10 عادات سيئة في الشاور محتاجة توقفيهم

مافيش احلى من الشاور الدافي في نهاية اليوم والاحساس بالاسترخاء بالاضافة انه بيساعد على التخلص من كل توتر وضغط اليوم ، وهيحافظ على نضافتك وصحتك وانتعاشك ، ولكن ده هيحصل بس لو عملتيه بشكل صح ، لان المفتاح لشاور صحي هو التخلص من كل العادات الغلط والسيئة ، والنهاردة هنقولك 10 عادات سيئة في الشاور محتاجة انك تتوقفي عنهم.

10 عادات سيئة في الشاور:

1- عدم فرك القدمين:

ممكن تفكري ان فرك القدمين هي مهمة اسبوعية ، ولكن الحقيقة انك لازم تعملي ده كل يوم ، معهد الصحة الوقائية للقدم بيوصي بتنضيف القدم كل يوم بصابون خفيف لمنع الالتهابات الفطرية والبكتيرية للقدم ، واتأكدي من تجفيف القدم كويس بعد غسلها.

2- تعليق الليفة في الحمام:

كتير مننا بيسيبوا الليفة متعلقة في الحمام على اساس ده مكانها الطبيعي ، ولكن لازم تتوقفي عن العادة دي ، لان الليفة بيتراكم عليها خلايا الجلد الميت بعد الاستحمام ، وده بيخليها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا ، عشان كده اللي لازم تعمليه هو تنضيف الليفة كويس بعد الاستحمام وحطيها تنشف في مكان خالي من الجراثيم.

3- فرك البشرة بالفوطة بقوة:

تجفيف بشرتك بالفوطة تقريبا كأنك بتفركي عليها ورقة صنفرة ، فرك الفوطة على بشرتك بطريقة عدوانية ممكن يأدي لتلف البشرة خصوصا لو بشرتك حساسة ، وتوقعي ان بشرتك هتبقى دايما جافة وحساسة بسبب العادة دي ، عشان كده افضل طريقة لتجفيف البشرة هي بطريقة الطبطبة عليها بالراحة باستخدام فوطة ناعمة ورقيقة.

4- غسل الشعر بالشامبو يوميا:

الخبراء بينصحوا بعد غسل الشعر يوميا بالشامبو ، لانه ممكن يعطل انتاج الزيوت الطبيعية اللي بتغذي الشعر ، عشان كده لننصحك ان لو شعرك ناعم اغسلي شعرك مرتين في الاسبوع ، اما لو شعرك كثيف ومجعد اغسليه مرة واحدة بس في الاسبوع.

5- عدم الترطيب بعد الاستحمام على طول:

لو بتكسلي ترطبي بشرتك بعد الاستحمام على طول ، لازم تغيري العادة دي ، لان عدم الترطيب بشكل فوري ممكن يأدي لجفاف شديد للبشرة ، افضل حاجة انك تجففي بشرتك بطريقة الطبطبة بالراحة بحيث تبقى لسه رطبة وتحطي المرطب على طول عشان تحافظي على رطوبة بشرتك.

6- عدم الاستحمام بعد التمرين:

ممكن تفكري ان الاستحمام بعد التمرين هو مفيد بس للتخلص من ريحة العرق الكريهة ، ولكن الحقيقة ان الغرض من الاستحمام بعد التمرين مش بس التخلص من ريحة الجسم ولكن من العرق اللي بيسيبه ، لان العرق على جلدك ممكن يسمح للبكتيريا بالدخول للمسام وده هيأدي لظهور البثور والطفح الجلدي ، عشان كده الاستحمام ضروي جدا بعد التمرين.

7- الاستحمام لفترة طويلة:

هل لاحظتي قبل كده بعد الحمام الطويل ان جلد ايدك بيحصل له تجعد او “بيكرمش” ، العلامة دي مش كويسة لبشرتك ، لان السبب في ده هو الاستحمام لفترة طويلة وده ممكن يحرم بشرتك من الرطوبة ، ويتسبب في جفاف وحكة الجلد ، عشان كده اخصائيين الجلدية بينصحوا ان وقت الاستحمام المثالي هو فترة ما تزيدش عن 5 – 10 دقايق.

8- وضع البلسم على فروة الراس:

معظم البنات (او خصوصا اللي شعرهم طويل) بيعملوا العادة دي ، والعادة دي مش بس غير ضرورية ، ولكن كمان مضرة للشعر ، لانك لو حطيتي البلسم على فروة الراس ، فانتي كده بتخاطري بزيادة انتاج الزيت ودهون فروة الراس ، وده هيخلي الشعر يلم تراب واوساخ بشكل اسرع ، البلسم مخصص لاطراف الشعر بس لان الجزء ده هو اللي بيحتاج ترطيب اكتر وعناية.

9- عدم التبديل للماية الباردة بعد الاستحمام بماية سخنة:

غالبا انتي بعد ما بتخلصي الشاور بالماية السخنة بتطلعي على طول ، لكن لازم تتوقفي عن العادة دي ، لان الخبراء بينصحوا انه ضروري تعرضي نفسك للماية الباردة لمدة 30 ثانية قبل الخروج ، لان الماية الباردة هتساعدك على التخلص من الاجهاد, بتحسن مناعتك, تعتبر مضاد للاكتئاب, وبتحسن كمان من قدرة جسمك على حرق الدهون.

10- لف شعرك بالفوطة:

عادة تانية ممكن تضر اكتر ما هتنفع ، وهي لف شعرك بالفوطة ، لان بالطريقة دي انتي بتضغطي على الشعر زيادة ، وده ممكن يأدي لتلف الجذور ويخلي شعرك اضعف ، افضل طريقة لتجفيف شعرك هي الضغط عليه بالفوطة بالراحة او عصر الماية الزيادة بالراحة باستخدام الفوطة.

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