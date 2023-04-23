15 عادة كسولة لازم توقفيهم عشان تبقي اكتر نشاط

العادات الكسولة هي الد اعداء الانتاجية ، لان هتلاقي نفسك العادات دي بقت اساسية في يومك وهتعمليها من غير ما تحسي لدرجة انك مش هتكتشفي وجودهم في حياتك ، ومش معنى ان حاجة معينة مش بتأذيكي انها صحية ، ومافيش حد يحب انه يتقال عليه كسول ، لكن هنلاقي نفسنا بنواجه الحقيقة الصعبة دي في مرحلة ما من حياتنا ، وغالبا في ايامك اللي بتعدي كويسة ومن غير مشاكل مش هتبقي حاسه بالحاجات الغلط اللي بتعمليها ، لكن في الايام السيئة حتى اقل الحاجات الصغيرة البسيطة اللي مش مؤذية ممكن تأثر عليكي بشكل سلبي وده هيخليكي تحسي بالذنب واكيد انتي مش محتاجة تزودي عليكي ضغوطات الحياة ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم عادات كسولة تتجنبيها عشان تبقي اكتر نشاط وانتاجية في حياتك.

عادات كسولة:

ممكن يكون الخط الفاصل بين الاهتمام بنفسك والكسل مش واضح ، عشان كده جيه الوقت انك تتعرفي على عاداتك الكسولة عشان تتوقفي عنها ، ده هيساعدك على ادارة وقتك بشكل افضل ، وهيخليكي تعملي انشطة اكتر هتضيف لك وتحسن حياتك.

وحطي في اعتبارك ان ده نوع من اعادة التنظيم الروتيني ، وهو حاجة لازم تعمليها من وقت للتاني عشان تحافظي على اسلوب حياة متوازن.

1- عدم تنظيم النوم:

التأخير في النوم من اسوأ العادات ، النوم لوقت متأخر هيفوت عليكي الفرصة الذهبية انك تبدأي يومك بشكل صح ، واحنا اكيد مش بنقولك تصحي من الساعة 5 الصبح ، ولكن لو لقيتي نفسك بتنامي لحد بعد الساعة 10 الصبح كل يوم ، يبقى جيه الوقت انك تغيري روتينك الصباحي.

سيبي سريرك حوالي الساعة 8 الصبح ، كل ما صحيتي بدري ، كل ما هيبقى عندك وقت اكبر انك تعملي عادات صباحية صحية.

اشربي كوباية ماية دافية, اعملي شوية تمارين تمدد, اخرجي شمي هوا نقي, اكتبي اي حاجة في دفتر يومياتك ، اعملي اي حاجة غير انك تفضلي في السرير هتندهشي من التغيرات الجذرية اللي هتحصل في حياتك.

2- العمل على اللابتوب في السرير:

كتيري مننا بيقعد على السرير ويشتغل على اللابتوب ، وفي النهاية بنفكر لازمة اللابتوب ايه بحجمه الصغير ده لو مش هنستخدمه واحنا مرتاحين على السرير؟

ولكن احنا بنقولك اولا ان انتاجيتك اثناء العمل في السرير مش هتتقارن باللي هتعمليه وانتي قاعدة على مكتب.

تاني حاجة السراير معمولة اصلا كمنطقة راحة ، والمفروض يكون الشغل اخر حاجة تخطر في بالك لما تمددي على سريرك ، ولما تنقلي شغلك على السرير هتخلطي ما بين شغلك ومكان راحتك.

ممكن تغيير ده يحتاج منك وقت وانك تتخلي عن الراحة وانتي بتشتغلي ، ولكن انتي عارفة من جواكي انك لازم تعملي ده.

3- الاكل على الكنبة:

لو قادرة انك تسيبي الكنبة في خلال 10 دقايق بعد ما تخلصي اكل ، تقدري تحتفظي بالعادة دي لانها مش هتسبب لك اي ضرر ، ولكن الحقيقة انه من المستحيل هتاكلي قدام التليفزيون من غير ما تريحي بعدها فترة طويلة وتتحولي ل “Couch potato” ، ده غير ان العادة دي هتخليكي مش منتبهة لكمية الاكل اللي بتاكليها وهتاكلي كمية اكبر او مش هتمضغي الاكل بشكل صح ، او حتى هتفقدي متعة تذوق كل قضمة من اكلك.

4- تخطي الشاور:

انتي محتاجة تاخدي شاور بشكل يومي لانها القاعدة الاساسية للنضافة ، الجو حوالينا مليان بالتراب والتلوث ، وده بيحتاج مننا اننا نهتم اكتر ببشرتنا.

والاستحمام بانتظام هو اقل حاجة نقدر نعملها لحماية بشرتنا من التلوث ، ممكن تاخدي الشاور الصبح عشان تبدأي يومك نشيطة ، او لو انتي حابه تعملي روتين عناية ليلي يخلصك من التوتر ، خدي شاور مسائي قبل النوم.

بمجرد ما الشاور ده هيبقى جزء من روتينك مش هتقدري تستغني عنه.

5- بتقولي لا لخطة وافقتي عليها قبل كده:

كلنا تقريبا بنمر باللحظة دي اننا نوافق على حاجة لكن ساعة الجد او التنفيذ بنتراجع ، زي مثلا لما بنتفق على خروجة مع اصحابنا وبنكون متحمسين ونيجي ساعة التنفيذ نرجع في كلامنا ونأجل او نلغي الخروجة.

هنا بقى اللحظة اللي بيبدأ فيه الكسل يتمكن مننا ، وبنبدأ نقنع نفسنا بأسباب التأجيل وبنكون مرتاحين جدا لقرارنا ، ولكن بنقولك ان تكرار ده هيخليكي شخص غير جدير بالثقة ، وهتبقي شخص متردد اكتر في الخروج من منطقة الراجة بتاعتك.

عشان كده بنقولك المرة الجاية اللي هتفكري فيها تتراجعي عن اي خطة ، راجعي الموضوع في دماغك وفكري مرة تانية في اللحظة اللي وافقتي فيها على الخطة، واتمسكي بالاسباب اللي خليتك توافقي ، واطردي الاعذار الضعيفة من عقلك.

6- ترك الاطباق في الحوض:

هل بتسيبي الاطباق في الحوض ساعات من غير ما تيجي جنبها؟ لو الاجابة اه ، يبقى لازم تتوقفي عن العادة غير الصحية دي ، المطبخ ممكن يكون هو اهم مكان في البيت ، هو المكان اللي بتطبخي فيه وبالتالي انتي محتاجة تحافظي على نضافة المساحة دي.

والاطباق اللي مش مغسولة لما تشوفيها قدامك هتشحنك طاقة سلبية وهتشجعك على الكسل اكتر.

ولكن الحاجة الكويسة في العادة دي هو انك تقدري تتخلصي منها بسهولة ، ابدأي اغسلي الاطباق في خلال 30 دقيقة من وضعها في الحوض ، وخليكي ملتزمة بده ومتخليش اي حاجة تكسلك او تشتت انتباهك.

وكميزة اضافية لغسيل الاطباق ، انك مش هتحسي بالنوم بعد الوجبة ، لان فرك الاطباق هو شكل صغير من اشكال التمارين.

7- بتفوتي التمارين الرياضية:

على الرغم من الفوايد الرائعة للتمارين الرياضية ، الا ان بعض الاشخاص بيواجهوا صعوبة انهم يمارسوا تمارين ، او ينتظموا عليها لفترة طويلة.

ولكن الاشخاص اللي عارفين فعلا اهمية التمارين الرياضية دايما بيقدروا يمارسوا رياضة معظم الوقت ، على الرغم من وجود اوقات مش بيكونوا حاسين فيها بنشاط كفاية.

ممكن تعملي حيلة بسيطة ، وهو انه وقت التمرين ، ماتديش عقلك الوقت يخرجك من مود التمرين ، انزلي على طول من السرير والبسي هدومك والشوز بتاعك واتحركي فورا.

اعملي تمارين يومين ورا بعض على الاقل ، وخدي راحة في اليوم التالت ، لو لابد منه ، وفي اليوم الرابع اعملي تمارين تاني على طول.

حافظي على روتين التمرين لمدة يومين ورا بعض وهتلاقي نفسك بتحبي التمارين ومنتظمة عليها.

8- تجنُب التنضيف والتنظيم:

لما تكوني مش منظمة ده معناه انك مش عارفة قيمة التنظيم في حياتك ، حتى لو انتي بتقولي على نفسك “شخص فوضوي” ده مش معناه انك تخلي ده جزء من شخصيتك.

الحفاظ على مكان نضيف حواليكي بداية كويسة لتنظيم حياتك ، خلي تنضيف الحمام, مسح التراب, تغيير ملايات السرير جزء من روتين نهاية الاسبوع بتاعك.

وفي بداية كل شهر اعملي نضافة شاملة للبيت ، نضفي غرفتك كل اسبوعين ، رتبي دولابك كل ما تحسي انه مش مترتب ومحتاج تنظيم.

اتخلصي من اي اوراق مالهاش لازمة ، احفظي كل حاجة في مكانها ، اتأكدي من تنظيم رف الكتب بتاعك.

ممكن في البداية تحسي ان الموضوع صعب والمهمة شاقة عليكي ، لكن مع الوقت هتبدأي تعرفي روتين التنظيم والنضافة المناسب ليكي بشكل افضل.

9- عدم التركيز:

عدم التركيز بيأدي لعدم الانتاجية ، ويخليكي تحسي بالكسل ، وهيضيع وقتك ، ولكن المشكلة اننا مش بنحس اننا مش مركزين او بنضيع وقت على الفاضي.

عشان كده بننصحك انك تكوني عارفة كويس المهام اللي وراكي ، سواء في الشغل او اثناء الانتهاء من اي عمل روتيني.

جربي التأمل لتحسين تركيزك ، اضبطي الوقت جنبك اثناء عمل اي حاجة عشان تنجزي اللي بتعمليه في الوقت المحدد ، وخدي فترات راحة قصيرة بينهم لتجنب الارهاق الذهني.

10- تضييع الوقت:

في فرق ما بين اننا نعيش الحياة ببطء او بتأني والحصول على وقت فراغ كتير ، الاولاني معناه انك بتفكري كويس في كل حاجة في ذهنك والاستفادة من كل ثانية ، والتاني معناه انك مش بتستفيدي من وقتك ولا ايامك.

لو لقيتي نفسك بتقضي وقت ممدة على السرير مش بتعملي حاجة, او قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي ، ممكن تبقي بتاخدي وقتك بعيد عن الشغل والضغوط ، ومافيش مشكلة في ده انك تاخدي استراحة من الحياة ، لكن المفروض ده ميبقاش روتينك.

بدل ما تضيعي الوقت ، ممكن تعملي انشطة تغذي روحك ، اخرجي اتمشي شوية, مارسي اي هواية عندك, او سجلي افكارك للحصول على بعض التأمل الذاتي.

استخدمي وقت فراغك لتحديد اهداف جديدة في حياتك ، تحسين صحتك ، اتخاذ بعض الخطوات لتحسين صحتك النفسية والعقلية.

11- مش بترتبي سريرك:

كتير من الاشخاص بيقوموا من النوم ويسيبوا السرير من غير ترتيب ، ولكن ترتيب سريرك اول ما تقومي من النوم كل يوم ممكن يبقى يعمل تغيرات جذرية في اسلوب حياتك.

ترتيب السرير نشاط بسيط ومش محتاج مجهود ، ولكن ممكن تكون دي الخطوة الصغيرة اللي انتي محتاجاها عشان تبدأي يومك بنشاط.

12- ارسال رسايل نصية اكتر ، والاتصال اقل:

في اشخاص كتير بيفضلوا الرسايل النصية عن مكالمات التليفون ، ولكن لما يوصل الموضوع ان تليفونك مش بيرن خالص ، كده علامة انك بترسلي رسايل نصية اكتر ما انتي محتاجة.

لو محتاجة توصيل رسالة صغيرة لشخص ما اكيد هيبقى الاسهل انك تبعتيها في رسالة نصية ، ولكن ما تستخدميش الرسايل النصية في الدردشة الطويلة او النقاش ، لان ده هيأثر على تواصلك الاجتماعي.

عشان تحسني اتصالاتك وتحافظي على علاقات سليمة ، يبقى لازم تتصلي اكتر ما تبعتي رسايل نصية.

13- وجود كتب ماقريتهاش على الرف بتاعك:

حتى القراء الشغوفين وعندهم نهم بالقراءة عندهم كتب لسه ماقروهاش ، ولكن ده مش بيمنعهم من شرا كتب اكتر ، وده بيضيف كتب مش مقروءة للي اصلا موجودة من البداية.

اكيد شراء الكتب دي عادة كويسة جدا ، ولكن تعرفي ايه هو الافضل؟ انك تقريها.

واكيد الكتب الالكترونية خلت الحياة اسهل لعشاق الكتب ، ولكن مافيش حاجة ممكن تحل محل سحر الكتب الورقية ، واكتساب عادة القراءة قبل النوم يعتبر تكنيك بسيط هيشجعك على قراية كل الكتب اللي لسه ماقريتهاش.

ممكن تاخدي كتاب معاكي في الرحلات ، احتفظي بيه دايما في شنطتك اثناء تنقلاتك ، هتتعلمي حاجة جديدة كل يوم ، وهتدخلي نفسك في عالم من خلال كل كتاب.

14- اكل اطعمة غير صحية لتجنب الطبخ:

الشيبسي والشوكولاتة اسهل حاجة ممكن توصلها ايدك لو عايزة تاكلي وجبة خفيفة ، ولكنها بتضر جسمك اكتر ما بتنفعه ، مافيش مشكلة انه من وقت للتاني يبقى عندك رغبة شديدة للاكل ، ولكن المفروض انك تشبعي جوعك من خلال الاطعمة المغذية اللي بتطبخيها بنفسك.

جهزي فطارك بنفسك ، لانه اهم وجبة في اليوم وهتساعدك تحطي معايير صحية لباقي وجبات يومك ، خدي وجبة الغدا معاكي في الشغل لتجنب الاكل بره البيت في مطاعم الوجبات السريعة ، واعملي العشا بنفسك لما ترجعي البيت ، ودلوقتي في وصفات كتير على اليوتيوب تقدري تجربيها وتنوعي كل يوم وجبات لذيذة ومختلفة.

اكيد وجود الاستثناءات ممتع في بعض الايام ، ولكن لازم تتغلبي على عادة الاكل غير الصحي وتستبدليها بالوجبات الصحية اللي بتطبخيها بنفسك.

15- عدم شرب كمية ماية كفاية:

احتفظنا بأهم حاجة لاخر نقطة ، وهي شرب كمية ماية كفاية ، الماية مسؤولة عن آلية كل نظام جسمك ، واكيد لما هتهملي شرب كمية ماية كفاية ده هيأدي لنتايج غير مرغوب فيها.

ومن بين كل العادات الكسولة اللي قولناها فوق دي اكتر عادة بننصحك انك تصلحيها اول حاجة ، وابسط طريقة عشان تخلي الماية دايما في متناول ايديكي في كل الاوقات ، انك دايما تخلي في ازازة ماية جنبك او معاكي في اي مكان واشربي منها بشكل منتظم خلال اليوم.

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