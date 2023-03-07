مع اقترابنا من دخول شهر رمضان كريم ، كتير مننا بيكونوا منتظرين البرامج الدينية اللي تعتبر جزء مهم من الشهر الكريم ، والنهاردة هنشارك معاكم قائمة البرامج الدينية في رمضان 2023.

قائمة البرامج الدينية في رمضان 2023:

1- برنامج رميم للداعية مصطفى حسني:

الداعية مصطفى حسني دايما متواجد ببرنامج كل رمضان ، والسنة دي هيشارك ببرنامج رميم ، هيتعرض على قناة ON قبل الفطار مباشرة.

برومو البرنامج:

2- برنامج مصر دولة التلاوة:

البرنامج مع الشيخ على جمعة مفتي الجمهورية بالمشاركة مع الاعلامي عمرو خليل ، والبرنامج بيستضيف مجموعة من القراء والمشايخ وعلماء الازهر الشريف ، والبرنامج هيتم عرضه على قناة الحياة يوميا الساعة 5 ونص مساء.

3- برنامج اسأل مع دعاء:

برنامج اسأل مع دعاء من تقديم الاعلامية دعاء عامر ، اللي بتستضيف من خلاله مجموعة من المشايخ اللي بيردوا على اسئلة الناس من خلال المكالمات التليفونية ، والبرنامج هيتعرض على قناة النهار يوميا الساعة 5 مساء.

4- برنامج احمد الشقيري:

لحد دلوقتي مافيش اي تفاصيل عن البرنامج ، ولكن البرنامج هيتم عرضه على قناة MBC.

5- برنامج قلبي اطمأن الموسم السادس:

برنامج قلبي اطمأن مستمر في رمضان السنة دي بالموسم السادس ، هو مش برنامج ديني بالمعنى المعروف ولكن بيعتمد على تقديم الخير طول شهر رمضان ، وفكرة البرنامج بتعتمد ان شخصية مقدم البرنامج مجهولة ويطلق عليه “غيث الاماراتي” اللي بيتعمد اخفاء وشه وتغيير صوته ، والبرنامج بيقدم مساعدات للمحتاجين والحالات الصعبة في الدول العربية كلها وحتى كمان في الدول الافريقية الفقيرة ، البرنامج بيتم عرضه على قناة نور دبي, قناة ابو طبي, قناة MBC1.

6- برامج قناة مودة:

قناة مودة هيتم عليها عرض مجموعة من البرامج الدينية طول شهر رمضان الكريم.

– برنامج “مصائد الشيطان” من تقديم الشيخ عبد الحميد عامر.

– برنامج “اوصالي” من تقديم الداعية أكمل عبد الله.

– برنامج ” حدث في مسجد النبي” تقديم الدكتور اشرف السيوطي.

– برنامج “أمة واحدة” تقديم الدكتور محمد حودة والسيد البشبيشي.

– برنامج “في رحاب آيه” مع الدكتور محمد داوود.

– برنامج “النبي والآخرة” مع الدكتور عباس صالح والشيخ ابراهيم أمين ومن تقديم الاعلامي أحمد غالي.

– برنامج “فاستعذ بالله” تقديم الدكتور جمال المركبي.

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