدلي المشروبات عالية السعرات الحرارية زي المشروبات الغازية, الشاي المثلج, العصاير المحلاه بالماية عشان توصلي لافضل النتايج ، وحسب الدراسات ان ده ممكن يساعدك على انقاص الوزن بنسبة 5.15%.
بالاضافة ان الماية بتساعد على طرد السموم ، وبالتالي تقليل تراكم السموم والالتهابات في الجسم.
هل ممكن الماية تساعد في حرق السعرات الحرارية؟
شرب الماية بيساعد على زيادة توليد الحرارة ، وده بيساعد على حرق السعرات الحرارية ، ولكن مع ذلك ، المفروض تستمري في شرب الماية مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة.
هل شرب الماية بيأثر على الشهية؟
الاجابة ايوه شرب الماية بيقلل الشهية وبيحسن الاحساس بالشبع ، في معظم الاحيان ، ممكن العطش يتفسر انه جوع ، وبدل ما نشرب ماية الامر ينتهي لاستهلاك سعرات حرارية اكتر ، ومن الافضل دايما شرب الماية قبل الوجبة بحوالي 20 – 30 دقيقة.
ايه هي كمية الماية اللي المفروض تشربيها في اليوم لخسارة الوزن؟
كمية الماية المفروض تكون 2200 مل (للنساء) ، و 3000 مل (للرجال) يوميا لو مش بتمارسي تمارين رياضية ، ولكن لو بتمارسي تمارين رياضية بانتظام لمدة 60 دقيقة ، المفروض تشربي ماية اكتر ، اشربي 900 مل زيادة من الماية ، او اشربي من 50 – 300 مل من الماية كل 15 – 20 دقيقة اثناء ممارسة الرياضة.
وبننصحك بشرب 400 – 600 مل من السوايل قبل ساعتين من بداية التمرين ، لان لازم تمارسي رياضة وانتي جسمك رطب.
كمان لازم تحطي في اعتبارك جو المكان اللي انتي فيه ، المناطق الجافة او فيها نسبة رطوبة عالية ممكن انها تسبب فقدان كمية ماية زيادة من خلال العرق ، وده معناه انك تشربي ما لا يقل عن 150 – 200 مل من الماية كل 15 دقيقة لو بتعرقي كتير.
يعني في المتوسط المفروض شرب 4 – 5 لتر (للنساء) ، و 6 – 7 لتر (للرجال) من الماية لفقدان الوزن.
والماية مش العامل الوحيد للحفاظ على رطوبة خلايا الجسم لدعم عملية ازالة السموم وفقدان الوزن ، لازم كمان يكون التوازن المعدني صح في الخلايا ، لانه لو مش متوازن ده هيأدي لفقدان سوايل اكتر ، والكمية المثالية هي 500 مل في اليوم.
انتي محتاجة لالكتروليتات كافية لازالة السموم من الخلايا ، بما فيهم انقاص الوزن ، ولو مش ماشية على نظام تمرين مكثف ، هيكون اكل الاطعمة المرطبة الغنية بالمعادن طول اليوم كافي ، ومن الاطعمة دي:
– الكرفس.
– البطيخ.
– الخيار.
– الكيوي.
– الفلفل.
– الفواكة الحمضية.
– الجزر.
– الاناناس.
– الخس.
– الفجل.
فوايد شرب الماية:
– الماية بتساعد على الوقاية من الامراض غير المعدية.
– بتساعد على تقليل السموم في الجسم.
– بتساعد في تقليل التوتر.
– الماية بتعزز وظائف المخ وبتساعد في تحسين الحالة المزاجية.
– بتساعد على تحسين صحة الجلد.
– الماية مع الالياف الغذائية بتساعد على تحسين حركة الامعاء.
في النهاية المبدأ الاساسي للصحة والتغذية هو شرب كمية كافية من الماية للحفاظ على رطوبة الجسم ، اجسامنا ممكن تستمر لاسابيع من غير اكل ولكن مش هيستحمل غير ايام قليلة بس من غير ماية ، لان اجسامنا بتحتوي على حوالي 60% من الماية والجفاف ممكن يأثر على صحتنا ، وبالتالي شرب كمية كافية من الماية هو امر ضروري.
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