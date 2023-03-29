الكنافة من اشهر حلويات رمضان ، ولكن هي كمان من انواع الحلويات اللي كلنا بنحب ناكلها طول السنة مش بس في رمضان ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة.
طريقة عمل الكنافة بالقشطة:
مكونات الكنافة:
– ½ كيلو كنافة.
– 4 معالق كبيرة مليانة سكر بودرة (80 جرام).
– 1 كوباية سمنة (250 جرام).
مكونات القشطة:
– 3 كوبايات لبن (600 مل).
– 6 معالق كبيرة ممسوحة نشا (60 جرام).
– 1 معلقة كبيرة دقيق (10 جرام).
– كوباية الا ربع قشطة بلدي (170 جرام) ، ممكن تستخدمي القشطة المعلبة، او تاخدي وش القشطة بتاعة اللبن.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا (5 جرام).
مكونات الشربات:
– 3 كوبايات سكر.
– 2 كوباية ماية.
– عصير ½ ليمونة.
– 2 معلقة كبيرة عسل نحل.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة هنحضر الشربات عشان نسيبه يبرد لحد ما نجهز الكنافة ، في حلة على النار ضيفي السكر, الماية, عصير الليمون, والعسل ، ماتقلبيش الخليط خالص ، سيبيه يغلي على النار لمدة 15 دقيقة لحد ما السكر يدوب والشربات يتقل ، نرفعه من على النار ونصبه في برطمان ونسيبه يبرد ، شربات الكنافة المفروض يكون تقيل وبارد ، وممكن تحضري الشربات قبلها بيوم.
2- تاني خطوة هنجهز الكنافة ، حطيها في طبق كبير وابدأي فتتيها بايدك لقطع صغيرة ، نضيف عليها السكر البودرة ونقلبهم مع بعض ، ندوب السمنة وممكن نضيف لها صبغة كنافة عشان نديها لون محمر (اختياري) ، وصبي السمنة السايحة على الكنافة ، وقلبيها معاها كويس لحد ما السمنة تغطي الكنافة كلها.
3- هاتي صينية مقاس 28 تقريبا ، وادهني القعدة والجوانب بتاعتها بكمية وفيرة من السمنة ، اقسمي الكنافة 2/3 و 1/3 ، وزعي 2/3 الكمية في الصينية وسيبي ال 1/3 الباقي على جنب هنحطه على الوش ، وزعي الكنافة في الصينية كويس بالتساوي ، وبعدها اضغطي على الكنافة بصينية اصغر او طبق مسطح لحد ما تساوي السطح بتاعها كويس ويبقى ليها حروف حوالين الصينية.
4- دلوقتي هنجهز القشطة ، في طاسة ضيفي النشا, اللبن, الدقيق ، قلبيهم مع بعض لحد ما ندوب النشا والدقيق ، بعدها ضيفي القشطة وقلبي المكونات كلها كويس على البارد ، ارفعي الطاسة على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما تتقل ، اطفي النار وضيفي الفانيليا وقلبي.
5- هنصب القشطة وهي سخنة على صينية الكنافة اللي حضرناها ، ونوزعها كويس.
6- اخر خطوة هنجيب 1/3 كمية الكنافة الباقي ونوزعه على الوش فوق القشطة ، وفي الاخر ساويها بطبطة خفيفة من غير ضغط ، بعدها وزعي كمية من السمنة على وش الكنافة.
7- دخلي الصينية في فرن متسخنة على درجة حرارة 200 درجة مئوية على الرف اللي في النص ، وتظبطي الفرن ان النار تكون من تحت بس ، لمدة 30 دقيقة تقريبا ، وهنعرف انها استوت كويس لما الجوانب تاعة الكنافة تفصل عن الصينية والكنافة تاخد لون دهبي من تحت ، بعدها هنقفل النار من تحت ونشغل الشواية لحد ما تاخد لون دهبي من فوق.
8- اقلبي الكنافة على طبق ، وسيبيها ترتاح 10 دقايق ، وبعدها اسقيها بالشربات البارد ، وممكن ترشي على الوش مكسرات.
الطريقة بالفيديو:
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