وصفة الفراخ على الطريقة الرومانية

الفراخ على الطريقة الرومانية ، من الاطباق اللذيذة جدا وهي عبارة عن فراخ مع الفلفل المشوي ، ومزيج من التوابل ، الطبق سهل التحضير ومش هياخد منك وقت ، تعالوا نشوف مع بعض الوصفة بالخطوات.

الفراخ على الطريقة الرومانية:

المكونات:

– 4 اوراك فراخ.

– 4 حبات فلفل الوان اصفر, برتقاني, احمر, اخضر ، قطعيهم شرايح سميكة.

– 1 كوباية (245 جرام) صلصة طماطم طازة.

– 1 كوباية (24 جرام) اوراق ريحان طازة.

– 5 ½ معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.

– ½ كوباية (120 جرام) مرقة دجاج, مرقة خضار.

– ¼ معلقة صغيرة اوريجانو او زعتر مجفف.

– 1 معلقة صغيرة من اكليل الجبل (الروزماري) المجفف.

– 1 معلقة صغيرة مرمرية مجففة.

– ملح حسب الذوق.

– فلفل اسود.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 140 درجة مئوية.

2- سخني طاسة على نار متوسطة لعالية ، وضيفي لها 4 معالق كبيرة زيت زيتون.

3- في طبق صغير اخلطي الاوريجانو, اكليل الجبل, المرمرية مع بعض مع الملح والفلفل الاسود وقلبيهم.

4- غطي كل قطعة فراخ ب 1 ½ معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

5- رشي خليط التوابل على الفراخ ودلكيها كويس من كل حته.

6- حطي الفراخ في الطاسة على الناحية اللي فيها الجلد ، وسيبيها على النار لمدة 6 دقايق او لحد ما تتحمر ، بعدها اقلبي الفراخ وحمريها على الجنب التاني لمدة دقيقة كمان ، وبعدها انقلي الفراخ في طبق على جنب.

7- في نفس الطاسة ضيفي الثوم وحمريه لمدة دقيقة مع التقليب المستمر ، ضيفي الفلفل الالوان والملح والفلفل ونص كمية الريحان.

8- غطي الخليط وسيبيه على النار لمدة 5 دقايق.

9- سيلي الغطا وضيفي صلصة الطماطم والمرقة وسيبيهم على النار لحد ما المرقة تتبخر والطماطم تتسبك.

10- انقلي خليط الفلفل وصلصة الطماطم في صينية فرن وحطي فوقيهم الفراخ ، دخليهم الفرن لمدة 45 – 50 دقيقة او لحد ما الفراخ تستوي.

11- خرجي الصينية من الفرن وضيفي باقي الريحان على الوش وغطيها بورق فويل ، وسيبيها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل التقديم.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ واللحمة