رمضان بتكون ليه دايما اجواء مختلفة ومميزة عن باقي السنة ، والنهاردة هنشارك معاكم افكار ستايلات لرمضان تضيفيهم لدولابك ، تقدري تلبسيهم في المناسبات الاجتماعية, التجمعات الرمضانية ، واللي ممكن تلبسيهم كمان بعد رمضان.
افكار ستايلات لرمضان:
1- الكيمونو والقفطان:
الكيمونو من القطع العملية جدا المناسبة لرمضان ، وفي نفس الوقت تقدري تنسقيه مع اي حاجة عندك في الدولاب ، ممكن تلبسيه فوق جينز وتوب ، جيبة وتوب ، فستان.
2- الكارديجان:
الكارديجان من القطع المناسبة طول السنة ، وتقدري تلبسيه في رمضان فوق اي قطعة عندك ، مع البنطلونات الكلاسيك, الجينز, الفساتين.
3- الفستان التونيك:
من القطع البسيطة والانيقة اللي ممكن تعتمدي عليها في رمضان.
4- الفساتين:
لو انتي مش من عشاق البنطلونات ، تقدري تعتمدي على الفساتين الميدي او الماكسي.
5- الجمبسوت:
الجمبسوت من الحاجات السهلة والبسيطة ، تقدري تلبسيه وتنسقي معاه كيمونو او كارديجان.
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