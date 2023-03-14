4 طرق للقياس من غير مسطرة او شريط قياس

في حين انه سهل يكون متوفر عندك مسطرة او شريط قياس ، الا انه في بعض الاحيان ممكن تلاقي نفسك موقف مش متوفر قدامك شريط قياس ومحتاجة انك تقيسي حاجة ضروري ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم 4 طرق للقياس من غير مسطرة ، بحاجات موجودة معاكي باستمرار ، مع العلم ان الحاجات دي هتديكي قياسات تقريبية يعني اقرب حاجة للقياس الدقيق اللي بيكون بالمسطرة.

طرق للقياس من غير مسطرة:

1- القياس بجسمك:

من آلاف السنين تم استخدام جسم الانسان كوحدة طول ، وللقياس التقريبي بالجسم تقدري تستخدمي المعادلات دي.

– 1 بوصة (2.5 سم) = طول اول مفصل من الصوباع السبابة.

– 2 بوصة (5 سم) = طول الصوباع الابهام.

– 4 بوصات (10 سم) = عرض ايد معظم الاشخاص ، عرض المفاصل السفلية للصوابع من غير الابهام.

– 6 بوصات (15 سم) = المسافة من طرف الابهام لطرف السبابة (وتكوني فاتحة الايد لاقصى وسع).

– 9 بوصات (23 سم) = المسافة من طرف الابهام لطرف الخنصر (وتكوني فاتحة الايد لاقصى وسع).

– 18 بوصة (46 سم) = المسافة من الكوع لطرف الصوباع الاوسط.

2- بعملة ورقية او كريدت كارد:

العملة حجمها ثابت ومجرد ما تبقي عارفة مقاسها تقدري تستخدميها لقياس اي حاجة ، تقدري تستخدمي الجنية, 100 جنية, 200 جنية لان كل واحدة بيكون مقاس مختلف.

لو مش بتمشي بفلوس ومعاكي كريدت كارد حجمها القياسي بيكون 8.5 سم في 5.4 سم (3.4 بوصة عرض في 2.1 بوصة ارتفاع).

3- بورقة A4:

ممكن تقيسي بورقة طباعة A4 اللي بيكون حجمها القياسي 210 مم في 297 مم او 8.3 بوصة في 11.7 بوصة.

4- باستخدام تطبيق القياس:

التكنولوجيا سهلت علينا حاجات كتير ، ودلوقتي في تطبيقات لكل حاجة ، تقدري تنزلي عندك تطبيق القياس وتستخدميه في اي وقت واي مكان وكلها تطبيقات مجانية.

– تطبيق قياس للايفون: نزليه وامشي على التعليمات اللي هيقولهالك التطبيق بتحريك التليفون ، واستمري في التحريك لحد ما تظهر عندك دايرة فيها نقطة في النص ، حركي الموبايل بحيث النقطة تكون فوق نقطة بداية القياس ، وبعدها اضغطي على زرار اضافة “add” وحركي الموبايل ببطء لحد ما النقطة توصل فوق نقطة نهاية القياس ، وبعدين اضغطي على زرار اضافة “add” مرة تانية.

– تطبيق قياس للاندرويد: حركي الموبايل في المكان لحد ما نلاقي سطح مستوي ، زي سطح الترابيزة او الارض ، بعدها اضغطي عشان تبدأي القياس ، وبعد ما تخلصي اضغطي على كلمة قياسات هيدخلك على مرجع سريع لتحويل الوحدات من بوصة ل سم او العكس او اي وحدة قياس انتي عايزاها.