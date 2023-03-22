حيل علمية لحل مشاكل النوم

النوم ضروري لصحتنا الجسدية والعقلية ، والنوم بالوضع الصحيح ممكن يعمل فرق كبير جدا ، اوضاع النوم ممكن تأثر على جودة نومك وتخفف المشاكل المختلفة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اوضاع النوم الصحية اللي هتساعدك على نوم افضل.

اوضاع النوم الصحية اللي هتساعدك على نوم افضل:

1- الحموضة المعوية:

لو بتعاني من ارتجاع المريء ، يبقى مهم اختيار اوضاع النوم اللي ماتخليش الاعراض تزيد ، والنوم على الجنب الشمال ممكن انه يساعد في تقليل احتمالية الاصابة بالارتجاع الحمضي عن طريق الحفاظ على معدتك تحت المريء ، ده ممكن يساعد على منع عودة حمض المعدة لورا والتسبب في عد الراحة.

رفع راس السرير بمقدار 6 – 8 بوصات ممكن انه يساعد في تقليل خطر الاصابة بالارتجاع الحمضي ، ده ممكن يساعد في منع ارتداد الحمض عن طريق الحفاظ على المعدة تحت المريء.

2- آلام الرقبة:

بشكل عام ، بينصح بالنوم على ضهرك او على جنبك مع مخدة لدعم رقبتك وتخفيف الضغط على مفاصل العمود الفقري ، لو بتنامي على جنبك استخدمي مخدة سميكة بشكل كافي للحفاظ على رقبتك والعمود الفقري في وضع محايد ، مش مرتفع اوي ولا منخفض اوي ، مكن كمان تحطي مخدة بين الركبتين للحفاظ على العمود الفقري في وضع محايد وتقليل الضغط على الوركين واسفل الضهر.

لو بتنامي على ضهرك ، ممكن تستخدمي مخدة مش مرتفعة اوي للحفاظ على رقبتك وعمودك الفقري في وضع محايد ، ممكن كمان المخدة اللي شكلها متحدد وبتبقى واخدة شكل انحناء الرقبة وبتدعم الانحناء الطبيعي لرقبتك مفيدة ليكي.

3- مش بتعرفي تنامي ، او بتقومي الصبح بصعوبة:

افضل وضعية نوم اللي ممكن تساعدك على نوم افضل بتختلف من شخص للتاني ، وهي في النهاية مسألة تفضيل شخصي ، ولكن مع ذلك لو بتواجهي مشكلة في الارق ، هنقولك على بعض الحاجات اللي تجربيها:

– اعملي روتين مريح لوقت النوم ، اعتمدي على طقوس مهدئة تساعدك على الاسترخاء قبل النوم ، ممكن تاخدي حمام دافي, تقري كتاب, تمارسي تقنيات الاسترخاء ، زي التنفس العميق, التأمل واليوجا.

– اتجنبي الانشطة المحفزة ، زي استخدام الاجهزة الالكترونية ، مشاهدة التليفزيون ، ممارسة تمارين مكثفة قبل النوم.

– اتأكدي ان بيئة نومك بتساعدك على النوم ، بانك تخلي اوضة نومك هادية, ضلمة, درجة حرارتها مناسبة ، ممكن كمان تستثمري في المراتب والمخدات المريحة.

4- آلام الكتف:

لو بتعاني من آلام الكتف بشكل عام ، الافضل تنامي على ضهرك ، وبالتالي التوتر والضغط على الكتفين هيكون اقل ، ممكن كمان تحضني مخدة ، او تستخدمي مخدة صغيرة لدعم كتفك المصاب.

5- آلام الضهر:

لو بتعاني من آلام الضهر ، حاولي تنامي على ضهرك مع وضع مخدة تحت الركبتين ، الوضع ده ممكن انه يساعد على تخفيف الضغط على منطقة اسفل ضهرك ، حطي مخدة صغيرة او فوطة ملفوفة تحت الركبتين ، للمساعدة في الحفاظ على الانحناء الطبيعي لعمودك الفقري.

اتجنبي النوم على بطنك ، النوم على البطن ممكن يجهد رقبتك وضهرك ، ولو بتحبي النوم على الوضع ده ، حاولي تحطي مخدة تحت منطقة الحوض واسفل البطن للمساعدة في تقليل الضغط على ضهرك.

6- الشخير:

لو بتشخري ، يبقى من الافضل عموما انك تنامي على جنبك بدل النوم على ضهرك ، لانه لما بتنامي على ضهرك ممكن ان الجاذبية تتسبب في استرخاء الانسخة الرخوة في حلقك وتسد مجرى الهوا ، وده هيأدي للشخير ، النوم على جنبك ممكن يساعد كمان في الحفاظ على مجرى الهوا مفتوح وتقليل الشخير.

بالاضافة كمان انك ممكن تحاولي ترفعي راسك شوية باستخدام مخدة اضافية او رفع راس السرير لو متاح.

7- تقلصات وتشنجات في الساق:

على الرغم من ان تقلصات الساق مش مضرة ، الا انها بتسبب الم ، وممكن تستمر لمدة توصل ل 10 دقايق ، لما تعاني من تشنج الساق الليلي ، حاولي شد عضلات الساقين بالراحة.

وتقدري تعملي ده عن طريق تني القدم لفوق باتجاه ركبتك ، ده ممكن يساعد في تخفيف التقلصات وتسكين الالم ، كمان دلكي المنطقة بايديكي لمساعدة العضلات على الاسترخاء.

8- اوضاع مختلفة للمساعدة على النوم:

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