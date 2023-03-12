10 طرق تلبسي بيهم ملابس عصرية وعلى الموضة من غير ما تصرفي فلوس كتير

انتي مش محتاجة تصرفي ثروة او حتى تواكبي كل حاجة بتظهر في عالم الموضة عشان يبقى اللوك بتاعك شكله حلو وعلى الموضة ، ممكن بس معرفة بعض النصايح البسيطة تكون كافية لاختيار افضل ملابس ليكي ومناسبة لميزانيتك ، ولازم ماتنسيش ان في قطع مش بتبطل ابدا ، ودي لازم تكون موجودة في دولابك لانها هتوفر عليكي كتير ، تعالوا نعرف مع بعض في السطور الجاية نصايح موضة هتخليكي دايما انيقة من غير ما تصرفي فلوس كتير.

نصايح موضة:

1- اختيار خامة اللبس بعناية:

خامات الاقمشة زي النيوبرين او الكتان او التويد شكلها بيبان انها غالية جدا ، ولكن في الحقيقة هتلاقيها بأسعار متوسطة ومناسبة جدا وفي نفس الوقت هتديكي لوك انيق وراقي.

2- اختاري الجلد المدبوغ بدل الجلد العادي:

على الرغم من انه الافضل الاستثمار في الخامات عالية الجودة ، الا انها مش دايما بتكون مناسبة للميزانية ، ولحسن الحظ ، ان في بدايل صناعية مش هيتلاحظ معاها الفرق بين الملابس اللي تكلفتها عالية واللي تكلفتها مناسبة او متوسطة ، ومنها الجلد المدبوغ ، يعتبر من الخامات الكويسة جدا اللي بتستمر فترة طويلة اكتر من الجلد العادي.

3- اختاري شوز ببوز مدبب:

مش ضروري ابدا يكون عندك دولاب مليان بالشوزات ، ولكن الافضل انك تستثمري في ستايل الشوز اللي ببوز مدبب ، بتدي لوك انيق للساقين اكتر من الستايلات التانية من الشوز ، وفي نفس الوقت مثالية سواء للشغل او الخروج بالليل والحفلات ، حسب اللبس اللي انتي لبساه.

4- اتجنبي المبالغة في الزخارف والتفاصيل:

التفاصيل ممكن تكشف كتير عن جودة الملابس وتكلفتها ، عشان كده الافضل عدم المبالغة في الزخارف والتفاصيل ، واعتمدي على القطع البسيطة اكتر لو عايزة لوك انيق وانثوي ناعم.

5- السوستة تفصيلة مهمة:

السوستة برغم انها تفصيلة بسيطة لكن بتفرق في اللوك ، لو لونها مش متطابق مع باقي القطعة او مفتوحة ، وده السبب ان الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة بيعمل فرق كبير في اللوك ، اختاري السوستة المخفية لو لابسة ملابس ملونة او ملابس مختلفة.

6- اجمعي بين الخامات والانسجة المختلفة:

المزج بين الخامات والانسجة المختلفة تعتبر حيلة جيدة لاضافة لمسة حيوية على اللوك بتاعك من غير الافراط في استخدام الاكسسوارات والزخارف والتفاصيل الزيادة ، وهتخليكي تظهري بلوك انيق من غير مجهود ، ممكن تمزجي الجينز, القطن, الحرير, والكتان ، حسب الموسم.

7- ضيفي اكسسوارات دهبي للوك بتاعك:

دي خدعة بسيطة ولكن فعالة جدا ، ضيفي بعض الاكسسوارات الدهبي للوك بتاعك ، هتحصلي بشكل تلقائي على لوك انيق وعصري حتى لو لابسة بنطلون جينز وتيشرت بس.

8- استثمري اكتر في اولوياتك:

لو ميزانيتك محدودة ، استثمري فلوسك في اللبس اللي بتلبسيه بشكل يومي اكتر ، يعني لو بتلبسي القمصان والبنطلونات الجينز اكتر من غيرها ، يبقى الافضل تشتري منها بعض القطع اللي جودتها عالية بدل ما تشتري قطع كتير رخيصة ، بعكس الفساتين او الملابس التانية الخاصة بالمناسبات واللي هتتلبس مرة واحدة بس.

9- دخلي التوب او القميص جوه البنطلون:

حركة القميص او التوب جوه البنطلون بسيطة ولكن بتعمل فرق كبير ، لان الحركة دي بتحدد شكل الجسم وبتدي لوك كلاسيكي انيق.

10- خليكي جريئة وجربي ملابس احادية اللون:

على الرغم من ان الملابس احادية اللون وخصوصا اللون الابيض مش كتير بيفضلها ، الا انها تستحق التجربة ، وبغض النظر عن تكلفة او بساطة الملابس ، اللون الابيض هيديكي فورا لوك انيق وانثوي وعصري.

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