اهم نصايح لنضافتك الشخصية لازم تعرفيها

العناية بالجسم وخصوصا العناية بالمناطق الحساسة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نعرفها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اهم نصايح لنضافتك الشخصية في المنطقة الحساسة ، كل البنات محتاجين يعرفوا النصايح دي ، لانها هتخلي حياتك اسهل وهتحافظ على صحتك من جوه ومن بره ، وهتحافظ على المنطقة الحساسة منعشة وريحتها حلوة..

نصايح لنضافتك الشخصية في المنطقة الحساسة:

في حاجة مهمة لازم تعرفيها ان انتي كبنت هيكون ليكي ريحة ، كل شخص ليه ريحة جسم طبيعية مختلفة ، ومش مطلوب انك تخلي المنطقة دي ريحتها معطرة ، ولكن المهم انك تحافظي على نضافتها عشان تفضل منتعشة وصحية وخالية من اي ريحة كريهة.

1- حافظي على المنطقة جافة ونضيفة:

اتأكدي ان منطقة المهبل تكون جافة على طول ، لان الرطوبة في المنطقة دي ممكن تزود من فرص نمو البكتيريا او الفطريات الضارة اللي ممكن تأدي للالتهابات او الافرازات المهبلية ، بالاضافة انها هتسبب ريحة كريهة في المنطقة ، وده هيأثر عليكي بشكل كامل ، عشان كده بننصحك دايما تحافظي على جفاف المنطقة دي.

وضروري جدا انك تتأكدي انك تنضفي المنطقة الحساسة من قدام لورا ، عشان ماتنقليش الجراثيم من فتحة الشرج للمنطقة اللي قدام.

2- الاطعمة اللي المفروض تاكليها واللي تتجنبيها:

النصيحة التانية هي الاطعمة اللي المفروض تاكليها واللي المفروض تتجنبيها ، واللي ماتقلش اهمية عن العناية الخارجية ، لان الاكل ممكن يأثر على ريحة المنطقة.

– الاطعمة اللي المفروض تاكليها:

الاناناس ، معروف ان الاناناس عنده قدرة على تغيير طريقة افراز الجسم للريحة ، بالاضافة ان العناصر والانزيمات الموجودة في الاناناس ، ممتازة جدا لبشرتك ، وبالتالي هتفيدك من الناحيتين ، وبديل تاني للاناناس هو التوت البري.

وحاجة تانية كمان انتي محتاجاها جدا وهي شرب كمية كبيرة من الماية ، لان جفاف الجسم ممكن يتسبب في تغيير الريحة والحالة العامة للجسم ، عشان كده لازم تتأكدي من انك ترطبي جسمك باستمرار بشرب كمية كافية من الماية يوميا.

– الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها:

لو عايزة تمنعي الريحة الكريهة في المنطقة دي ، بننصحك انك تقللي من اكل اللحوم الحمرا, الفاصوليا, واللبن كامل الدسم.

3- اتجنبي الدش المهبلي (لو ماتمش وصفه طبيا):

كتير من النساء بيحسوا بنضافة اكتر لو عملوا غسيل مهبلي بعد الدورة الشهرية او العلاقة الزوجية ، ولكن مع ذلك ، الطريقة دي ممكن تأدي لزيادة الافرازات المهبلية ، بالاضافة ان الدش المهبلي بيقضي على البكتيريا الصحية اللي بتحمي المهبل من العدوى المهبلية.

4- اتجنبي غسول الجسم:

على قد ما بتحبي غسولات الجسم اللي ريحتها حلوة ومعطرة ، الا انه مش بننصحك تستخدميها جوه المنطقة الحساسة لانها ممكن تسبب خلل في توازن رقم الاس الهيدروجيني ، وده هيقى ليهتأثير عكسي على ريحة المنطقة ، وبننصحك انك ماتغسليش المنطقة الحساسة بأي غسول للجسم او اي منتج معطر ، افضل حاجة هو تنضيف المنطقة بماية دافية بلطف.

ولكن لو عايزة تغسلي المنطقة الحساسة بمنتج معين ، ممكن تستخدمي غسول Summer’s eve الغير معطر ، الغسول ده معمول مخصوص للمنطقة الحساسة من غير اي عطور عشان ما يأثرش عليها ، والغسول 5 في 1 لطيف وليه ريحة حلوة ولكن خفيفة ، وآمن جدا على المنطقة الحساسة ، بالاضافة انه مضاد للحساسية.

اغسلي المنطقة بطريقة لطيفة ، خدي من الغسول على ليفة ناعمة او في ايدك ورغيه ونضفي بيه المنطقة.

5- مايه فاترة – ماية باردة:

حاجة كمان مهمة لازم تاخدي بالك منها عند غسيل المنطقة الحساسة هو التأكد من استخدام درجة حرارة ماية مناسبة مع الصابون وجسمك.

المفروض الماية ماتكونش سخنة اوي ، اعتمدي على الماية الفاترة او الماية الباردة حوالين المهبل والمناطق الانثوية لان ده هيحافظ على توازن رقم الاس الهيدروجيني في المنطقة وهيمنع اي ريحة او افرازات مش طبيعية.

6- خلي دايما حاجات صحية في شنطتك:

وانتي بره البيت خلي دايما في شنطتك حاجات صحية ، اندر وير, فوطة صحية, مناديل مبللة ، عشان لو وانتي بره جاتلك الدورة الشهرية او حصل اي حاجة خلى المنطقة مبللة او غير مريحة ، تقدري تغيري فورا.

اختاري مناديل مبللة تكون ناعمة ولطيفة وخالية من الكحول والبارابين ، تكون معمولة مخصوص للمنطقة الحساسة.

7- تغيير ملابسك الداخلية كل يوم على الاقل:

بننصحك تغيير الملابس الداخلية مرة واحدة يوميا على الاقل ، واستبدال الملابس الداخلية تماما كل سنة ، عدم غسل الملابس الداخلية بشكل يومي ممكن يأدي لمشاكل صحية ، زي التهابات المسالك البولية والقروح.

8- اختيار ملابس داخلية تسمح للمنطقة بالتنفس:

لما تيجي تختاري الملابس الداخلية مهم جدا انك تستخدمي الاندر وير اللي يسمح بمرور الهوا لانه ده هيضمن ان المنطقة تفضل جافة ومنتعشة ، ومن افضل الخامات اللي ممكن تعتمدي عليها هي الملابس الداخلية القطن ، القطن بيمتص السوايل بسهولة وبيسمح للمنطقة تتنفس وده هيحافظ على المهبل جاف ومنتعش وريحتة حلوة.

نصيحة اضافية: حاولي انك تنامي من غير ملابس داخلية ، وخلي مهبلك يتنفس ، ويدخله هوا نقي ، ممكن تلبسي قميص نوم او بيجامة واسعة وتستغني عن لبس الاندر وير.

اعتمدي على ملابس داخلية صحية ، اختاري ملابس داخلية مريحة, مطاطية, جيدة التهوية, مافيهاش اي زخارف او دانتيل عان تمنعي الحكة.

9- اغسلي ملابسك الداخلية بشكل منفصل:

لما تيجي تغسلي الملابس الداخلية اغسليها بشكل منفصل عن الملابس العادية ، الملابس الداخلية هي اول طبقة بتلمس المناطق الحساسة عندك ، وبالتالي مش هتبقي عايزة يدخلها اي حاجة غريبة ، خصوصا لو انتي بتربي حيوان اليف وشعره بيكون لازق على هدومك العادية ، عشان كده لازم تغسلي الملابس الداخلية بشكل منفصل.

10- حطي في اعتبارك تستبدلي ملابسك الداخلية مرة كل 6 – 12 شهر:

ممكن تشوفي ان ده مبالغ فيه شوية ، لكن تجديد الملابس الداخلية عادة صحية لازم تعمليها لتجنب اي نوع من المشاكل الصحية ، لانه على الرغم من غسلها بعد استخدامها كل مرة ، الا انه الغسيل مش بيقتل كل البكتيريا اللي في الانسجة ، وبمرور الوقت البكتيريا المتراكمة ممكن تسبب افرازات زيادة او احساس مش مريح في المنطقة الحساسة.

وعلى الرغم من فترة 6 – 12 شهر دي مش فترة ثابتة في حد ذاتها ، الا انها طريقة مضمونة للحفاظ على صحة المنطقة الحساسة.

11- اغسلي ايديكي قبل وبعد الحمام:

كلنا متعودين اننا نغسل ايدينا بعد الحمام ، ولكن غسيلها قبل الحمام كمان مهم جدا ، لان انتي مش عارفة ايه الاوساخ او البكتيريا الموجودة على ايديكي اللي ممكن تنقليها لمنطقتك الحساسة وممكن تأدي لعدوى بكتيرية او فطرية في المنطقة ، عشان كده لازم تتأكدي من غسل ايديكي قبل الحمام.

وكمان اكيد انتي مش عايزة اي بكتيريا تتنقل من منطقتك الحساسة لوشك ، واللي ممكن تسبب ظهور البثور ، وبالتالي لازم تتأكدي من غسيل الايد كويس بعد الحمام.

12- خدي بروبيوتيك كل يوم:

نقص البروبيوتيك ممكن يأدي لعدم توازن نمو البكتيريا الزهرية ، وده هيخلي المهبل ريحتة كريهة ، وهيأدي لافرازات مهبلية مفرطة.

وللحصول على البروبيوتيك ، تقدري تحصلي عليه بشكل عام من نظامك الغذائي اليومي ، ومن الاكلات الغنية بالبروبيوتيك الزبادي, اللبن الرايب, مخلل الكرنب, مخلل الخيار, الحبوب الكاملة, الموز الاخضر, البصل, الثوم, فول الصويا, الخرشوف ، ممكن كمان تاخدي البروبيوتيك عن طريق المكملات ، لان الحفاظ على توازن الجسم هو المفتاح للحفاظ على انتعاش وريحة المنطقة الحساسة.

وبينصح بشكل خاص انك تاخدي مكملات البروبيوتيك لو بتاخدي مضادات حيوية معينة لتجنب مشكلة المبيضات المهبلي.

روتين العناية بالمنطقة الحساسة عشان تحافظي عليها صحية