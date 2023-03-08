طريقة عمل زبادي كريمي ودسمة بنفسك في البيت

طريقة عمل الزبادي من اسهل ما يكون ، كل اللي انتي محتاجاه بس هو نوعية لبن كويس لان هو اساس الوصفة واللي بيأثر على طعم ودسامة الزبادي ، بالاضاقة لكام معلقة من الزبادي العادي ، وشوية الوقت اللي هتسيبي فيهم الزبادي لحد ما تجهز ، تعالوا نشوف مع بعض في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.

طريقة عمل الزبادي:

في الوصفة تقدري تستبدلي اللبن كامل الدسم بلبن قليل الدسم لو بتفضليه اكتر ، اللبن خالي الدسم هيطلع لك زبادي اخف ، وفي الحالة دي لو عايزة تديها كثافة ممكن تضيفي لبن بودرة للبن العادي (حوالي ½ كوباية لبن بودرة) ده هيساعد ان الزبادي تبقى كثيفة اكتر ، واضافة الكريمة للبن هتديكي طبقة كريمية على وش الزبادي.

المكونات:

– 2 لتر لبن كامل الدسم ، وكل ما كان طازة هيكون افضل.

– ¼ كوباية كريمة تقيلة Heavy cream (اختياري).

– 3 – 4 معالق كبيرة زبادي كامل الدسم مع بكتيريا نشطة (دوري على الزبادي اللي مكتوب عليها كلمة live cultures, active cultures).

طريقة التحضير:

– الخطوة 1:

هاتي حلة كبيرة افركي فيها مكعب تلج من جوه او اغسليها بماية باردة عشان تمنعي ان اللبن يتحرق منك ، ضيفي اللبن والكريمة لو هتستخدميها ، سيبي المزيج على نار خفيفة لحد ما تتكون فقاعات على الجوانب ، مع تقليب اللبن من وقت للتاني طول ما هو على النار.

– الخطوة 2:

ارفعي الحلة من على النار وسيبي اللبن لحد ما يبرد شوية وتبقى درجة حرارتة دافية بحيث لما تحطي صوباعة فيه لمدة 10 ثواني تقدري تتحملي الحرارة ، ولو مستعجلة وعايزة اللبن يبرد بسرعة ، ممكن تحطي الحلة في طبق فيه ماية بتلج مع التقليب المستمر عشان يبرد بشكل متساوي.

– الخطوة 3:

خدي ½ كوباية من اللبن الدافي وضيفي له الزبادي وقلبيهم مع بعض كويس لحد ما الخليط يمتزج كويس ويبقى ناعم ، بعدين رجعي مزيج اللبن والزبادي في الحلة تاني مع باقي اللبن الدافي ، بعدها غطي الحلة ، وحافظي على تدفئة الحلة على قد ما تقدري عن طريق لفها بفوطة كبيرة ، او حطيها في الفرن وشغلي الاضاءة بتاعته عشان يبقى دافي ، او حطي الحلة فوق التلاجة لانها بتكون دافية.

– الخطوة 4:

سيبي الزبادي لمدة 6 – 12 ساعة ، لحد ما تتماسك وتبقى سميكة ووشها بيلمع ، وكل ما طالت المدة الزبادي هتبقى سميكة اكتر (وعادة افضل وقت ليها هو 12 ساعة كاملة) ، بعدها انقلي الحلة للتلاجة وسيبيها تبرد لمدة 4 ساعات كمان على الاقل.

نصيحة:

لو عايزة تعملي زبادي يوناني ، حطي مصفى او غربال فوق طبق عميق وبطني المصفى بقطعة قماش قطن ، هاتي الزبادي اللي حضرتيها ، اما قبل او بعد التبريد زي ما تحبي ، وصبي الزبادي على قطعة القماش في المصفى ، وسيبيها في التلاجة لمدة لمدة 2 – 6 ساعات لحد ما يتصفى كويس ، (وخليكي مراقباها كل شوية ، لما تلاقيها بقت سميك ووصلت للكثافة اللي انتي عايزاها ، طلعيها من التلاجة وانقليها في علبة او برطمان ، ولو لقتيها تقلت او بقت كثيفة اوي ضيفي لها شوية من ماية الزبادي اللي نزلت منها وقلبيها عشان تخففيها شوية) ، وممكن تحتفظي بماية الزبادي دي في برطمان في التلاجة تستخدميها لتتبيلة الفراخ, مع السموزي, الشوربة, او عصير الليمون.

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