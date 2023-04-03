10 عادات سيئة لازم تتخلصي منها لو عايزة تعيشي حياة سعيدة

الحياة اللي كلها طاقة سلبية ماجتش نتيجة سوء الحظ او الظروف ، ولكن بتتكون من خلال دورة من العادات السيئة والعقلية السلبية ، وتكرار العادات السيئة والتكيف عليها بوعي او من غير وعي منك ، وكلنا عندنا في حياتنا عادات سيئة ممكن تدمر وتعطل نمو وتقدم حياتنا ، ولكن الاوان مافتش ابدا للتخلص من العادات السيئة دي ، والنهاردة هنشارك معاكم 10 عادات سيئة لازم تتخلصي منها لتحسين نوعية حياتك.

عادات سيئة لازم تتخلصي منها:

العادات السيئة هي ممارسات مستمرة بتأدي لتدهور جودة حياتك ، ممكن يكون عقليا, جسديا, او روحيا ، ومع ضغوطات الحياة ممكن يكون صعب علينا احيانا التفكير في العادات اللي بنكررها باستمرار من غير ما نحس ، سواء كانت جيدة او سيئة ونحاول نعدلها.

والعادات السيئة دي ممكن تكون الحاجات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم ، والحقيقة انه بيكون من الصعب كسر العادات السيئة ولكن مش مستحيل وممكن يحصل ، وعشان تتخلصي من العادات السيئة دي ، فأنتي محتاجة تشتغلي على عقلك ، مش على الظروف او الاشخاص اللي في حياتك.

تابعي معانا السطور الجاية واعرفي ازاي تتخلصي من العادات السيئة دي وتحوليها لعادات ايجابية.

1- المقارنة:

كل شخص بيكون فريد من نوعه وليه قيمة كبيرة في العالم ده ، وكل واحد ليه ميزة مش موجودة في غيره ، فأنتي تستحقي تكوني نفسك, وشخص محبوب ، وماتصدقيش اي حاجة مختلفة عن ده ، لان المقارنة باستمرار ما بينك وما بين اي شخص تاني او حياة غيرك من العادات السيئة اللي بتزود عدم الثقة في نفسك, النقد الذاتي المستمر, الانزعاج الشديد, الوحدة, الرغبة في الانعزال عن العالم, هتبقي شخصية عدوانية مع نفسك او مع اللي حواليكي ، وبدل ما تتقدمي في حياتك هتفضلي واقفة مكانك متقيدة بكل الحاجات السلبية دي.

المقارنة هي فعل عنيف في حق نفسك ، لان هيثبت في عقلك الباطن كل الافكار والطاقة السلبية ، وهتعيشي دايما في حالة احباط واكتئاب ، وده هيعطلك عن تطوير وتحسين حياتك ، فلو عايزة تعيشي حياة سعيدة لازم تتخلصي من كل شكل من اشكال المقارنة اللي بتركزي فيها على عيوبك.

وعادة مافيش طريقة او مسار معين مناسب لكل الاشخاص ، طريقك هيكون مختلف عن طريق شخص تاني ، مش شرط يكون تقدمك في نفس توقيت تقدم شخص تاني حواليكي او في دايرتك.

دايما كرري في بالك الجمل دي:

– توقيت حياتي مثالي في كل حاجة ، كل حاجة حواليا بتساعدني اني اتحسن واتقدم ، وكل حاجةهتحصل في ميعادها الصح.

– انا واثقة في قدراتي وامكانياتي.

– انا هبقى نفسي دايما ، وانا حابه نفسي زي ما انا.

– كل حاجة بتمر في حياتي بتعلم منها ، وليها هدف وبتطور من شخصيتي.

2- المعتقدات السلبية:

افكارنا هي مفاتيح تطويرنا وتحسين شخصيتنا ، والافكار اللي بنزرعها في مخنا قادرة انها تحسن حياتنا ، والسلبية هي عادة سيئة بتدخل لتفكيرنا من غير ما نحس ، وبتغير نظرتنا لنفسنا.

والعادات السيئة مش هتقدري تغيريها او تتخلصي منها لو انتي مش مدركة اصلا انها موجودة ، الخطوة الاولى عشان تعملي اي تغيير في الحياة هي ان تعرفي انك لازم تغيري او محتاجة التغيير ده ، عشان كده لازم تعترفي بالعادات السيئة.

والمعتقدات والافكار السلبية كل ما زاد التفكير فيها زاد حجمها وقوتها عليكي ، والاشخاص اللي بيفكروا بطريقة سلبية عادة بيكون عندهم تقدير منخفض للذات ، ودايما حاسين باحساس سيء اتجاه نفسهم وسلبيتهم هي ببساطة انعكاس لمشاعرهم دي.

دايما رددي في ذهنك الحاجات الايجابية ، يعني مثلا بدل ما تقولي انا متأخرة في الحياة ، اسألي نفسك منين جت اصلا فكرة الجدول الزمني للحياة ، وهل المفروض اني ابقى ماشية لجدول زمني لكل حاجة في حياتي والمفروض احقق كل حاجة في توقيت معين؟

بدل ما تقولي انك مش كافية ، اسألي نفسك مين اللي مستفيد من عدم الامان ومعايير الجمال؟

بدل ما تقولي انا مش هلاقي الحب ابدا ، اسألي نفسك ازاي اقدر اوفر مساحة اكبر للحب اللي بالفعل موجود عندي؟

بدل ما تقولي انك مش جيدة بما فيه الكفاية ، اسألي نفسك ازاي ابقى جيدة لنفسي دلوقتي؟

بدل ما تقولي انا هفشل ، قولي لنفسك ان الفشل امر لا مفر منه في الحياة ، وممكن اي حد يتعرض له ، المهم اني اعرف ازاي اتعامل معاه واقوم واكمل.

3- الروتين غير الصحي:

الروتين اللي بنعمله باستمرار ليه تأثير كبير في حياتنا ، وفي معظم الاحيان بنفشل اننا نمشي على روتين صح وتنظيم انشطتنا اليومية ، وبنعمل عادات سيئة بشكل يومي من غير ما نحس زي اننا نمسك تليفونا اول حاجة اول ما نقوم من النوم, بناكل سكر كتير, تضييع وقت كتير على وسائل التواصل الاجتماعي, هدر الفلوس, استخدام مسكنات الالم على المدى الطويل, عدم شرب الماية, اهمال عواطفك.

جودة روتينك والانشطة اليومية بتاعتك بتحدد جودة حياتك ، كل يوم قدامك اختيارات ، ممكن تختاري انك في بداية يومك كل يوم تصحي تعملي المهام اللي وراكي واللي المفروض تعمليها وتنجزيها او تتراجعي وتكسلي تعمليها.

الاختيارات الصغيرة دي ليها تأثير كبير على حياتك اكتر ما تتخيلي ، ومن اول الصحيان الصبح وعمل اول خطوات روتينك بيتحدد عليها يومك كله ، اطلعي من دايرة الراحة بتاعتك Comfort zone تخيلي انك تنتظمي على روتينك لمدة شهر كامل؟ ابدأي بالحاجات الاساسية والمهمة وتقدري بعد كده تضيفي لروتينك حاجات تانية ، واتخلصي من الروتين السلبي ، والتزمي بالروتين الصحي ده لكام اسبوع ولاحظي الفرق على حياتك.

روتين الصباح الاساسي:

– اصحي بدري.

– غيري المنبه لحاجة ممتعة تشجعك على الصحيان على طول.

– اتجنبي انك تمسكي تليفونك اول حاجة الصبح.

– فكري في حاجة واحدة بس اني ممتنه ليها في يومك.

– دخلي التمارين والنشاط البدني في يومك.

– ماتفوتيش وجبة الفطار.

– اختاري برنامج بتحبيه او موسيقى هادية اثناء تنقلاتك.

– اكتبي قايمة اولوياتك قبل ما تفتحي الايميل بتاعك.

– خدي نفس عميق قبل ما تبدأي شغلك.

روتين المساء الاساسي:

– اقفلي تليفونك قبل ساعة من النوم.

– جهزي اللي هتلبسيه تاني يوم.

– حطي خطة اليوم التاني بالليل قبل ما تنامي.

– اقري التأكيدات والجمل الايجابية عن نفسك وحياتك بصوت عالي.

– اكتبي الحاجات اللي انتي ممتنه ليها في يومك.

– حطي جواكي نيه انك هتحققي كل اللي انتي مخططة له.

– اعملي تأمل قبل النوم.

– النوم في الضلمة ، واطفي الاضاءة كلها.

4- البحث عن تقبلك من اللي حواليكي:

احنا كبشر بطبيعتنا دايما بنحب نتأكد اننا مقبولين من الاشخاص اللي حوالينا, في العلاقات, الوظيفة, الظروف ، والعادة السيئة دي بتأدي لتدهور سعادة وجودة حياتنا ، اننا دايما بندور على القبول وبنبي عليه سعادتنا ، العادة دي بتسمم العقل وبتملاه بالسلبية ، ومع الوقت هتصابي بالاحباط ، وهتقل قيمة نفسك في نظرك.

ومن كل اللي بتشوفيه على وسائل التواصل الاجتماعي لحد القبول من ظروفنا وعيلتنا ، كل شخص اكيد عايز يبقى مقبول ومحبوب وبيقى مؤثر في اللي حواليه ، لكن التركيز على ده طول الوقت هيحليكي تفقدي توازنك الداخلي وممكن يسبب لك اكتئاب وقلق.

والخطوة الاولى للتوقف عن العادة السيئة دي هي انك تبصي جواكي وتعرفي حدودك ونفسك اكتر.

– فكري في معتقداتك انتي مين.

– حددي ايه اللي خلاكي تبقي دايما في حالة سعي عن القبول من اللي حواليكي.

– اعترفي بعيوبك.

– اعترفي بقيمتك المتأصلة جواكي مش من رأي اللي حواليكي فيكي.

– اعتذري لنفسك.

– اتعلمي تسامحي نفسك.

– حددي المجالات اللي ممكن تحسني فيها نفسك.

– الزمي نفسك بتطوير نفسك.

– فكري نفسك انك شخصية مؤثرة ومحبوبة.

– ركزي على حبك نفسك.

5- بتكتسبي قيمتك من رأي الناس فيكي:

القلق الشديد حوالين راي الناس فيكي ، بحيث انك توصلي لمرحلة تتوقفي فيها عن معرفة قيمة نفسك ، ودايما رغبتك وسعيك ان الناس تحبك ، ولكن السعي ورا قيمتك من راي الناس فيكي ، بدل من السعي لتطوير حياتك وتحسينها وتقدير ذاتك ، هتخليكي تبقي مش عارفة انتي مين وهتوهي من نفسك ، وكل اللي هتبقي مركزة عليه هو توقعات اللي حواليكي فيكي.

عشان كده لازم تبني ثقتك في نفسك وتاخدي قيمتك من نفسك مش من راي الناس فيكي ، وما تمشيش ورا رأي اللي حواليكي في اتخاذ قرارات معينة في حياتك من غير تفكير.

6- السعي لتحقيق الكمال:

الكمال بيقول انك تعملي حاجات اكتر او تعملي الافضل ، ولكن التصالح والتعاطف مع النفس بيقول انك بتبذلي اقصى جهدك وده كفاية.

الكمال بيقول ان كل الناس لازم تحبك ، لكن التصالح والتعاطف مع النفس بيقول ان المفروض تحبي نفسك هو ده المهم.

الكمال بيقول انه ماينفعش تفشلي ، ولكن التصالح والتعاطف مع النفس بيقول انه عادي ممكن تفشلي وتجربي تاني.

الكمال بيقول ان عدم الكمال ده سيء ، ولكن التعاطف والتصالح مع النفس بيقول ان عدم الكمال طبيعي ومافيش مشكلة فيه.

الكمال بيقول ان قيمتك بتعتمد على نجاحك ، ولكن التصالح مع النفس بيقول ان قيمتك دي حاجة متأصلة فيكي بغض النظر عن نجاحك ، مش حاجة معينة في حياتك هي اللي هتديكي قيمتك.

والسعي للكمال ممكن نشوفه مفيد ولكن على المستوى السطحي بس ، ولكن لما تحلليه بشكل صح ، هتلاقي ان ده بيسبب مشاكل كتير ، لانه هيخلي اي مهمة بتعمليها ضخمة وصعبة لانك هتبقي عايزة تعمليها بشكل مثالي من غير ولا غلطة ، وبالتالي هتاخد منك وقت ومجهود اكتر ومش هتبقي قادرة تتقدمي.

هتعطلي مهاراتك لانك مش بتسمحي لنفسك تقعي في اي غلطة ، وبالتالي هتحطي على نفسك قلق وتوتر وضغط لانك عايزة تنفذي اللي انتي عايزاه بطريقة مش واقعية.

والطريقة الرئيسية للتغلب على فكرة الكمال والمثالية والتخلص من العادة السيئة دي ، انك تعرفي ان مافيش شخص كامل ، وحطي في اعتبارك ان اللي بيظهر على السوشيال ميديا قدامك مش هو الحقيقي لان مافيش حد بيصور عيوبه او مشاكله او غلطاته وينشرها على السوشيال الميديا ، لازم تعرفي ان المظاهر اللي على السوشيال ميديا او الصورة الكاملة اللي بتشوفيها سواء فيسبوك, تويتر, انستجرام وغيرها هي صورة مش حقيقية.

لازم تعرفي انك مش هتحققي النجاح من غير غلطات ، لازم تتقبلي العيوب وعدم الكمال ، وكل مرة هتقعي في غلطة هتتعلمي منها وهتحسينها في المرة اللي بعدها ، وماتقارنيش نفسك بغيرك.

7- التسويف او التأجيل:

كتير مننا بيبقى عندنا مهام المفروض نعملها وعارفين اننا لازم نخلصها ، ولكن بنلهي نفسنا في حاجات تانية ونأجل الحاجات اللي ورانا سواء بقصد او من غير قصد ، والتأجيل ده هيخلي حاجات كتير تتراكم عليكي والمهام تزيد وهتوصلي انك مش هتعملي اي حاجة منهم.

المماطلة والتأجيل من العادات السيئة اللي لازم تتوقفي عنها ، ودايما بنلاقي حجة للتأجيل سواء مثلا نقول هأجل لحد ما الاقي وقت مناسب اكتر, او لحد ما اعرف اعملها ازاي ، ولكن خليكي حازمة مع نفسك وخدي القرار انك تعملي المهمة اللي وراكي مادام عندك الوقت ، وماتستنيش لان الوقت مش هيكون مناسب ابدا ، انتي اللي بتخلي الوقت مناسب.

8- الاشخاص السامين:

مش هتقدري تتخلصي من العادات السيئة وانتي محتفظة بأشخاص واصحاب سامين في حياتك وعلاقات غير صحية ، لان طاقتهم بتكون معدية لينا ، العلاقات في حياتنا مهمة جدا ومؤثرة ، وكل شخص في حياتك بيأثر عليكي وبيلعب دور في حياتك بشكل ما ، وبالتالي لازم تكوني جادة جدا بخصوص مين اللي تسمحي له يكون ليه تأثير عليكي.

حسني العلاقات اللي بتزود نجاحك وسعادتك وخلي دايما في دايرتك الاشخاص الايجابيين اللي بيدفعوكي تبقي احسن ، وابعدي نفسك عن الاشخاص اللي مش بيحترموكي, او اللي بيعاملوكي بشكل سيء, اللي بيكذبوا عليكي, السلبيين, اللي مالهمش اهداف, والاشخاص اللي بيستغلوكي.

مهم انك تخلي محيطك ونفسك في هالة ايجابية ، حاوطي نفسك بأشخاص ايجابيين ، وابعدي عن الاشخاص السلبيين واللي بيغيروا منك ، حاوطي نفسك بأشخاص طيبين اللي هيخلوا حياتك افضل.

9- مش بتغفري لنفسك:

كلنا بنعمل غلطات في حياتنا ، ولكن لازم يكون عندنا القدرة اننا نتخطى النتايج اللي حصلت بسبب الغلطات دي ، لازم تسامحي نفسك وتتعلمي انك تكملي حياتك من خلال الالم في الماضي والغلطات.

حاجة واحدة مؤكدة انك هتقعي في غلطات مافيش مفر ، ولكن اتعلمي منها ، واتعلمي تسامحي نفسك ، وماتتمسكيش باستمرار بالمشاعر السامة دي ، لانها هتدخل على حالتك العقلية وتسبب لك مشاكل نفسية.

اتعلمي انك تضحكي في عز المك او زعلك لانه عادي الالم بيحصل في حياتنا وبيمر ، التسامح مع الذات ممارسة صحية مش بيعملها غير الاقوياء فخليكي قوية دايما ، وحافظي على سلامك الداخلي.

اعترفي بأخطائك ، واجهي مشاعرك ، اتحملي المسؤولية ، اتعرفي على الدروس اللي اتعلمتيها من غلطاتك ، بصي لنفسك بحب ورحمة مع نفسك ، عوضي في اللي جاي ان امكن.

10- عدم شرب ماية بكمية كافية:

ممكن دي تبان لك انها مشكلة تافهة ، ولكن كتير مننا بيفشل في ترطيب جسمه عن طريق شرب كمية كافية من الماية عشان نظام جسمنا يشتغل بشكل سليم ، الجفاف بيحصل لما جسمك بيفقد سوايل اكتر من اللي بتدخله وده بيأثر على توازن المعادن في جسمك.

الماية بتحافظ على توازن السوايل في الجسم ، ولمنع الجفاف انتي محتاجة شرب كمية كافية من الماية ، والخبراء بينصحوا بشرب 8 كوبايات من الماية يوميا او ما يعادل 2 لتر ونص ، الحفاظ على الجسم رطب مهم جدا لصحتك.

7 طرق هتخليكي شخصية ملفتة وتسيبي بصمة في اي مكان