طريقة عمل حلوى لقمة الباشا التركية بالخطوات والفيديو

حلوى لقمة الباشا التركية من الذ واسهل الحلويات ، بمكونات بسيطة جدا ومن غير خبز ولا فرن ، وتقدري تقدميها في اي مناسبة ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو. طريقة عمل حلوى لقمة الباشا التركية: المكونات: – لتر لبن ( 4 كوبايات وربع). – 1 كوباية دقيق (125 جرام). – 1 كوباية سكر (200 جرام). – 1 معلقة كبيرة فانيليا. – 4 معالق كبيرة زبدة (60 جرام). مكونات كريمة الحشو: – كيس كريم شانتي. – كوباية الا ربع لبن (200 مل). – مكسرات. طريقة التحضير: 1- في حلة اخلطي اللبن والدقيق والسكر والفانيليا على البارد لحد ما الدقيق يدوب في اللبن. 2- ارفعي الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر ، لما اللبن يبدأ يغلي قللي النار. 3- ضيفي الزبدة وسيبي الخليط يغلي لحد ما يتقل ويبقى قوامه كثيف. 4- سيبي الخليط يبرد على جنب شوية يبقى دافي ، وجهزي الصينية اللي هتصبي فيها الخليط. 5- هاتي صينية بحجم 30 في 40 سم ، وافردي عليها غلاف بلاستيك. 6- رشي طبقة وفيرة من جوز الهند المبشور بحيث تغطي الصينية كلها ، ووزعي جوز الهند بالمعلقة بالتساوي. 7- صبي خليط اللبن على الصينية فوق جوز الهند ، ووزعيه بالراحة بالتساوي ، ودخلي الصينية التلاجة لمدة ساعة. 8- في الوقت ده هنحضر كريمة الحشو ، في طبق اخلطي الكريم شانتي مع اللبن ، واضربيهم بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية لحد ما الكريمة يبقى قوامها سميك ، ممكن تضيفي لون طعام على الكريم شانتي لو حابه الحشو يكون ملون (اختياري). 9- خرجي الصينية من التلاجة ووزعي عليها الكريم شانتي. 10- قطعيها مستطيلات كبيرة ورشي عليها مكسرات مجروشة ، وابدأي لفي كل قطعة على شكل رول بالراحة. 11- رصي لقمة الباشا على طبق التقديم ، ورشي عليها من فوق فستق مجروش للتزيين. الطريقة بالفيديو: طريقة عمل حلاوة الجبنة السورية

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