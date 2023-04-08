وصفة حلويات سهلة وسريعة بمكونين اتنين بس تعمليها في 5 دقايق

لو عايزة وصفة حلويات من غير دقيق ولا عجن ولا فرن ، النهاردة هنقولك على اسهل واسرع وصفة حلويات وبمكونين اتنين بس ، وهما التمر والفول السوداني ، غير انها سهلة ومش هتاخد منك وقت ، كمان مغذية جدا وبتدي طاقة لان المكونين اللي فيها مليانين بالعناصر الغذائية المفيدة ، تابعوا معانا السطور الجاية واعرفوا الطريقة بالخطوات والفيديو.
اسهل واسرع وصفة حلويات:
المكونات:
– 200 جرام سوداني.
– 280 جرام تمر.
– 30 جرام سمسم.
– 90 جرام شوكولاتة بيضا (للتزيين).
– 15 جرام شوكولاتة غامقة (للتزيين).
طريقة التحضير:
1- اول حاجة اضربي السوداني في الخلاط لحد ما يبقى ناعم.
2- هاتي التمر فصصيه واتخلصي من النواه بتاعته ، واضربيه في الخلاط لحد ما يبقى معجون.
3- في طبق كبير اخلطي السوداني المطحون مع التمر واعجنيهم بايدك لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس.
4- في طاسة على النار حمصي السمسم لحد ما ياخد لون دهبي.
5- افردي 1/3 كمية السمسم على الرخامة ، وهاتي 1/3 كمية عجينة التمر والسوداني واغمسيها في السمسم على كل الجوانب بحيث السمسم يغطيها كلها.
6- افردي العجينة على شكل رول طويل ، وكرري نفس الطريقة مع باقي العجينة ، الكمية هتعملك تقريبا 3 رولز.
7- هاتي اي حاجة رفيعة عندك ممكن عود خشب, ايد معلقة خشب رفيعة ، واضغطي على العجينة بالراحة من النص ، بحيث تعملي فراغ في النص بطول العجينة.
8- هاتي الشوكولاتة البيضا سيحيها في الميكروويف او على حمام ماية سخنة ، وحطيها في كيس وافتحيه فتحة صغيرة ، واعملي خط بالشوكولاتة في نص العجينة في الفراغ اللي احنا عملناه.
9- سيحي الشوكولاتة الغامقة وشكلي بيها خطوط بالعرض فوق الشوكولاتة البيضا ، وبعود خشب امشي علي الشوكولاتة على طول العجينة عشان تديها شكل حلو ، وطبعا التشكيل ده حسب ذوقك تقدري تشكليها بأي شكل تفضليه.
10- سيبي التمر على جنب لمدة 10 – 15 دقيقة لحد ما الشوكولاتة تتماسك.
11- بعدها قطعيه بالسكينة على شكل مربعات صغيرة ، ورصيه في الطبق وقدميه.
الطريقة بالفيديو:
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