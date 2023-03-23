طريقة عمل كيكة الجلاش بالخطوات

الجلاش من انواع الحلويات الشرقية المميزة جدا ، واللي ليه طرق كتير جدا وممكن يتعمل حلو او حادق ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض طريقة عمل كيكة الجلاش ، من الوصفات السهلة والسريعة للجلاش وطعمها لذيذ جدا ، وتعتبر من الحلويات المناسبة لشهر رمضان.

طريقة عمل كيكة الجلاش:

مكونات الجلاش:

– لفة جلاش.

– ½ كوباية سكر بودرة.

– 2 كوباية لبن (500 مل).

– 2 معلقة كبيرة كاسترد بودر (لو مش متوفر ممكن تستبدليه بالنشا).

– 1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

– رشة فانيليا.

– رشة ملح.

– ½ كوباية سمنة سايحة ، او ميكس ما بين سمنة وزيت ، او سمنة وزبدة.

مكونات الشربات:

– 2 كوباية سكر.

– 1 كوباية ماية.

– عصرة ليمون.

طريقة التحضير:

1- حضري الشربات اول حاجة عشان نسيبه يبرد على ما نحضر الجلاش ، في حلة على النار ضيفي السكر والماية وسيبيهم من غير ما تقلبيهم لحد ما السكر يدوب والخليط يغلي ، بعدها ضيفي حوالي ¼ معلقة عصير ليمون وقلبيهم ، وسيبي الخليط يغلي حوالي 3 دقايق كمان لحد ما يتقل ، انقليه في برطمان او ازازة على جنب عشان يبرد.

2- هاتي صينية فرن ادهنيها سمنة او زبدة وبطنيها برشة دقيق ، او بورقة زبدة.

3- هاتي ورق الجلاش كرمشية بايدك وحطيه في الصينية.

4- رصي كل ورق الجلاش جنب بعضه لحد ما تخلصي الكمية كلها.

5- بالسكينة ابدأي خرمي الجلاش عشان التشريبة اللي هنسقي بيها الورق توصل لكل الاماكن.

6- هنحضر خليط التشريبة ، اخلطي اللبن, مع السكر البودرة, الكاسترد او النشا حسب اللي هتستخدميه, البيكنج بودر, الفانيليا, الملح ، وقلبي الخليط مع بعضه لحد ما تتخلصي من كل التكتلات ويبقى ناعم ، ضيفي السمنة السايحة وقلبي الخليط تاني لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس.

7- صبي التشريبة فوق الجلاش.

8- دخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، لحد ما الجلاش ياخد لون دهبي.

9- خرجي الجلاش من الفرن ورشي عليه مكسرات على الوش ، وصبي عليه الشربات ويكون بارد.

10- انقلي الجلاش على طبق وقطعيه للتقديم.

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