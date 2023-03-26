ليه المفروض تحطي واقي الشمس حتى وانتي جوه البيت

كلنا عارفين اهمية واقي الشمس لحماية البشرة من اشعة الشمس الضارة ، وانه المفروض يبقى خطوة اساسية في روتين العناية ببشرتك كل يوم الصبح ، لكن اللي متعرفيهوش ان واقي الشمس مهم كمان انك تحطيه وانتي جوه البيت ، لان الشبابيك الزجاجية مش بتمنع الاشعة فوق البنفسجية من اختراق الجلد ، بالاضافة ان الضوء الازرق اللي بيطلع من الشاشات الرقمية زي التليفزيون, اللاب توب, الموبايل تأثيرها على البشرة بيكون زي اشعة الشمس وبتسبب تصبغ الجلد, والجذور الحرة اللي بتأدي لفقدان مرونة الجلد ، والتسبب في الشيخوخة المبكرة ، والنهاردة هنقولك طريقة اختيار واقي الشمس للاستخدام في البيت ، بالاضافة ل 5 بدايل طبيعية لواقي الشمس.

طريقة اختيار واقي الشمس للاستخدام في البيت:

– اختاري واقي من الشمس واسع الطيف (Broad spectrum) اللي بيوفر حماية من نوعين اشعة الشمس الضارة.

– عامل الحماية المفروض مايقلش عن 30 او اعلى.

– استخدمي سيروم او كريم بيحتوي على مضادات الاكسدة قبل وضع واقي الشمس ، لتعزيز حماية البشرة من الجذور الحرة.

– اختاري واقي الشمس اللي بيحتوي على مادة اكسيد الزنك او ثنائي اكسيد التيتانيوم في حالة انك بتتعرضي للضوء الازرق اللي خارج من الشاشات الرقمية لفترة طويلة ، لان المادتين دول عندم القدرة على حماية البشرة من النوع ده من الاشعة.

– لو قلقانة من استخدام واقي من الشمس تقيل جوه البيت ، حاولي تستخدمي مرطب خفيف بيحتوي على حمض الهيالورونيك لحماية حاجز الجلد ، وبعدها حطي واقي الشمس بعامل حماية 30 او اعلى.

فوايد استخدام واقي الشمس في البيت:

1- استخدام واقي الشمس في البيت بيقلل من مخاطر الاصابة بأنواع مختلفة من سرطان الجلد.

2- واقي الشمس بيساعد على الحماية من الشيخوخة المبكرة ، وتقليل ظهور الخطوط الرفيعة.

3- بيحافظ على توحد لون البشرة ، لان اشعة الشمس والحرارة العالية واحدة من اسباب عدم توحد لون البشرة.

4- واقي الشمس هيحميكي من الضوء الازرق اللي بيخرج من الشاشات الرقمية ، اللي ممكن يسبب تلف البشرة والتهابها ، وممكن يأدي لانهيار الكولاجين والانسجة المرنة في الجلد.

5 بدايل طبيعية لواقي الشمس:

لو صعب عليكي تستخدمي واقي الشمس في البيت لان كلنا عارفين ان الانواع الكويسة منه بقت غالية ، وده ممكن يأثر على ميزانيتك ، هنقولك 5 بدايل طبيعية لواقي الشمس ممكن تستخدميهم في البيت.

1- زيت السمسم:

زيت السمسم النقي يعتبر بديل طبيعي فعال لواقي الشمس ، وحسب الخبراء ان زيت السمسم بيحجب حوالي 30% من اشعة الشمس ، وبالتالي هيكون مفيد وفعال لاستخدامه في البيت كبديل طبيعي.

2- جل الصبار:

يعتبر جل الصبار بديل طبيعي لواقي الشمس ولحماية البشرة ، عشان تستفادي منه ادهني البشرة بجل الصبار كل 1 – 2 ساعة.

3- زيت اللوز الحلو:

زيت اللوز كمان يعتبر بديل طبيعي لواقي الشمس ، بيمنع تقريبا 20% من اشعة الشمس الضارة ، ادهني زيت اللوز على البشرة كل ساعة لحماية افضل ، وممكن كمان تدهني زيت اللوز تحت العين لعلاج الهالات السودا.

4- الخس:

الخس بيعمل طبقة عازلة بتحمي البشرة من اشعة الشمس ، كل اللي هتعمليه انك هتاكلي الخس مرتين في اليوم.

5- زبدة الشيا:

زبدة الشيا بتحمي البشرة من الحروق الناتجة من اشعة الشمس وبتحمي الجلد من الحساسية ، لانها بتحتوي على مادة السيناميك اللي بتقاوم الاشعة الضارة.

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