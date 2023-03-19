هل واقي الشمس بيسبب حب الشباب؟ ازاي تختاري افضل واقي للبشرة المعرضة لحب الشباب

هل واقي الشمس بيسبب حب الشباب؟ الحقيقة انه الاجابة اه ، في بعض واقيات الشمس ممكن انها تسبب ظهور حب الشباب ، ولكن مش معنى كده انك تستغني عن واقي الشمس ، لانه يعتبر من الحاجات الاساسية في العناية ببشرتك من خلال حمايتها من الاشعة فوق البنفسجية ، ولكن المهم اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك ، لان واقي الشمس ممكن يسد المسام ويسبب حب الشباب ، حسب المكونات اللي فيه ، عشان كده لازم تكوني حذره وانتي بتشتري واقي الشمس وتشوفي المكونات اللي مكتوبة عليه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنقولك طريقة اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك.

اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك:

ظهور الحبوب بيرجع للمواد الحافظة والعطور وبعض المكونات الموجودة في واقي الشمس ، بالاضافة للتخزين غير السليم لواقي الشمس ممكن انه يكسر المواد الكيميائية والمكونات ويسبب ظهور حب الشباب ، على سبيل المثال لو سبتي عبوة واقي الشمس جوه عربية سخنة او تحت الشمس على البحر او جنب حمام السباحة ده ممكن يخلي المكونات الموجودة في الواقي غير فعالة وتسبب في تكسرها.

كمان ممكن بعض مرشحات الاشعة فوق البنفسجية الكيميائية المستخدمة في واقي الشمس تسبب حساسية الجلد والبثور.

ايه المكونات الموجودة في واقي الشمس وممكن تسبب حب الشباب؟

بعض المكونات الموجودة في واقي الشمس ممكن تسد المسام وتسبب ظهور حب الشباب ، بالاضافة لتراكم الاوساخ والزيوت والدهون وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا ، تسبب البثور وحب الشباب ، وتطبيق المنتجات اللي بتحتوي على مكونات ممكن تسد المسام هتسبب في سوء حالة البشرة ، عشان كده قبل ما تشتري واقي الشمس ، اتأكدي انه خالي من المكونات دي:

1- زيوت الكوميدوجينيك والزبدة:

كتير من انواع واقي الشمس بتحتوي على مكونات زي زبدة الكاكاو, زيت جنين القمح, زيت فول الصويا, زيت جوز الهند ، وعلى الرغم من انها مكونات طبيعية ، الا انها ممكن تسد المسام ، لو بشرتك معرضة لحب الشباب ، المكونات دي ممكن تأدي لزيادة حب الشباب ، عشان كده الافضل تجنبهم ، وبدلهم اختاري واقي الشمس اللي بيحتوي على عباد الشمس, الجوجوبا, نبق البحر, بذور ثمر الورد, زيوت بذور العنب.

2- الزيوت المعدنية والسيليكون:

المكونين دول اكتر المكونات شيوعا اللي هتلاقيهم في واقيات الشمس ، الزيوت المعدنية والسيليكون مش بتسمح للعرق بالخروج من مسام الجلد ، ونتيجة لده بيتم احتجاز العرق والاوساخ داخل المسام ، وده بيأدي في النهاية لحدوث تهيج وانتشار حب الشباب.

3- البنزوفينون:

البنزوفينون تعتبر فلاتر الاشعة فوق البنفسجية اللي هتلاقيها في معظم كريمات ومستحضرات الوقاية من الشمس ، واكترها شيوعا هي اوكسي بنزون وافوبينزون ، والدراسات اثبتت ان الاوكسي بنزون ممكن يسبب حساسية الجلد ، والبنزوفينونات ممكن انها تحفز مشاكل الجلد.

4- ال PABA وباقي المواد الكيميائية:

بعض المكونات زي ال PABA والميثوكساسينامات الموجودةفي واقي الشمس ممكن انها تسبب في ظهور حب الشباب والبثور لو بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب.

حاولي تتجنبي واقيات الشمس اللي بتحتوي على المكونات دي:

– ستيرات البوتيل.

– ديسيل اوليات.

– ايزوبروبيل ميرستات.

– ايزوبروبيل ايزوستيرات.

– نيوبينتانات الايزوبروبيل.

– ميريستيل ميريستات.

– بالميتات الايزوبروبيل.

– اوكتيل بالميتات.

– بروبيونات ميريستيل.

– اوكتيل ستيرات.

– زيت النعناع او البروبيلين جليكول (PPG-2).

كل المواد الكيميائية دي ممكن انها تهيج البشرة المعرضة لحب الشباب وتتسبب في ظهور البثور.

5- شمع العسل والشموع النباتية:

الشمع النباتي وشمع العسل مفيدين للبشرة ومعظم انواع البشرة ممكن تتحملهم ، لكن مع ذلك ، لو بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب ، الشمع ممكن يسد بشرتك اكتر ، المكونات دي ممكن تسد المسام المسدودة بالفعل ، وده هيخلي الجلد صعب يتنفس.

وافتكري ان المكونات دي ممكن تناسب بشرتك وممكن لا ، بعض انواع البشرة ممكن تتحمل المكونات دي بسهولة ، وبعض انواع البشرة ماتتحملهاش ، وبالتالي ، مهم جدا اختيار واقي الشمس الخاص بيكي بحكمة ، هنقولك مجموعة من النصايح اللي لازم تحطيها في اعتبارك اثناء اختيار واقي الشمس.

نصايح لاختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك:

1- اتأكدي ان واقي الشمس مكتوب عليه “غير كوميدوجينيك” و “خالي من الزيوت”:

كلمة Nonecomedogenic هي الكلمة اللي لازم تركزي عليها لو بشرتك معرضة لحب الشباب ، ده معناه ان واقي الشمس خالي من اي مكونات ممكن تسد مسام بشرتك وتتسبب في ظهور حب الشباب ، واقيات الشمس الخالية من الزيوت بتساعد على ابعاد الدهون الزيادة عن الجلد.

2- اتجنبي الاوكسي بنزون و ال PABA:

لو بشرتك حساسة او معرضة لحب الشباب او بتعاني من الوردية او معرضة للاكزيما خليكي بعيدة عن المكونين دول ، ولو بشرتك شديدة الحساسة ومعرضة لحب الشباب ، الافضل تختاري واقيات الشمس المعدنية اللي بتحتوي على اكسيد الزنك او ثاني اكسيد التيتانيوم ، لانها مش بتسبب تهيج للجلد.

3- اختاري كريم نهاري مع عامل حماية من الشمس:

الترطيب ضروري لكل انواع البشرة ، ولو كريم النهار بيحتوي على عامل حماية من الشمس ، هيكون مفيد لبشرتك جدا ، بدل ما تستخدمي مرطب وكريم واقي من الشمس ، اختاري منتج يوفرلك الاتنين ، وفي كتير من المرطبات اللي بتحتوي على عامل حماية من الشمس 30 او اعلى.

4- اختاري واقي الشمس الملون:

النوع ده للي بشرتهم دهنية وبيستخدموا مكياج ، بدل ما تحطي طبقة من كريم الاساس وكريم واقي من الشمس على بشرتك ، اختاري واقي من الشمس ملون.

ولو انتي مش عارفة تختاري نوع واقي الشمس المناسب ، الاكاديمية الامريكية للامراض الجلدية بتقولك النصايح دي:

– لو انتي بشرتك جافة اختاري واقي شمس كريمي للوجه.

– بالنسبة لباقي اجزاء الجسم ، اختاري واقي شمس جل هيكون افضل.

– للمنطقة الحساسة حوالين العبن ، اختاري واقي شمس ستيك او قلم.

بالنسبة لكمية واقي الشمس المناسبة:

– الاشخاص البالغين بيحتاجوا حوالي 30 مل من واقي الشمس لتغطية كل جزء من الجسم.

– حطي واقي الشمس قبل الخروج من البيت ب 15 دقيقة ، وجدديه كل ساعتين طول ما انتي بره البيت ، او حسب الارشادات الموجودة على العبوة.

– ماتنسيش شفايفك حطي مرطب شفايف او احمر شفايف مع عامل حماية من الشمس.

ملحوظة: زي ما هو مهم تعرفي تختاري واقي الشمس المناسب لبشرتك ، مهم كمان تعرفي طريقة ازالة واقي الشمس بشكل صح لمنع انتشار البثور ، استخدمي غسول زيتي لتدليك بشرتك وازالة اي اثر لواقي الشمس وامسحيه بلطف بقطن ازالة المكياج او قطعة قماش قطن مبلولة.

ايه اللي المفروض تدوري عليه في واقي الشمس لو بشرتك دهنية؟