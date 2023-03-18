رمضان بتكون ليه دايما اجواء مختلفة ومميزة عن باقي السنة ، والنهاردة هنشارك معاكم افكار ستايلات لرمضان تضيفيهم لدولابك ، تقدري تلبسيهم في المناسبات الاجتماعية, التجمعات الرمضانية ، واللي ممكن تلبسيهم كمان بعد رمضان.

افكار ستايلات لرمضان:

1- الكيمونو والقفطان:

الكيمونو من القطع العملية جدا المناسبة لرمضان ، وفي نفس الوقت تقدري تنسقيه مع اي حاجة عندك في الدولاب ، ممكن تلبسيه فوق جينز وتوب ، جيبة وتوب ، فستان.

2- الكارديجان:

الكارديجان من القطع المناسبة طول السنة ، وتقدري تلبسيه في رمضان فوق اي قطعة عندك ، مع البنطلونات الكلاسيك, الجينز, الفساتين.

3- الفستان التونيك:

من القطع البسيطة والانيقة اللي ممكن تعتمدي عليها في رمضان.

4- الفساتين:

لو انتي مش من عشاق البنطلونات ، تقدري تعتمدي على الفساتين الميدي او الماكسي.

5- الجمبسوت:

الجمبسوت من الحاجات السهلة والبسيطة ، تقدري تلبسيه وتنسقي معاه كيمونو او كارديجان.

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