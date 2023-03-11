5 نصايح لرضاعة الطفل حديث الولادة من البيبرونة

الرضاعة الطبيعية ممكن تكون مرهقة للأم في كتير من الاوقات وبتحتاج اوقات للراحة والتعافي وخصوصا فترة بعد الولادة على طول ، وسواء انتي محتاجة يوم للراحة من الرضاعة الطبيعية ، او عندك اي ظروف ومش بترضعيه طبيعي ، او هتخلي الاب يتولى مسؤولية رضاعة الطفل بالبيبرونة ، واللي هيكون مفيد كمان عشان يقوي الرابط ما بين الطفل والاب ، ايا كان السبب لاستخدام البيبرونة ، النهاردة هنشارك معاكي 5 نصايح لرضاعة الطفل من البيبرونة.

5 نصايح لرضاعة الطفل من البيبرونة:

في العادة الطفل لما بيتغذى بشكل مباشر من الأم ، بتكون حاسة هل الطفل مرتاح ولا لا ، او امتى بيكون شبع ومش محتاج تاني ، والموضوع مش بيكون نفسه لما بيرضع من البيبرونة ، وخصوصا لو الاب هو اللي هيتولى المسؤولية دي في يوم راحة الأم ، هيحتاج شوية نصايح وتوجيه ، وده اللي هنعرفه مع بعض في السطور الجاية.

1- اشارات جوع الطفل:

لو انتي ماما جديدة ولسه معندكيش خبرة امتى البيبي بيكون جعان ، او لو الاب هو اللي هيرضع الطفل من البيبرونة ، لازم يعرف اشارات الجوع وامتى البيبي محتاج للرضاعة ، غالبا البيبي في فترة الليل هيرضع من 3 – 4 مرات على حسب كمية اللبن اللي بيشربها كل مرة ، لكن لو انتي مرتبكة ومش عارفة اذا كان طفلك جعان ولا لا ، فانتي محتاجة تتعلمي اشارات الجوع ، ومن اكتر الاشارات الواضحة اللي تقولك ان الطفل جعان هي انه بيضم ايده ناحية صدره وبيبدأ يمص في صوباعه ، ولو انتي مش منتبهة لحركاته ، هتلاقي بدأ يعيط عشان يلفت انتباهك ، والعياط كمان يعتبر اشارة لحاجات تانية زي ان الحفاضة بتاعته محتاجة تتغير او عايز ينام ، اما لو انتي اتعاملتي مع الحاجات دول وهو مغير ومش عايز ينام يبقى في الحالة دي هو حاسس بالجوع وجيه الوقت انك تحضري البيبرونة بتاعته.

2- كاتبة جدول زمني للرضاعة:

مع نمو الطفل ، مش هيحتاج رعاية منك كل ساعة ، ومع الوقت بتبدأي تعرفي انماط تغذيته او الجدول الزمني لرضعاته وبتقدري تتنبأي بيها الى حد ما ، ممكن تكتبي جدول عشان يكون حاضر قدامك دايما وبتبقي منظمة اوقات الرضعات كويس ، وفي نفس الوقت هيكون مفيد للأب لو هو اللي هيرضع الطفل بالبيبرونة ، اعملي الجدول والزقيه على التلاجة او اي مكان سهل الوصول ليه ليكي وللأب عشان تعرفي امتى تبداي تحضري البيبرونة للبيبي في وقت رضعته.

3- معرفة مقدار الرضعه بتاعته:

ممكن يبقى في قلق من ان الطفل ممكن يكون بيعاني من نقص تغذية او الافراط في اطعامه ، ولكن مادام الطفل بيكسب وزن بشكل ثابت, بينام كويس, وكمية البيبي بتاع الطفل معقولة ، يبقى مافيش داعي للقلق وكده الطفل بيتغذى بالكمية المناسبة ، ولكن مع ذلك انتي محتاجة تعرفي كمية اللبن اللي المفروض تدخل جسم الطفل اثناء فترة نموه ، الاطفال حديثي الولادة غالبا بيشربوا من 30 – 60 مل من اللبن كل 2 – 3 ساعات ، وفي عمر شهرين الطفل بيحتاج 120 – 150 مل في كل وجبة والكمية دي هتزيد ل 180 مل لما الطفل يوصل عمره 4 شهور ، ولما الطفل عمره يوصل 6 شهور هشرب ما بين 180 – 240 مل من اللبن في الرضعة الواحدة.

4- دوري على البيبرونة المناسبة وخلط الصيغة بشكل صح:

في انواع بيبرونة كتير موجودة في السوق ، واختيار البيبرونة المناسبة لطفلك جزء لا يتجزأ من نجاح عملية الرضاعة بالبيبرونة ، اتأكدي من اختيار شكل الحلمة اللي ممكن طفلك يمسكها بسهولة واتأكدي كمان من انها حلمات بطيئة التدفق بحيث انها تبقى زي الرضاعة الطبيعية من صدر الأم ، ولو الطفل هيرضع لبن صناعي ، فانتي محتاجة تعرفي نسبة الماية واللبن الصحيحة ، لانه لو خففتيه اوي او خلتيه مركز ، ممكن يأثر بشكل خطير على توازن كهربة الطفل وده هيكون ليه آثار ضارة على طفلك ، عشان كده اتأكدي من قياس كمية اللبن والماية بشكل صحيح في كل مرة.

5- تجشؤ طفلك:

الخطوة دي مهمة جدا بعد الرضاعة ، بمجرد ما الطفل يشبع ، هنا جيه وقت التجشؤ ، وفي تقنيات كتير لعملية التجشؤ ، ولكن اشهرها هي الربت او الخبط على الضهر الطفل لحد ما يتجشأ (يتقرع) واتأكدي من وضع فوطة او قطعة قماش على كتفك اثناء عشان تحمي هدومك من اللعاب واللبن اللي ممكن ينزل من طفلك اثناء عملية التجشؤ ، واتأكدي من تجشؤ طفلك مرتين للتأكد من عدم وجود غازات.

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