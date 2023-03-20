5 نصايح وحيل هتساعدك تحققي التوازن الطبيعي لبشرتك

احنا كلنا دايما في حالة بحث عن كل المنتجات والنصايح اللي توصلنا لبشرة مثالية، وعلى الرغم ان ظهور حب الشباب كل فترة, وبهتان البشرة, وحتى حروق الشمس طبيعية وبتحصلنا كلنا من وقت للتاني ، الا اننا دايما بندور على الطرق اللي نرجع بيها بشرتنا لطبيعتها ، والنهاردة هنساعدك في الحفاظ على بشرة صحية ، من خلال 5 نصايح للعناية بالبشرة ، هتحطك على الطريق الصح للحصول على بشرة مثالية.

نصايح للعناية بالبشرة:

1- نامي عدد ساعات كفاية:

الاجهاد واحد من العوامل اللي بتأثر على الجلد ، ولما ما تاخديش كفايتك من النوم ، النتايج هتكون كارثية على بشرتك ، عشان كده لازم تتأكدي من نوم عدد ساعات كفاية ، 8 ساعات على الاقل يوميا ، خلال دورة النوم الجسم بيتعافى من الاجهاد اليومي ، ولما تقللي عدد ساعات نومك ، ممكن تحصل شيخوخة مبكرة للجلد ، واحنا متأكدين انك لاحظتي ان اليوم اللي بتنامي فيه كويس بتقومي الصبح بشرتك نضرة وشكلها صحي ، عشان كده لازم تتأكدي من النوم 8 ساعات على الاقل كل ليلة.

2- رطبي بشرتك من جوه لبره:

اشربي ما لا يقل عن 8 – 10 كوبايات ماية يوميا هتعمل فرق حقيقي وملحوظ على بشرتك ، ولو مش بتشربي ماية كتير ممكن تعوضي ده بأكل 5 حصص من الفاكهة او الخضار الطازة في اليوم.

3- ماتنسيش الواقي من الشمس:

معروف ان التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة ممكن انه يسبب ضرر للجلد ، عشان كده بننصحك انك ما تتخطيش ابدا خطوة واقي الشمس ، اختاري واقي من الشمس بعامل حماية 30 على الاقل ، وجدديه كل ساعتين طول ما انتي بره البيت.

4- حافظي على نضافة تليفونك:

التليفون من الحاجات اللي مش بنهتم بنضافتها بشكل كافي ، لكن في الحقيقة التليفون يعتبر ارض خصبة لكميات كبيرة من البكتيريا ، ولما بيلمس بشرتك ، ممكن البكتيريا دي تسبب مشاكل في البشرة ، عشان كده لازم تتأكدي انك تنضفي تليفونك بشكل منتظم بمطهر ، لان الحفاظ على نضافة التليفون هيأدي لتحسين حالة بشرتك.

5- اهتمي بدرجة حرارة الحمام بتاعك:

اكيد بيكون مغري جدا اننا نقعد تحت الماية السخنة فترة طويلة ، خصوصا بعد يوم تعب طويل بتساعدنا على الاسترخاء ، ولكن بننصحك ان الحمام مايزدش عن 5 – 10 دقايق بماية فاترة ، وحاولي تتجنبي استخدام الماية السخنة اوي على بشرتك لان ده هيأدي لجفاف البشرة بشكل مفرط وحتى كمان للطفح الجلدي.

الحيل سهلة وبسيطة ولكن هتفرق معاكي وهتساعد على تحسين بشرتك وحتى كمان صحتك العامة.

كام مرة المفروض تستخدمي ماسك البشرة للحفاظ على بشرتك صحية؟