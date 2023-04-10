حلاوة الجبنة واحدة من الذ انواع الحلويات السورية ، غير انها لذيذة كمان مفيدة جدا وبتحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المفيدة ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.
طريقة عمل حلاوة الجبنة السورية الاصلية:
المكونات:
– ½ كوباية سكر.
– 1 كوباية سميد ناعم.
– 2 كوباية جبنة عكاوي مبشورة.
– 1 كوباية ماية.
– 4 معالق كبيرة ماء زهراو ماء ورد.
– ½ كيلو قشطة.
– فستق مجروش (للتزيين).
– ايس كريم اي نكهة تفضليها.
– شربات.
طريقة التحضير:
1- في حلة على النار ضيفي السكر, الماية, وسيبيه على النار لحد ما السكر يدوب تماما ، بعدها ارفعيه من على النار وضيفي ماء الورد والسميد وقلبيهم لحد ما السميد يمتزج كويس مع باقي المكونات وميبقاش في اي تكتلات ، ورجعي الحلة تاني على نار هادية ، مع اضافة الجبنة مع التقليب المستمر لحد ما الجبنة تسيح.
2- على الرخامة حطي كيس بلاستيك مدهون زيت وافردي عليه العجينة ، حطي القشطة جوه العجينة ولفيها على شكل رول.
3- قطعيها قطع متساوية ، رصيها على طبق التقديم ورشي عليها شربات بارد والفستق المجروش ، مع بولة ايس كريم.
طريقة حلاوة الجبنة بالجبنة الموتزاريلا:
المكونات:
– 1 ½ كوباية ماية.
– 1 كوباية سكر.
– 1 كوباية سميد ناعم.
– ½ كيلو جبنة موتزاريلا من غير ملح.
– 2 معلقة كبيرة ماء زهر.
– ½ كيلو قشطة بلدي للحشو.
– فستق مجروش (للتزيين).
– شربات.
طريقة التحضير:
1- في حلة على النار ضيفي السكر مع الماية ، وسيبيه يغلي لحد ما السكر يدوب تماما ، بعدها ضيفي ماء الزهر والجبنة الموتزاريلا وقلبيها لحد ما تسيح ، وبعدها ضيفي السميد مع التقليب المستمر لحد ما تتكون عجينة ناعمة.
2- على الرخامة حطي كيس بلاستيك مدهون زيت ، افردي عليه العجينة ، واحشيها بالقشطة ، ولفيها على شكل رول ، ودخليها التلاجة ترتاح شوية.
3- بعدها قطعيها قطع متساوية ، وقدميها مع الشربات والفستق المجروش.
وصفة حلويات سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس تعمليها في 5 دقايق
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