اخسري وزنك في رمضان مع 6 نصايح غذائية سهلة

كتير مننا وزنهم بيزيد في رمضان بسبب اكل كميات زيادة, الحلويات, والمشروبات الرمضانية الغنية بالسكر ، ولكن الحقيقة ان رمضان هو فرصة لتخسيس الوزن مش لزيادة الوزن ، ولو عايزة تستغلي رمضان بشكل صح وتخسسي وزنك ، تابعي معانا السطور الجاية هنقولك 6 نصايح غذائية لتخسيس الوزن.

نصايح غذائية لتخسيس الوزن في رمضان:

1- الترطيب ، الترطيب ، الترطيب:

على الرغم من ان الترطيب بشكل كافي ممكن يكون مهمة صعبة مع ساعات الصيام الطويلة ، الا انه الترطيب هو المفتاح لفقدان الوزن في رمضان ، شرب كمية كافية من الماية مش بس هيمنعك من الاصابة بالجفاف اثناء الصيام ، ولكن كمان هيتحكم في الرغبة الشديدة في اكل السكر بعد الفطار ، ضروري تشربي كمية ما الماية ماتقلش عن لترين او 8 كوبايات ماية يوميا ، وتقدري تقسميها بالطريقة دي.

– 2 كوباية ماية على الفطار.

– 4 كوبايات ماية بين الفطار والسحور – وتكون مش اكتر من كوباية واحدة في الساعة.

– 2 كوباية ماية في السحور.

حطي في اعتبارك ان المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين زي القهوة والشاي مش محسوبة من ضمن كمية الماية اللي المفروض تشربيها ، وهيكون كمان من الافضل انك تتجنبي المشروبات دي لانها مدرة للبول ، ممكن بدل المشروبات دي تشربي شاي الاعشاب كبديل للماية واللي ممكن تساعدك كمان في عملية الهضم.

2- كلي وجبة فطار خفيفة ومتوازنة:

في رمضان عملية التمثيل الغذائي بتكون ابطأ ، وبيقل احتياجك للطاقة نتيجة لده ، مش المفروض انك وجبة الفطار تعوض الساعات اللي انتي كنتي صايمة فيها ، انسي انك ماكنتيش بتاكلي طول اليوم وتخيلي انك قعدة على الفطار بتاكلي وجبة العشا الطبيعية بتاعتك وكلي على الاساس ده.

اكسري صيامك بالتمر لانه مصدر سريع للسكر اللي محتاجه جسمك بعد الصيام ، وانتي مش محتاجة اكتر من حبة تمر واحدة لانه بيحتوي على نسبة عالية من السكر ، بعدها اشربي كمية بسيطة من الشوربة ، زي شوربة الخضار او العدس او اي شوربة تفضليها ، بس اتجنبي انواع الشوربة اللي بتحتوي على الكريمة ، كلي بعدها طبق سلطة خضار مشكلة وقللي من كمية زيت الزيتون في تتبيلة السلطة من 1 – 2 معلقة صغيرة زيت زيتون هتكون كافية ، واتجنبي كل المقبلات التانية بما فيهم الغنية بالكربوهيدرات.

بعد ما تخلصي المقبلات ، مهم انك تاخدي راحة شوية عشان ماترهقيش جهازك الهضمي ، ممكن تقومي تصلي المغرب ، او اتمشي لمدة 5 دقايق ، او اعملي اي محادثة ، المهم ترتاحي شوية قبل ما تبدأي في الطبق الرئيسي ، لما تحسي انك مستعدة تكملي وجبتك ، اختاري طبق رئيسي واحد ، واختاريه بحكمة واتجنبي الاطباق المقلية ، واتأكدي ان الوجبة متوازنة ما بين الكربوهيدرات والبروتين ، والاهم انك تتحكمي في كمية الوجبة.

3- ماتفوتيش السحور:

صحيح ان ساعات الاكل محدودة ، لكن ده مش عذر يخليكي تفوتي وجبة السحور ، لان تخطي وجبة السحور هيخليكي تحسي بالجوع بشكل اكبر في اليوم التاني والامر هينتهي بيكي للافراط في اكل وجبة الفطار.

4- قللي من اكل الملح اثناء وجبة السحور:

اتجنبي الملح في وجبة السحور لتجنب الاحساس بالعطش في اليوم التاني ، كمان وجبة السحور المفروض تتكون من الكربوهيدرات المعقدة زي خبز الحبوب الكاملة بدل الخبز الابيض المكرر ، كمان المفروض تحتوي على مصدر جيد للبروتين زي الجبنة, البيض ، المزيج ده هيضمن لك الحصول على مستوى ثابت من الجلوكوز في دمك وده هيخليكي ماتحسيش بالجوع في اليوم التاني.

5- خليكي نشيطة:

الصوم مش عذر ابدا للنوم طول اليوم او اننا نفضل كسلانين ، في رمضان لازم تحافظي على مستوى نشاطك اليومي المعتاد الى حد ما ، لكن اتجنبي الشمس والحرارة في ذروتها.

وافتكري انك هتحرقي دهون اكتر من اي وقت تاني وانتي على معدة فاضية ، كل يوم بعد الفطار خصصي 30 دقيقة من التمارين القوية زي تمارين burpees, lunges, sit-ups, squats..افضل تمارين اثناء الصيام في رمضان .. وافضل الاوقات اللي ممكن تلعبي فيها رياضة.

6- اتجنبي السكر المعالج:

السبب الاول لزيادة الوزن في رمضان مش بس الاكل اللي بتاكليه على وجبة الفطار ، ولكن كمان السكر اللي موجود في المشروبات والحلويات الرمضانية.

في رمضان حاولي تتحدي نفسك انك تاكلي السكر الطبيعي بس زي الفواكة والفواكة المجففة والدبس والعسل ، ده هيغير حياتك تماما وتعتبر طريقة فعالة جدا هتضمن لك تخسيس وزنك.

نظام غذائي صحي لتخسيس الوزن خلال شهر رمضان