حركات وتصرفات هتخلي شريكك يحبك بشكل جنوني

في العلاقة دايما بيكون التفكير الثابت الوحيد في ذهنك ، هو ايه اللي ممكن تعمليه عشان تخليه يفضل مبسوط وسعيد ، ومعظم النساء تفكيرهم بيروح للهدايا او المفاجأت الواضحة ، واللي على الرغم من انها مفيدة وليها تأثير ، الا انها ممكن تبقى متوقعة ، ولكن فيه تصرفات هتزود حب شريكك ليكي من غير ما تبقى واضحة او صريحة ولكن شريكك بيلاحظها وبتعني له كتير وبيقدرها ، تعالوا نعرفها مع بعض من خلال السطور الجاية.

تصرفات هتزود حب شريكك ليكي:

1- لمسة لطيفة:

المسي رجله بصوابعك رجليكي ، سواء كنتوا في عشا بره البيت او على الكنبة في البيت ، اللمسة دي هتبسطه وفي نفس الوقت هتضيف روح من المرح وهتضحكه ، نفس الشيء مع الانف ، تحطي انفك على انفه وتخبطي عليها او تحكيها بأنفك.

2- اللعب في شعره:

معروف ان الرجالة بتحب شعر النساء ، ولكن في المقابل كمان الراجل بيحب الست تلعب له في شعره ، تقدري تعملي ده من وقت للتاني مره بحجة ان في حاجة في شعره او تجففي شعره بعد الحمام او تعملي الحركة ببساطة.

3- خليكي صديقته:

الرجالة والرياضة مش بينفصلوا ، ممكن في بعض الاحيان ، خليكي صديقته “في اجازة نهاية الاسبوع” اللي بيستمتع فيها بلعبة فيديو جيم او اي لعبة بيفضلها ، او ببساطة بيتفرج على ماتش كورة ، شاركيه ده ، ولما الفريق اللي هو بيشجعه يفوز احتفلي معاه ، شريكك هيقدر ده بصورة لا تتخيليها وهتخليه يحبك اكتر.

4- الصدق:

لما يطلب نصيحتك في موضوع مهم ، خليكي صادقة وحيادية ، وده معناه انك ممكن تختلفي معاه في رايه ، بس صدقك معاه هيساعد في بناء ثقته بيكي ، والثقة جزء مهم في اي علاقة.

5- طلعيه من وسط الزحمة:

ممكن ده يبان لك كأنه مشهد خارج من فيلم ، ولكن ممكن يكون اكتر من مرة حصل انك اتفقتوا تتقابلوا في مكان زحمة وقعدتوا تدوروا على بعض ، قدرتك على اكتشافه في وسط الزحمة ، هيخلي جواه احساس بالراحة ، وهيقدرك بشكل اكبر.

6- العبوا تحت المطر:

المشهد الرومانسي الاشهر في الافلام الرومانسية ، نفذيه في الواقع ، غالبا الرجالة عندم معتقد ان الست هتخاف على شعرها ولبسها وده هيمنعها من الاستمتاع باللحظة ، لكن المرة الجايه فاجئيه واظهري له الجانب المرح والممتع من شخصيتك ، والعبوا تحت المطر.

7- اطبخي معاه:

في رجالة كتير بيحبوا يدخلوا المطبخ ويظهروا مهاراتهم في الطبخ ، اثناء ما هو في المطبخ بيعمل طبقه المفضل ، ادخلي ساعديه ، ودخلي شوية مرح ولعب في الموضوع ، حطي مثلا دقيق على شعرك وشعره او غيرها من الحركات ، زي ما دايما بنشوف في الافلام وبنقعد نقول ده بيحصل في الافلام بس لا احنا ممكن ننفذه في الواقع ونعيش حياتنا زي ما احنا عايزين بالطريقة اللي تبسطنا ، واتأكدي انه هيساعدك في التنضيف بعد كده لانه هيكون مبسوط.

8- الحضن:

الخلافات جزء من اي علاقة زوجية ، وفي حين ان الاحضان والقبلات بتحصل بشكل طبيعي بين الزوجين ، الا انه الحضن بعد الخلاف هيساعد على التخلص من الاختلاف بينكم والجو المشحون بشكل اسرع ، والحضن بيحسس الطرف التاني دايما بالامان.

9- اقبلي اعتذاره:

ممكن شريكك يقع في اي غلطة سواء انتي اكتشفتي بنفسك او هو اعترف لك بنفسه ، مجرد ما تلاقيه جيه اعتذر لك بصدق اقبلي اعتذاره ، هيقدر جدا انك ادتيه فرصه ومامستكيش في الغلطة وقعدتي تلومي وتأنبي فيه.

6 تصرفات انثوية شريكك بيحبها اكتر من اي حاجة تانية