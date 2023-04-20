اخسري 2 كيلو في يومين بطريقة صحية

لما يكون عندنا مناسبة مهمة ، او حالة طارئة ، غالبا بنبقى عايزين نفقد وزننا بسرعة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك على طرق لخسارة الوزن بسرعة ، هتساعدك تخسي 2 كيلو في يومين وبطريقة صحية.
طرق لخسارة الوزن بسرعة:
عشان تخسري وزنك وتحافظي عليه ، محتاجة تحافظي على عادات صحية على المدى الطويل ، وده بيشمل نظام غذائي متوازن ، واسلوب حياة نشيط ، وفي طرق كتير سريعة وصحية تقدري تعتمدي عليها لتخسيس وزنك ، من خلال عادات لتقليل الانتفاخ واحتباس الماية ، والنهاردة هنعرف منهم اكتر من طريقة.
1- التقليل من الملح:
الكميات العالية من الملح بتخلي جسمك يحتفظ بالماية ، وجمعية القلب الامريكية بتنصح بتناول اقل من 1500 مجم (تقريبا ¼ معلقة صغيرة) من الملح يوميا ، قبل ايام من اي مناسبة او حدث مهم عندك ، حطي هدف قدامك انك تستهلكي اقل من 1500 مجم للتخلص من الماية الزيادة في الجسم.
2- التعرق:
طريقة تانية للتخلص من الماية الزيادة في الجسم هي عن طريق العرق ، كثفي ممارسة تمارين الكارديو عشان تعرقي وتفقدي كمية ماية اكتر ، وده هيساعدك كمان على التخلص من السموم في الجسم.
3- حافظي على رطوبة جسمك:
في حين انك ممكن تشوفي الموضوع متناقض ازاي هتتخلصي من الماية الزيادة وفي نفس تحافظي على رطوبة جسمك ، ولكن الحقيقة انك عشان تتخلصي من الماية الزيادة ، لازم تشربي ماية ، لان لو الجسم بيعاني من الجفاف في الحالة دي هيتمسك بكل جزيء ماية هيلاقيه ، وده هيخليكي تباني منتفخة ، اتأكدي من شرب ما لا يقل عن 8 كوبايات ماية يوميا ، الحفاظ على رطوبة جسمك هيساعدك كمان في الحفاظ على بشرتك وشعرك وضوافرك صحية.
4- اشربي شاي اخضر:
الشاي الاخضر بيحتوي على كتير من الفوايد الصحية ، غني بمضادات الاكسدة وعناصر بتساعد على مكافحة السرطان ، وممكن كمان يساعدك على محاربة امراض زي مرض السكر ، حتى انه بيساعد كمان على خفض الكوليسترول الضار ، بالاضافة انه بيساعد على انقاص الوزن لانه بيعزز عملية التمثيل الغذائي ، جربي تشربي الشاي الاخضر كل يوم الصبح ، مع الغدا ، او كوجبة خفيفة اثناء اليوم ، وممكن تجربي الشاي الاخضر بالنكهات زي البرتقان, الرمان, وغيرها من النكهات عشان تنوعي وماتمليش.
5- اتجنبي الاطعمة اللي بتسبب الانتفاخ:
بعض السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الاطعمة بتطلق غازات عند تكسيرها اثناء الهضم ، والغازات دي بتتراكم في معدتك وجهازك الهضمي وده ممكن يسبب لك الانتفاخ ، وفي حين ان العملية دي طبيعية ومش المفروض انك تتجنبي السكريات الطبيعية دي طول الوقت ، الا انه مافيش مشكلة من التقليل او التخلص منها قبل اي مناسبة مهمة عندك ، ومن الاطعمة اللي بتسبب الانتفاخ الفاصوليا, العدس, البروكلي, الكرنب, براعم بروكسل, القرنبيط.
6- ابعدي عن المُحليات الصناعية:
الاطعمة اللي بتحتوي على محليات صناعية ومواد كيميائية تانية ، الجسم مش بيبقى عنده القدرة لتكسيرها بشكل صح ، وفي الحالة دي المواد الكيميائية دي بتتسبب في اطلاق الغازات اثناء الهضم ، وده هيخليكي منتفخة.
7- اتجنبي المشروبات الغازية واللبان:
اكيد معروف للكل ان المشروبات الغازية بتحتوي على غازات ، شرب ازازة كاملة من الصودا هتسبب انتفاخ لمعدتك ، ولكن هل تعرفي ان اللبان كمان ممكن انه يسبب الانتفاخ؟ لما بتمضغي اللبان ، فانتي بتبلعي كمية كبيرة جدا من الهوا ، والهوا ده بيتراكم في معدتك ، عشان كده بننصحك من التقليل من مضغ اللبان عشان تحافظي على معدتك مسطحة.
8- الثقة هي المفتاح:
الطريقة الاكتر اهمية وفعالية للظهور بشكل افضل في اي يوم هي تحسين مظهرك ، والثقة بتعمل كل الفرق مظهرك ، لو محتاجة تزودي ثقتك في نفسك ، حاولي تلبسي اللبس المفضل عندك اللي بيظهرك بشكل حلو او تشتري هدوم جديدة ، زودي وقت اضافي للاهتمام بمكياجك وشعرك ، ولو بعد كل ده لسه حاسه باحباط او انك مش واثقة في نفسك كفاية ، هيبقى افضل طريقة لاكتساب الثقة هي تزييفها لحد ما توصلي لها بجد ، اقفي وخلي ضهرك مفرود, اتكلمي بوضوح, واستمري انك تقولي لنفسك ان شكلك حلو.
5 نصايح فعالة هتساعدك تخسري 5 كيلو في شهر
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