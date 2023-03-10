كام مرة المفروض تستخدمي ماسك البشرة للحفاظ على بشرتك صحية؟

كتير من البنات ممكن يكونوا مش عارفين عدد مرات استخدام ماسكات البشرة ، ببساطة ان الكتير من اي حاجة مش كويس ، وده بينطبق كمان على ماسكات البشرة ، الماسكات اكيد بتساعد على تحسين بشرتنا ، سواء كانت ماسك منزلي, ماسك ورقي, او ماسك تقشير ، كل واحد فيهم ليه فوايد للبشرة ، ولكن استخدام الماسكات زيادة عن اللزوم ممكن يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك ويعطل توازن درجة الحموضة فيها ، وهنا يجي اهمية اننا نعرف عدد مرات استخدام كل نوع من انواع ماسكات البشرة ، وده اللي هنكشتفه النهاردة مع بعض في السطور الجاية.

عدد مرات استخدام ماسكات البشرة:

عدد مرات استخدام ماسك البشرة بيعتمد على الغرض من الماسك ، تعالوا نشوف مع بعض عدد مرات استخدام الانواع المختلفة من الماسكات اللي متعودين دايما نعملها لبشرتنا.

1- الماسك الورقي الكوري Sheet mask:

الماسكات الورقية دي بيبقى فيها مكونات بتساعد البشرة على التعافي والشفاء ، لانها بتكون مرطبة جدا للبشرة ، ولكن من ناحية تانية فوايد الماسك الكوري بتدوم بس طول ما هو مبلول على البشرة ، مجرد ما ينشف ممكن يسحب كل المعادن والفيتامينات من بشرتك ، وبالتالي لازم يتشال من على البشرة قبل ما ينشف تماما ، وبعض الماسكات الورقية كمان ممكن تحتوي على مواد كيميائية ، عشان كده لازم تقري المكونات كويس قبل ما تشتري اي ماسك ورقي.

وبيكون مغري جدا بالنسبة لك انك تستخدمي الماسك الورقي كل يوم اعتقادا منك ان ده هيجيب نتيجة اسرع في تحسين بشرتك ، ولكن مش بننصحك تستخدميه كل يوم ، لان بعض المكونات الموجودة في الماسك ممكن تسد مسام بشرتك وتعمل نتيجة عكسية ، وبالتالي الافضل استخدام الماسك الورقي الكوري مرة واحدة بس في الاسبوع.

2- ماسك الفحم:

ماسكات الفحم مفيدة جدا للبشرة في ازالة الشوائب والرؤوس السودا والبيضا وتنضيف البشرة ، ومع ذلك ن ممكن تبقى قاسية جدا على بشرتك.

مافيش شك ان الفحم المنشط هو عامل تنضيف مثالي للبشرة ، عنده قدرة على سحب البكتيريا والشوائب والسموم من مسام بشرتك ، ولكن المشكلة هنا ان الفحم وه وبيزيل الاوساخ والشوائب ، ممكن يزيل كمان الزيوت الطبيعية من بشرتك ، وبالتالي لما بتشيلي الماسك ده من على بشرتك بتخليها معرضة لكل الملوثات الموجودة في الهوا لانك شال حاجز الزيوت اللي بيحمي البشرة.

عشان كده ماسك الفحم المفروض يستخدم مش اكتر من مرة واحدة بس في الشهر.

3- ماسكات الطين:

ماسكات الطين عادة بتناسب كل انواع البشرة ومش بتسبب اي تهيج للجلد ، وحسب ماسك الطين اللي انتي مستخدماه ، ممكن ماسك الطين يمنع حب الشباب, البقع الغامقة, علامات الشيخوخة, ازالة الزيت الزيادة من البشرة ، ولان ماسكات الطين بتكون غنية بالمعادن الطبيعية ، بشرتك بتمتص كل فوايد الماسك.

ومع ذلك ، استخدامها يوميا ممكن يضر بشرتك ، بيتعمد ده كمان على نوع الطين اللي بتستخدميه (زي الطين الارضي fuller earth ، اللي ممكن يخلي بشرتك جافة لو استخدمتيه كل يوم).

اعتمادا على نوع بشرتك تقدري تحددي عدد مرات استخدام ماسك الطين مرة او مرتين في الاسبوع.

4- ماسكات الجيلاتين:

ماسكات الجيلاتين تعتبر ممتازة لتحسين انتاج الكولاجين لبشرتك ، لان الجيلاتين مصنوع من الكولاجين اللي بيتم الحصول عليه من غضروف الحيوانات والجلد والعضم ، لما الماسك ده بينشف على البشرة بيعزز مستويات الكولاجين وبيحسن مرونة بشرتك وبيخليها اكتر نعومة ، ومع ذلك لما بيتم وضع ماسك الجيلاتين على جلدك وتقشيره ، بياخد طبقة صغيرة من بشرتك معاه ، تخيلي تمزيق جلدك كل يوم! وبالتالي المفروض متستخدميش ماسك الجيلاتين للبشرة اكتر من مرتين في الشهر لمنع التقشر المفرط.

5- ماسك الشاي:

ماسكات الشاي من افضل الماسكات لتحسين صحة بشرتك ، فهي مش بس بتمنع علامات الشيخوخة ، ولكن بتمنع كمان تأثير الجذور الحرة الضارة ، كمان بتساعد على منع حب الشباب والبثور ، ماسكات الشاي بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ، وبغض النظر عن نوع الشاي اللي بتستخدميه ، وبرغم فوايدة للبشرة ، مش المفروض تستخدميه اكتر من مرة واحدة في الاسبوع.

6- ماسكات ال Peel off:

ماسكات التقشير ال Peel off تعتبر ممتازة لازالة طبقة الجلد الميتة العلوية والرؤوس البيضا والسودا ، ومع ذلك التقشير المتكرر ممكن يأذي بشرتك ، استخدمي قناع التقشير مرة كل اسبوعين بس ، وممكن تستخدمي ماسك تقشير لطيف مرة واحدة في الاسبوع لتقشير طبقة الجلد الميتة.

7- الماسكات الطبيعية:

الماسكات الطبيعية اللي بتعمليها بنفسك في البيت ، ممكن تحتوي على مكونات كتير مفيدة زي الكركم, الزبادي, الصبار, زيت جوز الهند, الطين, ماية الورد ، ولان المكونات دي طبيعية ، تقدري تستخدميها 3 مرات في الاسبوع.

ومع ذلك لو بتستخدمي مكونات حمضية (زي عصير الليمون او العنب) خليكي حذرة ، ماتخليش الماسك فترة طويلة على بشرتك.

عدد مرات استخدام الماسك حسب نوع بشرتك:

– للبشرة المعرضة لحب الشباب:

البشرة المعرضة لحب الشباب بتميل انها تبقى دهنية ، وبالتالي ممكن السيطرة على الزيوت الزيادة ، تقدري تستخدمي ماسكات الطين وماية الورد والكركم ، ولكن استخدامه بشكل يومي ممكن يقلل من قدرتها على انتاج الزيوت بشكل طبيعي وبالتالي ده هيجفف البشرة ، عشان كده افضل حاجة تستخدمي الماسك يوم بعد يوم ، واستخدمي بعدها مرطب للحفاظ على بشرتك مترطبة.

– للبشرة الجافة:

الماسكات المرطبة تعتبر انسب اختيار للبشرة الجافة ، لو بشرتك جافة استخدمي ماسكات لطيفة ومرطبة من 3 – 4 مرات في الاسبوع ، الماسكات المرطبة بتحتوي عادة على كمية ماية مركزة ، وبالتالي مش هتسبب تهيج لبشرتك.

– للبشرة الدهنية:

لو بشرتك دهنية ومعرضة لحب الشباب ، ماسكات الفحم والطين هي افضل اختيار مناسب ليكي ، ماسكات علاج حب الشباب بتحتوي عادة على مكونات زي حمض الساليسيليك والبنزويل بيروكسايد ، والمكونات دي ممكن تهيج بشرتك لو استخدمتيها كل يوم ، وبالتالي الافضل استخدامها من مرة لمرتين في الاسبوع ، والوضع نفسه ينطبق على ماسكات الفحم والطين.

– للبشرة الحساسة:

لو بشرتك حساسة ، لازم تكوني حذرة جدا مع الماسكات والمكونات اللي بتستخدميها على بشرتك ، بالظبط زي الاشخاص اللي بشرتهم جافة ، لازم استخدام ماسكات ترطيب البشرة ، والي تقدري تستخدميها يوميا او 3 مرات في الاسبوع ، واتجنبي اي ماسك بيحتوي على مواد كيميائية وعطور صناعية.

– للبشرة الناضجة (الظاهر عليها علامات الشيخوخة):

البشرة الناضجة ممكن تفقد مرونتها بسرعة ، وده السبب اللي هيخليكي محتاجة ماسك لترطيب وتوحيد البشرة ، ممكن مكونات زي النياسيناميد تدي بشرتك فوايد مضادة للشيخوخة ، كمان ماسكات البشرة اللي بتحتوي على احماض الالفا هيدروكسي ، مفيدة لبشرتك ، وتقدري تستخدميهم مرتين في الاسبوع.

وبصرف النظر عن العوامل دي كلها ، حطي في اعتبارك كمان احوال الجو, الموسم قبل استخدام ماسك البشرة ، على سبيل المثال ، البشرة بيحصل لها جفاف في الشتا ، وبالتالي ماسك الطين مش هيكون مفيد في الوقت ده ، انتي محتاجة في الوقت ده لماسك مرطب خلال فصل الشتا.

الوقت اللي المفروض تسيبي فيه الماسك على البشرة:

امشي دايما على التعليمات اللي مكتوبة على عبوة الماسك لو بتستخدمي ماسك جاهز ، وغالبا الماسكات بتحتوي على مكونات نشطة مش المفروض تسيبيها على بشرتك اكتر من 5 – 10 دقايق ، ولو سبتيه لفترة اطول ، ممكن نفس الماسك يديكي نتايج سلبية ، ومع ذلك في ماسكات بتكون مرنة جدا من ناحية الوقت.

على سبيل المثال ، في ماسكات ممكن تسيبيها على بشرتك طول الليل ، ودي بتكون الاقنعة المغذية لبشرتك وبتشفيها اثناء النوم ، وبعضها كمان بيعزز انتاج الكولاجين وبيحسن مرومة الجلد.

لو بتستخدمي ماسكات لمكونات طبيعية من البيت ، ممكن تسيبيها زي ما انتي عايزة او لحد ما تنشف ، ولكن خليكي حذرة لو بتستخدمي مكونات حمضية ، لانها ممكن تسبب تهيج لبشرتك لو سبتيها فترة طويلة ، المفروض ماتسيبهاش على البشرة اكتر من 20 دقيقة ، ولو بشرتك حساسة ، اتجنبي الماسكات اللي بتحتوي على مكونات حمضية.

فوايد الماسكات للبشرة:

فايدة الماسك بتعتمد على نوع الماسك اللي مستخدماه والمكونات اللي داخله فيه ، ولكن بشكل عام بغض النظر عن نوع الماسك اللي انتي مختاراه ، الماسكات عموما ليها فوايد كتير للبشرة.

– بتحسن نسيج الجلد.

– تنقية مسام البشرة.

– تنعيم البشرة من خلال ازالة خلايا الجلد الميتة.

– الحفاظ على رطوبة بشرتك.

– ازالة الاوساخ والزيوت الزيادة والشوائب.

– بتخلي البشرة نضرة ومشرقة.

– بتقلل من ظهور الخطوط الرفيعة والبقع الغامقة والتجاعيد.

– بتفتح مسام الجلد.

– بتحسن من مرونة بشرتك.

– تقليل حب الشباب.

– تقليل انتفاخ العين.

في النهاية لازم تعرفي ان الماسكات مفيدة للبشرة ولكن الافراط في استخدامها ممكن يسبب في ظهور حب الشباب, جفاف الجلد, انسداد المسام, حكة البشرة, تعطيل توازن درجة حموضة بشرتك وازالة الزيوت الطبيعية ، عشان كده لازم تكوني عارفة عدد مرات استخدام كل ماسك للاستفادة من الفوايد بتاعته.

كام مرة المفروض تقشري بشرتك في الشتا