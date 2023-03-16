وصفة لتنضيف الكبد من السموم في 3 ايام

الكبد ليه وظيفة مهمة جدا في الجسم وهي ازالة السموم وتطهير الجسم ، ولكن ممكن وظايف الكبد تتعطل ومايقومش بوظيفته المطلوبة بشكل صح لاسباب كتير ، منها لو ماشية على نظام غذائي غلط ، او بتاكلي دهون وسكريات كتير ، هيبدأ الكبد في ترسيب الدهون والسموم جواه وهيفقد قدرته على القيام بوظيفته ، عشان كده لازم نهتم بالعناية بصحة الكبد عشان يقوم بوظيفته على اكمل وجه ، ولحسن الحظ اننا نقدر نعمل بده بطرق طبيعية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على وصفة لتنضيف الكبد من السموم ، بالاضافة لاهم الاطعمة والمشروبات اللي بتساعد على تنضيف الكبد وتحسين صحته بشكل طبيعي ، وحركات يوجا للحفاظ على صحة الكبد.

وصفة لتنضيف الكبد من السموم:

المكونات:

– 2 حبة ليمون.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج صودا (كربوناتو).

– 2 راس ثوم.

– 200 مل عسل نحل.

طريقة التحضير:

1- اول حاجة هاتي طبقة صغير حطي فيه الليمونتين وغطيهم بماية باردة وضيفي لهم الكربوناتو ، وسيبي الليمون منقوع في الماية لمدة 7 – 8 دقايق.

2- هاتي راسين الثوم قشريهم ، اغسلي الثوم المقشر بماية باردة ، وبعدها قطعيه قطع صغيرة وانقليه في علبة محكمة الغلق.

3- طلعي الليمون من الماية اللي كان منقوع فيها واشطفيه بماية عادية ، قطعيه طرنشات واتخلصي من كل البذور اللي فيه ، وبعدها قطعيه قطع صغيرة ، وضيفيه على الثوم المقطع.

4- هاتي العسل وضيفيه على خليط الثوم والليمون ، قلبيهم لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس.

5- اقفلي العلبة ودخلي الخليط في التلاجة ، وسيبيه لمدة 7 ايام ، بعدها تقدري تستخدميه.

طريقة الاستخدام:

قبل ما تستخدميه قلبي الخليط تاني عشان تمزجي المكونات ، وكل يوم الصبح على الريق او بالليل قبل النوم بساعة ، خدي 1 معلقة كبيرة من الخليط كليها واشربي معاها كوباية لبن دافي او كوباية ماية دافية ، وممكن تخلطيها مع اللبن او الماية وتشربيه.

الطريقة بالفيديو:

اهم الاطعمة والمشروبات لتنضيف الكبد:

1- القهوة والشاي الاخضر:

الدراسات اثبتت ان القهوة بتحمي الكبد من التلف ، وبتقلل من فرص حدوث تليف الكبد وبتحميه من السرطان وبتقلل الالتهابات من خلال قدرتها على منع تراكم الخلايا الدهنية ، كمان الشاي الاخضر بيساعد في عكس اثار اي نظام غذائي غني بالدهون ، ولكن بننصح عدم الافراط في شرب القهوة او الشاي الاخضر الافضل مايزدش عن 3 كوبايات في اليوم.

2- الجريب فروت:

الجريب فروت مفيد جدا لصحة الكبد ، لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهابات ، وحماية خلايا الكبد ، وبتقلل من كمية الدهون المتخزنة في الكبد.

3- التوت البري:

التوت البري بيحتوي على مضادات الاكسدة ، اللي بتمنع تطور الآفات والتليف والسرطان ، وبتزود من مناعة الجسم.

4- العنب:

العنب وخصوصا الاحمر بيحتوي على مركبات نباتية مفيدة للكبد بتساعد على تحسين وظائفه ، وبتمنع الالتهابات ، بالاضافة كمان ان الدراسات اثبتت ان اكل العنب بشكل منتظم بيساعد على التقليل من خطر الاصابة بالسرطان.

5- التين الشوكي:

يعتبر من افضل الاطعمة اللي بتحمي الكبد ، بيقلل من اعراض خمول الكبد ، وبيحافظ على مستويات مضادات الاكسدة في الجسم ، وبيمنع الالتهابات.

6- عصير البنجر:

البنجر بيحتوي على مضادات الاكسدة ، ومركبات بتمنع الالتهابات ، وبتزود من انزيمات ازالة السموم ، وبتقلل من اضرار المواد المؤكسدة.

7- الثوم:

الثوم بيحتوي على كميات كبيرة من الاليسين والسيلينيوم ، ودي مواد طبيعية بتساعد على تنضيف الكبد من السموم.

8- الافوكادو:

الثوم بيساعد على تنشيط الكبد وتحسين وظائفه ، لانه بيحتوي على مادة الجلوتاثيون اللي بتساعد على تنضيف الكبد من السموم ، ومادة الجلوتاثيون هتلاقيها موجودة كمان في الكركم, الكزبرة, الخضروات الورقية الخضرا ، والدراسات اثبتت ان اكل الاطعمة اللي بتحتوي على الجلوتاثيون بتقلل من التعرض للامراض بشكل عام.

9- التفاح:

حبة واحدة من التفاح في اليوم كافية لوقاية الكبد وهتخليكي تستغني عن زيارة الدكتور ، لانه بيحتوي على مستويات عالية من البكتين اللي محتاجها الجسم لمساعدة الكبد على تنقية السموم وتحسين وظائفه ، والبكتين موجود كمان في الخوخ واللوز.

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها:

زي ما في اطعمة مفيدة بتساعد تخليص الكبد من السموم وبتحسن صحته ، في بعض الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها عشان تحافظي على صحة الكبد ، زي الزيوت المهدرجة, السكر المكرر, اللحوم الباردة, النشويات, الملح ، الاطعمة دي بتزود من خطر الاصابة بأمراض الكبد.

حركات يوجا لتنضيف الكبد:

اليوجا ممكن تساعد على المدى الطويل في الحفاظ على صحة الكبد ، وفي كتير من اوضاع اليوجا المعروفة بتحفيز الكبد ، والمفروض تمارسي التمارين دي مع المشي على اسلوب حياة صحي ، تعالوا نشوف مع بعض 5 حركات يوجا تمارسيها كل يوم لتحسين صحة الكبد.

1- حركة Locust pose:

2- حركة Downward dog pose:

3- حركة Boat pose:

4- حركة Garland pose:

5- حركة Cobra pose:

خلطة طبيعية لتنضيف القولون من السموم تعمليها بنفسك في البيت