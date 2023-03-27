الفراخ على الطريقة الرومانية ، من الاطباق اللذيذة جدا وهي عبارة عن فراخ مع الفلفل المشوي ، ومزيج من التوابل ، الطبق سهل التحضير ومش هياخد منك وقت ، تعالوا نشوف مع بعض الوصفة بالخطوات.
الفراخ على الطريقة الرومانية:
المكونات:
– 4 اوراك فراخ.
– 4 حبات فلفل الوان اصفر, برتقاني, احمر, اخضر ، قطعيهم شرايح سميكة.
– 1 كوباية (245 جرام) صلصة طماطم طازة.
– 1 كوباية (24 جرام) اوراق ريحان طازة.
– 5 ½ معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.
– ½ كوباية (120 جرام) مرقة دجاج, مرقة خضار.
– ¼ معلقة صغيرة اوريجانو او زعتر مجفف.
– 1 معلقة صغيرة من اكليل الجبل (الروزماري) المجفف.
– 1 معلقة صغيرة مرمرية مجففة.
– ملح حسب الذوق.
– فلفل اسود.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية.
2- سخني طاسة على نار متوسطة لعالية ، وضيفي لها 4 معالق كبيرة زيت زيتون.
3- في طبق صغير اخلطي الاوريجانو, اكليل الجبل, المرمرية مع بعض مع الملح والفلفل الاسود وقلبيهم.
4- غطي كل قطعة فراخ ب 1 ½ معلقة صغيرة من زيت الزيتون.
5- رشي خليط التوابل على الفراخ ودلكيها كويس من كل حته.
6- حطي الفراخ في الطاسة على الناحية اللي فيها الجلد ، وسيبيها على النار لمدة 6 دقايق او لحد ما تتحمر ، بعدها اقلبي الفراخ وحمريها على الجنب التاني لمدة دقيقة كمان ، وبعدها انقلي الفراخ في طبق على جنب.
7- في نفس الطاسة ضيفي الثوم وحمريه لمدة دقيقة مع التقليب المستمر ، ضيفي الفلفل الالوان والملح والفلفل ونص كمية الريحان.
8- غطي الخليط وسيبيه على النار لمدة 5 دقايق.
9- سيلي الغطا وضيفي صلصة الطماطم والمرقة وسيبيهم على النار لحد ما المرقة تتبخر والطماطم تتسبك.
10- انقلي خليط الفلفل وصلصة الطماطم في صينية فرن وحطي فوقيهم الفراخ ، دخليهم الفرن لمدة 45 – 50 دقيقة او لحد ما الفراخ تستوي.
11- خرجي الصينية من الفرن وضيفي باقي الريحان على الوش وغطيها بورق فويل ، وسيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل التقديم.
طريقة عمل فاهيتا الفراخ واللحمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفراخ على الطريقة الرومانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.