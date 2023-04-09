استخدامات مختلفة لاعواد القطن هتغير روتينك الجمالي للابد

اعواد القطن او ال Q-tips معروفة ان كتير من الاشخاص بيستخدموها لتنضيف الاذن ، ولكن الحقيقة ان العنصر الصغير ده تقدري تستفادي منه في حاجات تانية كتير ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم استخدامات اعواد القطن في روتينك الجمالي.

استخدامات اعواد القطن:

1- الاحتفاظ بالبرفيوم المفضل بتاعك:

بدل ما تشيلي ازازة البرفيوم كلها في شنطتك طول اليوم خصوصا لو حجمها كبير وتقيلة الموضوع هيكون مش عملي ، هاتي اعواد القطن رشي عليها من البرفيوم وحطيها في كيس بلاستيك محكم الغلق (هيحافظ على الريحة ساعات) ، وبالطريقة دي لما تحتاجي تجددي البرفيوم بتاعك في نص اليوم ، كل اللي هتعمليه طلعي عود قطن وامسحي بيه على اماكن النبض (المعصمين, الكوعين من جوه, الرقبة, ورا الاذنين والركبتين).

2- وضع خليط تبييض الاسنان:

امزجي كمية من معجون الاسنان, وبيروكسيد الهيدروجين (ماية الاكسجين), وصودا الخبز ، وقلبيهم مع بعض لحد ما يبقى عندك خليط شبه المعجون ، بعدها هاتي عود القطن وامسحي بيه الاسنان عشان تنشفيها من الماية ، وبالطرف التاني من عود القطن خدي من الخليط وادهني بيه كل سنة وسيبيه لمدة دقيقة ، وبعدها افركي الخليط بفرشة الاسنان ، كرري الوصفة من مرة لمرتين في الاسبوع لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة.

3- منع الروج يخرج بره حدود الشفايف:

عشان تمنعي الروج يطلع بره حدود الشفايف ، هاتي عود قطن واغمسيه في بودرة شفافة وامسحي بيه حوالين الشفايف ، البودرة هتعمل حاجز حوالين شفايفك هيمنع الروج يخرج بره حدود الشفايف.

4- تغطية جذور الشعر:

لو صبغة شعرك والجذور طلعت ومحتاجة تغطيها بطريقة سريعة ، هاتي عود قطن ومرريه على لون ايشادو يكون قريب من لون شعرك ، ومرريه على الجذور لتغطية الشعر الجديد.

5- التخلص من بقع الصبغة من على الجلد:

لو بتصبغي شعرك في البيت ، والصبغة جت على رقبتك او على وشك ، اعملي خليط من ماية الاكسجين وصودا الخبز كوني بيهم معجون سميك ، اغمسي عود القطن في الخليط ، وافركي بحركات دائرية على البقعة لازالتها.

6- تنضيف فتحات السيشوار:

عشان تتأكدي ان السيشوار بيشتغل بكامل طاقتة ، لازم تنضفي الفتحات بتاعته باستمرار من الوبر اللي بيمنع تدفق الهوا في الجزء الخلفي من السيشوار باستخدام عود قطن.

7- التخلص من المنتج الزيادة:

لو بتستخدمي منتج تسمير للبشرة سواء كريم او سبراي ، غالبا مفاصل الصوابع والركبتين والكاحلين والكوعين هيتركز عليهم لون اكتر وممكن يغمقوا بشكل زيادة ، عشان تمنعي ده امسحي المنتج الزيادة قبل ما يثبت على جلدك باستخدام عود قطن بحركات دائرية.

8- تخزين اعواد القطن:

ممكن تخزني اعواد القطن في علبة اسبرين قديمة, او في علبة تيك تاك, اي علبة صغيرة متوفرة عندك ، عشان يكون سهل عليكي تاخديه في شنطتك في اي مكان.

9- تصليح السوستة:

لو سوستة الجاكيت معلقة ، هاتي عود قطن واغمسيه في شوية شامبو وافركي السوستة ، الشامبو هينعم المنطقة ويساعد على فك السوستة.

10- تصليح خدش الشوز:

لو عندك شوز اتعرض لاي خدش ، تقدري تصلحي ده بغمس عود القطن في مزيل مانيكير وافركي المكان بحركات دائرية لازالة الخدش بسهولة.

11- تنضيف تلطيخ المانيكير من حوالين الضوافر:

لتنضيف تلطيخ المانيكير من الجلد اللي حوالين الضوافر بسهولة ، حطي شوية من مزيل المانيكير في غطا الازازة واغمسي عود القطن في مزيل المانيكير وامسحي بيه الجلد اللي حوالين الضوافر.

12- للتخلص من البثور بسهولة:

لو عندك حباية بس بشرط تكون راسها ظاهرة وممكن تتفضى ، اضغطي الاول على المكان بفوطة مبللة بماية سخنة ، وبعدها هاتي عودين قطن واضغطي بالراحة على الحباية ، المفروض ان محتويات الحباية تخرج معاكي بسهولة ، لكن ما تضغطيش عليها زيادة وتخرجيها بالعافية لو حسيتي ان الحباية لسه مش جاهزة تتفضى.

13- ازالة مكياج العيون:

باستخدام مزيل مكياج العيون ولو خلص ممكن تستخدمي كريم عين او لوشن يكون لطيف كفاية انك تستخدمي على منطقة العين ، اغمسي عود القطن في الكريم وامسحي بيه مكياج العين ، وبعدها استخدمي الطرف التاني من عود القطن لازالة الكريم وبقايا المكياج.

14- التخلص من انتفاخات تحت العين:

هاتي عودين قطن واغمسيهم في كريم عين (اتأكدي ان الكريم يكون بيحتوي على مادة الكافيين اللي بتساعد على شد البشرة, وكمان الخيار اللي بيساعد على تهدئة الانتفاخ) ، بعدها حطي عودين القطن في كيس محكم الغلق وحطيه في الفريزر من بالليل ، والصبح مرري عودين القطن تحت العين من اول الزوايا الداخلية لبره ، واعملي ضغط خفيف لبره ، الحركة دي هتساعد على تصريف السوايل المتجمعة تحت عينيكي ، والكريم البارد بالمكونات اللي فيه هيساعد على تقليل الانتفاخ.

15- تكثيف الرموش:

حطي طبقة من الماسكارا ، وبعدها هاتي عود قطن واغمسيه في بودرة شفافة او بودرة اطفال ، وامشي بيها على الرموش ، وبعدها حطي طبقة ماسكارا تانية ، الحيلة دي هتدي الرموش سمك وكثافة اكتر.

16- تنضيف تلطيخ الماسكارا:

لو الماسكارا لطخت منطقة الجفون بالغلط ، استني لما بقعة الماسكارا تنشف ، وبعدها هاتي عود قطن فوق البقعة وحركيه في اتجاه عقارب الساعة لحد ما تختفي البقعة ، لو حاولتي تشيلي البقعة وهي لسه رطبة هتلطخ الجلد اكتر وهيبقى ازالتها اصعب ، لكن النصيحة دي هتسمح ان الماسكارا تتشال مع الحفاظ على باقي المكياج مكانه من غير ما يبوظ.

17- وضع غرا لزق الرموش:

لما تيجي تحطي الرموش الصناعية ، هاتي عود قطن وحطي على كمية بسيطة من غرا لزق الرموش ، ووزعيه بالتساوي على طول الرموش ، وبعدها استني كام ثانية لحد ما الغرا يبقى لزج ، وبعدين الزقيها قريب من خط رموشك بقدر الامكان.

18- تنضيف الايلاينر:

معظمنا ايدينا مش بتبقى ثابتة اثناء رسم الايلاينر ، والرسمة ممكن تطلع مش مظبوطة ، بعد ما تحطي الايلاينر هاتي عود القطن واغمسيه في مزيل مكياج العين او ممكن تحطي عليه كمية بسيطة من الكونسيلر ، ونضفي خط الايلاينر وظبطيه.

لو مستخدمة ايلاينر سائل او جل ماينفعش تنضفيه بمزيل مكياج العيون لانه هيشيلك باقي مكياجك وهيطلخ المكياج ، في الحالة دي استخمي الكونسيلر.

19- اعملي سموكي ايز:

ارسمي خط الرموش العلوية والسفلية بقلم تحديد العيون المفضل بتاعك ، وخليه قريب من خط الرموش ، وباستخدام عود قطن ابدأي سيحي الكحل بحركات خفيفة لعمل سموكي ايز.

20- اعملي سموكي ايز بالايشادو:

لو عايزة تعملي لوك سمدج بالايشادو ، فكي القطن اللي على عود القطن شوية وفرقيه من بعضه عن طريق شده بالراحة ، بعدها خدي بيه لون الايشادو اللي تفضليه وارسمي بيه الجفون ، حطي الايشادو على طول الجفون لحد تنية العين للحصول على لوك سموكي ايز.

21- ملء فراغات الحواجب:

لو عايزة تملي فراغات الحواجب ،استخدمي عود القطن وخدي من بودر الحواجب ، واملي بيها الفراغات ، الشكل هيطلع طبيعي اكتر من استخدام قلم الحواجب.

22- لرسم الكونتور:

عشان تحددي المكان اللي هترسمي فيه الكونتور ، حطي عود قطن تحت عضمة الخد ، بمجرد ما تثبتيه في المكان الصح ، هاتي عود قطن تاني وارسمي بيه خط بالبرونزر تحت عود القطن اللي على عضمة الخد ، بعدها بعود قطن نضيف ادمجي البرونزر (بس شدي القطن وفكيه من بعضه شوية) عشان تدمجي اللون بشكل افضل وتعملي لوك طبيعي اكتر.

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