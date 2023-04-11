ايه هو تلميع الاظافر وازاي تعمليه بنفسك في البيت؟

من ضمن الحاجات المهمة في روتين العناية بالاظافر هي خطوة تلميع الاظافر ، واللي بيستخدم فيها لوح عازل لبرد ضوافرك ، للحفاظ عليها قوية وبتلمع لفترة طويلة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على روتين تلميع الاظافر وازاي تعمليه بنفسك في البيت.

روتين تلميع الاظافر:

ايه هو تلميع الاظافر؟

هو عبارة عن فرك الاظافر بلوح صنفرة مصنوع من حبيبات صغيرة ناعمة ، واللي بيساعد علةى تنعيم وتلميع الاظافر.

طريقة تلميع الاظافر:

1- اول حاجة اتأكدي ان ضوافرك جافة ونضيفة ، لان الضوافر الرطبة ممكن انها تتكسر او تتشقق بسهولة.

2- استخدمي مزيل مانيكير لازالة اي آثار مانيكير على الضوافر.

3- قصي ضوافرك للطول المناسب.

4- ابردي ضوافرك بالشكل المفضل ليكي ، دائري او مربع او اي شكل مناسب ليكي.

5- هاتي لوح صنفرة ، هتلاقيه متوفر في محلات بيع المانيكير او اون لاين على سوق او جوميا.

6- لوح الصنفرة هتلاقي ليه جانبين ، الجنب الخشن بيساعد على تنعيم الضوافر ، والجنب الانعم بيدي الضوافر لمعان ، استخدمي الاول الجنب الخشن ، ونعمي ضوافرك بالراحة بتحريك اللوح من جنب للتاني.

7- هاتي قطعة قماش ناعمة وامسحي بيها اثار الصنفرة.

8- بالجزء الاقل خشونة من لوح التلميع كرري الخطوة اللي فاتت بحركة لطيفة من جنب لجنب.

9- دلوقتي خدي الجزء الاكتر نعومة من لوح التلميع ولمعي ضوافرك.

10- اخر خطوة امسحي ضوافرك بقطعة قماش قطن.

كام مرة المفروض تعملي تلميع للضوافر؟

اعملي روتين تلميع الاظافر مرة واحدة بس في الشهر ، لان اكتر من كده ممكن يسبب تلف وقصف الضوافر ، ويأدي لاضعاف الضوافر لو عملتيه عدد مرات كتير وبقوة شديدة.

عشان تحافظي على لمعان ضوافرك بعد عملية التلميع ، استخمي زيت بشرة او كريم ايد بانتظام ، وحاولي تتجنبي لمس الصابون او المواد الكيميائية القاسية لمدة يوم او يومين بعد التلميع.

ادوات مختلفة لتلميع الاظافر:

تلميع الاظافر ليه ادوات مختلفة ممكن تستخدميها.

1- ال Nail buffer / Sanding block:

المبرد ده بيحتيو على حبيبات اعلى وناعمة اكتر ، ويمكن يساعد في تشكيل ضوافرك زي المبرد العادي.

2- ال Nail buffer board:

بيكون مصنوع من ورق رملي عالي الجودة بيساعد على تنعيم اي حواف خشنة في الضوافر.

3- ال Cute nail buffers:

ده في الغالب بيكون اصغر من الواح التلميع العادية ، وتقدري تاخديه معاكي في شنطتك في اي مكان وسهل الاستخدام.

4- ال Nail buffing blocks:

لوح التلميع ده بيكون ثلاثي الابعاد على شكل مستطيل ، وملمسه بيكون مختلف على الجانبين عشان يساعد في تنعيم الحواف الخشنة واضافة لمعان على الاظافر.

5- ال Nail buffer strips:

دي بتكون شبه شرايط الورق ومصنوعة من ورق رملي وبتقوم بنفس عمل لوح الصنفرة او ملمع الاظافر ، ولكن بتستخدم كبديل لو مش متوفر لوح التلميع ، ومناسب جدا للسفر.

هل تلميع الضوافر بيزود من نمو الشعر؟

يمكن تكون المعلومة دي جديدة وغريبة شوية ، الحقيقة ان مافيش دليل ملموس على ان تلميع الاظافر بيزود من نمو الشعر ، ولكن في حقيقة مثبتة ان فرك ضوافر ايدك اليمين والشمال مع بعض ممكن يأدي لنمو الشعر.

بعض الحاجات اللي لازم تحطيها في اعتبارك عند تلميع الاظافر:

– فرك ضوفر الصوباع الابهام بيأدي لزيادة نمو شعر الوجه ، عشان كده اتجنبي فرك الابهام.

– ماتفركيش ضوافرك اثناء الحمل لانها ممكن تسبب تقلصات الرحم وتأدي لارتفاع ضغط الدم.

– اتجنبي فرك الضوافر اثناء العمليات الجراحية.

– اتجنبيه في حالة وجود اي التهابات جلدية.

– اتجنبيه لو الاظافر هشة وضعيفة.

– اتجنبيه لو بتعاني حاليا او كنتي بتعاني قبل كده من ارتفاع ضغط الدم ، لانه ممكن يأدي لارتفاع ضغط الدم.

– ماتعمليش تلميع الاظافر بافراط لانه ممكن يضر ضوافرك.

طريقة تلميع الاظافر بالفيديو:

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