وصفة حلويات سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس تعمليها في 5 دقايق

لو عايزة وصفة حلويات من غير دقيق ولا عجن ولا فرن ، النهاردة هنقولك على اسهل واسرع وصفة حلويات وبمكونين اتنين بس ، وهما التمر والفول السوداني ، غير انها سهلة ومش هتاخد منك وقت ، كمان مغذية جدا وبتدي طاقة لان المكونين اللي فيها مليانين بالعناصر الغذائية المفيدة ، تابعوا معانا السطور الجاية واعرفوا الطريقة بالخطوات والفيديو.

اسهل واسرع وصفة حلويات:

المكونات:

– 200 جرام سوداني.

– 280 جرام تمر.

– 30 جرام سمسم.

– 90 جرام شوكولاتة بيضا (للتزيين).

– 15 جرام شوكولاتة غامقة (للتزيين).

طريقة التحضير:

1- اول حاجة اضربي السوداني في الخلاط لحد ما يبقى ناعم.

2- هاتي التمر فصصيه واتخلصي من النواه بتاعته ، واضربيه في الخلاط لحد ما يبقى معجون.

3- في طبق كبير اخلطي السوداني المطحون مع التمر واعجنيهم بايدك لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.

4- في طاسة على النار حمصي السمسم لحد ما ياخد لون دهبي.

5- افردي 1/3 كمية السمسم على الرخامة ، وهاتي 1/3 كمية عجينة التمر والسوداني واغمسيها في السمسم على كل الجوانب بحيث السمسم يغطيها كلها.

6- افردي العجينة على شكل رول طويل ، وكرري نفس الطريقة مع باقي العجينة ، الكمية هتعملك تقريبا 3 رولز.

7- هاتي اي حاجة رفيعة عندك ممكن عود خشب, ايد معلقة خشب رفيعة ، واضغطي على العجينة بالراحة من النص ، بحيث تعملي فراغ في النص بطول العجينة.

8- هاتي الشوكولاتة البيضا سيحيها في الميكروويف او على حمام ماية سخنة ، وحطيها في كيس وافتحيه فتحة صغيرة ، واعملي خط بالشوكولاتة في نص العجينة في الفراغ اللي احنا عملناه.

9- سيحي الشوكولاتة الغامقة وشكلي بيها خطوط بالعرض فوق الشوكولاتة البيضا ، وبعود خشب امشي علي الشوكولاتة على طول العجينة عشان تديها شكل حلو ، وطبعا التشكيل ده حسب ذوقك تقدري تشكليها بأي شكل تفضليه.

10- سيبي التمر على جنب لمدة 10 – 15 دقيقة لحد ما الشوكولاتة تتماسك.

11- بعدها قطعيه بالسكينة على شكل مربعات صغيرة ، ورصيه في الطبق وقدميه.

الطريقة بالفيديو:

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