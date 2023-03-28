ازاي تعملي لوك احادي اللون Monochromatic outfit

لوك ال Monochromatic او الاحادي اللي بيكون عبارة عن مزيج من درجات نفس اللون ، وده يعتبر اسهل طريقة لتنسيق الالوان ، ولكن كمان انتي تقدري تكسري اللون الاحادي بلون واحد مطرقع من غير ما تفقدي اللوك الاحادي المحايد ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم افكار لتنسيق اللوك الاحادي Neutral mono.

افكار لتنسيق اللوك الاحادي:

1- اللون الكريمي:

في اللوك ده ممكن تنسقي بنطلون كريمي فاتح ، مع درجة عاجي دافية.

2- اللون الرمادي:

في اللوك تقدري تنسقي جيبة او بنطلون بلون رمادي غامق مع توب رمادي فاتح.

3- اللون الاسود:

اكيد انتي مش محتاجة مساعدة في تنسيق لوك كامل باللون الاسود ، الاسود من الالوان الكلاسيكية المفضلة عند ناس كتير.

4- الرمادي الجليدي:

اللوك الرمادي الجليدي كله بلون متطابق تماما ، مش مستخدمين فيه درجات اللون.

5- اللون البني:

في اللوك ده اختارنا لونين مش متطابقين ولكن من نفس عيلة اللون ، الدرجات بتبقى قريبة جدا ولكن مش متطابقة.

6- اللون الابيض مع لون مطرقع:

من اللوك اللي ممكن تعتمديها هي اللوك الكامل باللون الابيض، ودمج معاه لون مطرقع زي النبيتي.

دمج تاني ممكن تعمليه هو اللون الابيض مع الجملي ، وتقدري تنسقي مع الابيض اي لون تاني مفضل عندك حسب ذوقك.

تعالوا نشوف مجموعة افكار تستوحي منها اللوك بتاعك:

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