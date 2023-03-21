مش كل الاوقات بنبقى محتاجين نحط مكياج كامل ، في اوقات بنحتاج بس مكياج خفيف ، زي في الشغل, الجامعة, خروجات بالنهار ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم خطوات عمل مكياج نهاري خفيف.
خطوات عمل مكياج نهاري خفيف:
1- الخطوة 1: الترطيب
عشان تختصري الخطوات استخدمي كريم مرطب مع عامل حماية لترطيب البشرة ، هيرطب بشرتك وفي نفس الوقت هيحميها من اشعة الشمس الضارة ، استخدمي مرطب مع عامل حماية 30.
2- الخطوة 2: البرايمر
البرايمر مهم لانه بيقلل من حجم المسام وبيدي البشرة مظهر مشرق وبينورها ، اختاري برايمر يحتوي على تركيبة مرطبة.
3- الخطوة 3: كريم اساس خفيف:
لاننا عايزين نحافظ على مكياج خفيف ، فانتي محتاجة تستخدمي كريم اساس بتركيبة خفيفة ، ممكن تستخدمي كريم اساس بودر او سائل ، او تستبدلي كريم الاساس بكريم BB.
لو عايزة لوك طبيعي ، اختاري مرطب ملون بدل كريم الاساس ، وكده انتي هتختصري ال 3 خطوات بخطوة واحدة.
4- الخطوة 4: البلاشر
للوك مكياج خفيف ، اكيد انتي مش محتاجة تحطي طبقات من البرونزر والهايلايتر ، وعشان تضيفي لون على خدودك استخدمي بلاشر بلون طبيعي ، وممكن كمان تحطي البلاشر على طول خط منابت الشعر ، ولتحديد عضمتين الخد بدل البرونزر.
5- الخطوة 5: حافظي على لوك ايشادو بسيط
في حين انك مش مضطرة تحطي ايشادو مع لوك المكياج الخفيف ، الا انه شوية لون فوق الجفون هتظهر اللوك بتاعك اكتر وهتبرز عيونك ، اختاري ايشادو بلون نيود طبيعي.
6- الخطوة 6: استخدمي قلم ايلاينر
زي الايشادو مع المكياج الخفيف الايلاينر مش ضروري ، ومع ذلك لو انتي مش بتقدري تستغني عن رسمة العين ، اختاري قلم ايلاينر ضد الماية ، وارسمي بيه خط بسيط على خط الرموش العلوية.
7- الخطوة 7: الماسكار
الماسكارا من الحاجات اللي مافيش غنى عندها لانها بتبرز العيون ، حطي تركيبة ماسكارا خفيفة قابلة للغسل مش هتحسي بتقلها على رموشك.
8- الخطوة 8: الشفايف
اختاري لون روج بلون نيود طبيعي ، وممكن تكتفي باستخدام ليب جلوس بس.
9- الخطوة 9: ثبتي المكياج
اخر خطوة ، سواء كنتي حاطه مكياج خفيف او لا ، فانتي محتاجة انه يثبت معاكي طول اليوم ، وهنا يجي دور مثبت المكياج ، اختاري مثبت مكياج مع لمسة نهائية مضيئة.
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