السابلية يعتبر من اسهل حلويات العيد سواء الكحك, البسكويت, الغريبة, او البيتي فور ، ولكن عشان يطلع معاكي مظبوط لازم تاخدي بالك بس من شوية حاجات بسيطة ، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقة عمل السابليه الناعم بالخطوات.

طريقة عمل السابليه:

السابليه تقدري تغطيه بالشوكولاتة ، او تحشيه بحشوات مختلفة زي المربى, النوتيلا, دولسي دليتشي, جناش شوكولاتة غامقة, جناش شوكولاتة بيضا ، اختاري الحشو حسب ذوقك.

لما تيجي تحضري السابليه استخدمي البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة ، والزبدة كمان بدرجة حرارة الغرفة ماتكونش سايحة اوي ولو حسيتي انها سايحة ممكن تحطيها في التلاجة شوية لحد ما تمسك نفسها بحيث لما تحطي عليها المعلقة تسيب عليها علامة.

لو هتحشي السابليه جناش شوكولاتة غامقة خلي كمية الشوكولاتة ضعف كمية الكريمة ، ولو هتحشيه جناش شوكولاتة بيضا خلي كمية الشوكولاتة 4 اضعاف كمية الكريمة.

المكونات:

– 2 كوباية دقيق + 5 معالق كبيرة ممسوحة (300 جرام دقيق).

– 1 كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة (200 جرام).

– ¾ كوباية سكر بودرة (100 جرام).

– 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا.

للحشو:

– 100 جرام شوكولاتة.

– 50 جرام كريمة.

– صوص دولسي دليتشي.

– مربى اي نكهة تفضليها.

– نوتيلا.

طريقة التحضير:

1- اضربي الزبدة لحد ما قوامها يقى كريمي ناعم ، ممكن تستخدمي العجان او المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي.

2- ضيفي السكر البودرة للزبدة واضربيهم مع بعض لحد ما القوام يبقى كريمي.

3- ضيفي البيضة والفانيليا واضربيهم مع خليط الزبدة والسكر لحد ما المكونات تمتزج مع بعض كويس.

4- انزلي بالدقيق على خليط الزبدة والسكر والبيض واعجنيهم مع بعض لحد ما العجينة تلم معاكي ، بعدها غطي العجينة ودخليها التلاجة لمدة ساعة.

5- خرجي العجينة من التلاجة ، حطيها على الرخامة وحطي فوقيها ورقة زبدة وافرديها بسمك 2 – 2.5 سم.

6- شيلي ورقة الزبدة وابداي قطعيها باستخدام اشكال القطاعات المفضلة عندك بأي شكل تحبيه.

7- ممكن قبل ما تنقلي الاشكال للصينية دخليها الفريزر لمدة 10 دقايق العجينة تمسك نفسها شوية ويكون التعامل معاها اسهل.

8- هاتي صينية فرن حطي عليها ورق زبدة ورصي فيها الاشكال اللي قطعتيها وسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية.

9- دخلي الصينية على فرن سخنة بدرجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 10 – 15 دقيقة لحد ما الجوانب تاخد لون دهبي ، بعدها خرجي الصينية من الفرن وسيبي السابليه لحد ما يبرد تماما.

10- حضري بقى الحشوات اللي تفضليها ، لو عايزة تعملي جناش الشوكولاتة اخلطي الشوكولاتة مع الكريمة ودخليه الميكروويف لمدة 30 ثانية وقلبيه ، وبعدها سيبيه لحد ما يبرد تماما ، لو مش متوفر ميكروويف ممكن تسيحي الشوكولاتة على حمام ماية سخنة وتخلطي معاها الكريمة.

11- حطي الحشوة في كيس حلواني ، وحطيها على واحدة سابليه والزقي واحدة تانية فوقيها.

12- وكده السابليه جاهز للتقديم.

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