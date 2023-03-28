لوك ال Monochromatic او الاحادي اللي بيكون عبارة عن مزيج من درجات نفس اللون ، وده يعتبر اسهل طريقة لتنسيق الالوان ، ولكن كمان انتي تقدري تكسري اللون الاحادي بلون واحد مطرقع من غير ما تفقدي اللوك الاحادي المحايد ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم افكار لتنسيق اللوك الاحادي Neutral mono.
افكار لتنسيق اللوك الاحادي:
1- اللون الكريمي:
في اللوك ده ممكن تنسقي بنطلون كريمي فاتح ، مع درجة عاجي دافية.
2- اللون الرمادي:
في اللوك تقدري تنسقي جيبة او بنطلون بلون رمادي غامق مع توب رمادي فاتح.
3- اللون الاسود:
اكيد انتي مش محتاجة مساعدة في تنسيق لوك كامل باللون الاسود ، الاسود من الالوان الكلاسيكية المفضلة عند ناس كتير.
4- الرمادي الجليدي:
اللوك الرمادي الجليدي كله بلون متطابق تماما ، مش مستخدمين فيه درجات اللون.
5- اللون البني:
في اللوك ده اختارنا لونين مش متطابقين ولكن من نفس عيلة اللون ، الدرجات بتبقى قريبة جدا ولكن مش متطابقة.
6- اللون الابيض مع لون مطرقع:
من اللوك اللي ممكن تعتمديها هي اللوك الكامل باللون الابيض، ودمج معاه لون مطرقع زي النبيتي.
دمج تاني ممكن تعمليه هو اللون الابيض مع الجملي ، وتقدري تنسقي مع الابيض اي لون تاني مفضل عندك حسب ذوقك.
تعالوا نشوف مجموعة افكار تستوحي منها اللوك بتاعك:
تلبسي ايه عشان تحولي دولابك لفترة قبل الربيع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازاي تعملي لوك احادي اللون Monochromatic outfit على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.