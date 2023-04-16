زيوت الشعر ليها دور فعال في تغذية الشعر ومنع التساقط ، وعمل حمام زت للشعر مع التدليك من الحاجات المثبت انها بتقلل من تساقط الشعر ، بالاضافة انها بتأدي لتقوية بصيلات الشعر وتعزيز الدورة الدموية واعطاء التغذية المطلوبة لفروة الراس ، فلو عايزة تدي شعرك مظهر صحي وتعالجي مشاكله من غير اي مواد كيميائية ، تابعي معانا السطور الجاية واتعرفي على افضل زيوت الشعر لمشاكل الشعر المختلفة ، بالاضافة لافضل 5 وصفات لعلاج الشعر بالزيوت.

افضل زيوت الشعر:

افضل الزيوت لنمو الشعر:

1- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند غني بالدهون المشبعة وعنده القدرة انه يتغلل في جذور الشعر لترطيبه بعمق ، والدراسات اثبتت كمان ان زيت جوز الهند بيساعد على تقليل فقدان البروتين من الشعر ، ويعتبر من الزيوت المثالية للشعر منخض المسامية او الشعر المجعد عن طريق فك تشابك العقد ، ممكن تستخدمي زيت جوز الهند لتدليك فروة الراس.

2- زيت اللوز:

زيت اللوز مرطب ومطري للشعر وبيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، بالاضافة انه زيت خفيف الوزن ومثالي للشعر الناعم والمفرود.

3- زيت الخروع:

زيت الخروع بيساعد على تعزيز نمو الشعر وتكثيف الحواجب والرموش ، ولكن مع ذلك ، الطبيعة اللزجة لزيت الخروع بتخلي من الصعب استخدامه وغسله ، عشان كده افضل طريقة لاستخدامه هو تخفيفة بزيت تاني واستخدامه على فروة الراس بس.

4- زيت الكركدية:

زيت الكركدية هو زيت احمر بيستخرج من ازهار الكركدية ، واثبتت الدراسات ان زيت اوراق الكركدية فعال لنمو الشعر اكتر من الزيت المستخرج من الزهرة نفسها ، وزيت الكركدية من الزيوت المستخدمة في الهند من قديم الازل لتكثيف الشعر ، بالاضافة انه بيرطب الشعر وبيمنع قشرة الراس.

5- زيت الجوجوبا:

زيت الجوجوبا بيحتوي على خصائصة مضادة للالتهابات ، بالاضافة انه بيغذي الشعر, بيحفز نموه, بيرطب الشعر وفروة الراس, بيساعد على منع تقصف اطراف الشعر, بيساعد على علاج فروة الراس الجافة, قشرة الراس, وحكة فروة الراس.

6- زيت الارجان:

زيت الارجان من الزيوت الخفيفة اللي ممكن تستخدميه لتدليك فروة الراس وتصفيف الشعر الخشن والجاف ، وهو بيتكون من الاحماض الدهنية الاحادية غير المشبعة, بوليفينول, ستيرولز, كحول ترايتيربين, سكوالين انا ، زيت الارجان بيساعد في الحفاظ على فروة راس صحية, بيمنع تكسر الشعر, وبيخلي الشعر ناعم وبيلمع.

افضل الزيوت العطرية لنمو الشعر:

1- زيت النعناع:

اظهرت الدراسات ان زيت النعناع بيساعد في زيادة عدد بصيلات الشعر وتكثيفها ، والزيت ده ليه تأثير مهديء على فروة الراس ، وممكن يساعد كمان في التقليل من قشرة الراس.

2- زيت اللافندر:

الدراسات بتأكد انك ممكن تستخدمي زيت اللافندر لنمو الشعر ، استخدام زيت اللافندر بعد خلطه بزيت ناقل زي زيت الجوجوبا او زيت ذور العنب يعتبر علاج فعال وآمن للثعلبة.

3- زيت الروزماري “اكليل الجبل”:

زيت الروزماري كمان من الزيوت اللي ممكن تستخدميها لعلاج الثعلبة وتساقط الشعر ، وبيساعد كمان في تقليل حكة فروة الراس, تغذية فروة الراس, تحفيز بصيلات الشعر.

4- زيت خشب الارز:

زيت خشب الارز بيساعد على موازنة انتاج الزيوت في فروة الراس ، وليه خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا, بيقل من تساقط الشعر, بيعزز نمو الشعر, بعد خلطه بزيت حامل ، ممكن يساعد زيت خشب الارز في علاج الثعلبة.

زيت خشب الارز بيكون فعال لو تم خلطة مع زيوت القرفة, اللبان, الليمون, الياسمين, اللافندر, الروزماري, الورد, البرتقان, السرو, العرعر.

5- زيت البابونج:

زيت البابونج ليه تأثير مريح ومفيد في تهدئة فروة الراس ، بالاضافة انه بيساعد على تحويل الشعر الخشن لشعر ناعم.

افضل 5 وصفات لعلاج الشعر بالزيوت:

1- زيت اللافندر وجوز الهند لنمو الشعر:

هتحتاجي:

– 1 نقطة من زيت اللافندر.

– 10 نقط من زيت جوز الهند.

الطريقة:

– اخلطي الزيوت مع بعض وقلبيهم كويس.

– دلكي خليط الزيوت على فروة الراس والشعر.

– بعدها اغسلي شعرك بشامبو خفيف ، وحطي عليه زيت ارجان.

2- زيت النعناع واللوز لنمو الشعر:

هتحتاجي:

– 1 نقطة من زيت النعناع.

– 15 نقطة من زيت اللوز.

الطريقة:

– اخلطي زيت النعناع مع زيت اللوز.

– رجيه كويس وخزنيه في مكان جاف.

– عند الاستخدام ، دلكي فروة راسك بالخليط في حركات دائرية.

– سييه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.

ملحوظة: اختبري زيت النعناع على جزء صغير قبل استخدامه ، لو حسيتي بتأثير وخز على فروة راسك ، اتجنبي استخدامه.

3- زيت الروزماري والارجان والخروع لنمو الشعر:

هتحتاجي:

– 1 نقطة من زيت الروزماري.

– 5 نقط من زيت الخروع.

– 5 نقط من زيت الارجان.

الطريقة:

– في طبق اخلطي الزيوت مع بعض كويس.

– وزعي الخليط على فروة الراس بس لمنع تشابك الشعر.

– سيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه.

4- زيت البابونج والجوجوبا لنمو الشعر:

هتحتاجي:

– 1 نقطة من زيت البابونج.

– 10 نقط من زيت الجوجوبا.

الطريقة:

– اخلطي الزيوت مع بعض كويس.

– دلكي خليط الزيوت على فروة الراس والشعر.

– سيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي شعرك.

5- زيت خشب الارز والكركدية لنمو الشعر:

هتحتاجي:

– 1 نقطة من زيت خشب الارز.

– 10 نقط من زيت الكركدية.

الطريقة:

– اخلطي الزيوت مع بعض كويس.

– دلكي الخليط على فروة راسك وشعرك لمدة 10 دقايق.

– بعدها سييه لمدة 20 دقيقة وبعدين اغسليه.

طريقة تخزين الزيوت:

اي خليط زيوت تقدري تعملي منه كمية وتخزنيه في ازازة زجاجية لونها بني ، واللون الغامق عشان تحافظ على الزيوت ، والافضل تكون ازازة بقطارة عشان تسهل عليكي استخدام الزيت على الشهر ، واتأكدي من تخزين الزيت بعيد عن الشمس وفي مكان جاف ، اعملي كميات زيوت لفترة قصيرة وجدديها كل ما تخلص.

اللي المفروض تعمليه واللي تتجنبيه:

– اختبري الزيوت العطرية قبل استخدامها على رقبتك على الجزء الخلفي ، ولو حسيتي بأي وخز او حرقان اتجنبي استخدامها.

– اتجنبي استخدام الزيوت الفاسدة او اللي عدى عليها فترة طويلة.

– ماتستخدميش الزيوت العطرية مباشرة ، لازم تخففيها بزيت ناقل.

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